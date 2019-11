Fred desencanta, Fluminense vence e alcança sua sétima vitória seguida no Carioca

Nesta quarta-feira (19), em Macaé, o Fluminense venceu os donos da casa com gol de Fred pelo placar de 1 a 0, alcançando sua sétima vitória seguida no Campeonato Carioca. De quebra, o Tricolor manteve a liderança do Estadual.

Walter, que entrou na vaga de Sobis, falou após a partida: "O Fred é nosso ídolo, nosso líder e graças a Deus saiu o primeiro gol dele nessa volta. Pode ter certeza que vai sair mais gol do Fred."

O Fluminense volta a campo no domingo (23), para enfrentar o Botafogo, às 16h, no Maracanã. O Macaé, que continua com nove pontos, em décimo, encara o Bonsucesso, no mesmo dia e horário, no Teixeira de Castro.

Fred desencanta

A partida começou movimentada. Logo aos 4 minutos de jogo, o Macaé chegou com perigo em cobrança de escanteio. Ernani cobrou na segunda trave e Filipe Machado cabeceiou com perigo, a bola passou raspando no travessão. A grande chance de gol pelo lado do Fluminenense foi aos 13 minutos, quando Fred protegeu a bola e deu lindo toque de calcanhar para Jean, deixando o volante na cara do gol. O meio-campista chutou em cima de Fernando, que salvou o Macaé.

Após a parada técnica, o Flu manteve o ritmo e foi para o ataque. Aos 22, Sobis chegou à linha de fundo e cruzou para Fred, que não alcança a bola. O Macaé rapidamente respondeu. Leozinho pedalou em cima de Elivelton, fez a finta e chutou. O zagueiro do Flu fez o corte para escanteio. Mas a melhor chance mesmo, foi aos 24 minutos. Após escanteio na área, Filipe Machado pegou de primeira, a bola bate na trave, corre a linha e Cavalieri afasta.

Aos 30, Fred encerrou o seu jejum de gols com a camisa do Fluminense. Vale lembrar que foram mais de oito meses sem marcar. Após cobrança de falta na segunda trave, Gum escora de cabeça para Fred. O atacante toca de cabeça no canto e abre o placar para o Tricolor. Após disso, a partida ficou morna sem chances de gols para ambos os lados. O primeiro tempo terminou assim, 1 a 0 para o Tricolor.

Cavalieri salva e Flu administra o resultado

No segundo tempo, o jogo começou assim como o primeiro. Sem muitas chances de gols no ínicio, mas o Flu que tomou a iniciativa. Aos 13 minutos, em um ótimo passe de Conca, Rafael Sóbis dividiu com o goleiro e levou a pior. O Macaé respondeu aos 18 minutos. Em cobrança de falta, Ernani cobrou a falta no ângulo e o goleiro tricolor fez espetacular defesa. Mesmo o Flu não tão bem na partida, o Tricolor vencia o placar por 1 a 0.

Após a parada técnica, o Flu é que teve a chance de ampliar o placar. Fred, aos 24 minutos, tabela com Conca . Em seguida, a bola sobrou para o centroavante, que chutou forte de esquerda e a bola explodiu no travessão. A partida depois disso ficou equilibrada e sem muitas oportunidades de gol.

Ambos times fizeram suas substituições para dar gás novo ao jogo. Mas de nada adiantou, tanto o Macaé, como o Flu cansaram em campo. O Tricolor administrava, perigosamente, o resultado mínimo. Renato Gaúcho ainda promoveu as entradas de Walter, Wagner e Chiquinho, nas vagas de Sóbis, Fred e Carlinhos, respectivamente. Fim de jogo e vitória tricolor em Macaé!

Veja o gol de Fred: