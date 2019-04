Com titulares de volta, mas sem Hernane, Flamengo visita o Resende

Depois de ter passado pelo Madureira no meio de semana, o Flamengo volta a campo pelo Campeonato Carioca neste sábado (22) para enfrentar o Resende, às 18h30, no Raulino de Oliveira. Depois de poupar o time principal na quarta-feira, Jayme de Almeida mandará a campo os titulares neste jogo, com exceção do atacante Hernane, que está com amigdalite e será poupado.

Em segundo lugar por ter um saldo de gols pior que o do líder Fluminense, o Flamengo será beneficiado por jogar antes na rodada e, se vencer, jogará toda a responsabilidade para o Tricolor, que faz o clássico contra o Botafogo no domingo. Caso Fla e Flu vençam, a diferença do líder para o segundo será mantida pelo saldo de gols.

Além de Hernane, o Flamengo terá outros desfalques para o jogo contra o Resende. O atacante Paulinho mais uma vez não irá atuar devido a dores no púbis, mas já foi constatado que o problema não é grave. Outro que não joga é Mattheus, com uma lesão no tornozelo. O meia Gabriel está suspenso e o recém-chegado Márcio Araújo fez apenas um treino com o grupo e ainda não estreará.

Com os titulares de volta, o treinador Jayme de almeida voltou a ressaltar que não usará mais o time reserva no estadual: "Demos um repouso por causa da viagem e dos três jogos seguidos. Se vencermos, o Flamengo se aproxima da semifinal e na quarta vai enfrentar o Emelec. Acabou esse negócio. Todo mundo precisa entrar no ritmo. Posso tirar um ou outro por cansaço, mas não dá para ficar trocando todo mundo toda hora", concluiu.

No Resende, o clima é de mudanças. Após seis jogos sem vencer, o time saiu do G-4 e entrou na briga contra o rebaixamento. A última vitória foi na partida contra o Volta Redonda, quando a equipe goleou por 6 a 2. A sequencia de insucessos culminou na demissão do treinador Paulo Campos. Quem assumiu o comando foi Ailton Ferraz, que trabalhou como auxiliar de Jorginho no Flamengo em 2013.

O diretor de futebol Diego Macedo comentou sobre a contratação de Ailton Ferraz: "Rapidamente contactamos o Aílton, que já conhece bem o clube porque esteve conosco em 2010. Além de ter sido um grande jogador, tem experiência como treinador e assistente técnico. Estamos confiantes de que fará mais um bom trabalho".

Como Ailton teve pouco tempo para conhecer o time, nenhuma grande mudança deverá ser feita para o jogo de sábado e o novo treinador deverá manter a escalação do time que vem atuando. O atacante Clebson deverá ser titular após voltar de suspensão.