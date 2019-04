A teimosia da Portuguesa pode custar caro

Nesta sexta-feira (21), três dias após anunciar que oficialmente iria entrar na Justiça Comum contra o rebaixamento, o Presidente da Portuguesa, Ilídio Lico, ainda não sabe se ingressará ou não com o processo.

A mudança de ideia de Lico se deve à declaração feita pelo vice-presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, que disse que haverá punição caso o clube decida recorrer à Justiça Comum.

“Recomendamos que cumpram a justiça desportiva. Mas o presidente está acuado, em face das manifestações de torcedores. Acreditamos que o respeito a justiça desportiva está no estatuto da CBF e da Portuguesa. Se forem [para a Justiça comum], vai haver [punição]. Provavelmente terá”, afirmou Del Nero.

As punições descritas pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva vão desde advertência e multa até a desvinculação da CBF, o que impediria o clube de disputar qualquer competição organizada pela entidade.

Várias derrotas seguidas não impedem o ímpeto da Portuguesa

A Portuguesa já recorreu da decisão do STJD que retirou seis pontos seus no Campeonato Brasileiro de 2013 devido a escalação irregular do atleta Héverton, o que levou ao rebaixamento da equipe para a Serie B em 2014, e também seu recurso foi indeferido.

Depois da consolidação da queda, vários torcedores da Portuguesa e até de outros clubes entraram na Justiça tentando impedir o rebaixamento, mas mesmo conseguindo quatro liminares, a CBF foi mais eficiente e conseguiu derrubar todas elas.

A última derrota do clube foi o pedido de liminar via Ministério Público do Consumidor de São Paulo que o juiz da 43ª vara cível do foro central, Fábio Coimbra Junqueira, indeferiu no último dia 19 de fevereiro. A nova possibilidade seria o clube, em nome próprio, entrar com o pedido na Justiça para reaver o pontos ou até mesmo ser reintegrado a Série A do Campeonato Brasileiro de 2014.

Ocorre que tanto a Fifa quanto a CBF são contra essa alternativa, a “intromissão” da Justiça Comum no âmbito esportivo é mal vista pelas entidades que controlam o futebol e, por conta disso, o clube poderia sofrer severas punições.

O advogado Carlos Miguel Aidar, que representa a CBF no caso envolvendo a Portuguesa é claro ao alertar a possibilidade de punição que o clube pode sofrer caso insista em ir à Justiça Comum. “Só resta à Portuguesa mesmo o caminho da Justiça Comum. Oxalá, não faça isso, porque a punição da Fifa será pesada. No limite máximo, ela pode ser desfiliada do sistema esportivo nacional ou mesmo os atletas profissionais estariam liberados para jogar em outros clubes”, afirmou Aidar.

A CBF dá o caso como encerrado e inclusive já divulgou a tabela do Campeonato Brasileiro da primeira divisão sem a presença do clube paulistano.

No último dia 20, os 300 conselheiros do clube decidiram em reunião ir até as últimas consequências para manter a Portuguesa na Série A, mas após a ameaça da CBF e a hesitação do seu presidente, não se sabe qual o caminho a seguir.

A Portuguesa quer restabelecer a legalidade de um ato que é nulo. Foi a única saída que restou em função das decisões tomadas pela CBF e pelo STJD. A constituição e leis federais não foram observados”, disse o vice-presidente jurídico do clube, Orlando Cordeiro de Barros.

O risco é muito alto para a Portuguesa

A Portuguesa sabe muito bem dos riscos que corre entrando com o processo e o Presidente do clube ainda dispara contra a regra imposta pela CBF

“É um pouco difícil. A Portuguesa não tem dinheiro para fazer nem o Paulista, imagina a Série B, com os R$ 3 milhões de cota, que é o que mandaram para a Ponte Preta! Não tenho rendas alternativas. O que eu faço? Caio para Série C, para Série E, e acaba com o clube? Isso foi conversado na reunião. Mas por que a Portuguesa será penalizada? Se estou me achando injustiçado, tenho esse direito. A Justiça Desportiva disse que não houve dolo. Se o sujeito dá um tiro na cabeça de um cidadão, é uma coisa. Se dá no pé, é outra. Estão dando a pena máxima, acabando com a Portuguesa”, afirmou Lico.

Essa indecisão é prejudicial ao clube já que o planejamento de 2014 já está comprometido, pois não se sabe se disputará a primeira ou a segunda divisão (que tem orçamentos totalmente distintos), essa insegurança passa tanto aos atletas quanto aos outros profissionais da Portuguesa.

Por isso, acredito que o risco que o clube corre em entrar na Justiça Comum, mesmo contra todos os prognósticos, é muito alto para o retorno possível. Uma desfiliação pode levar o clube a uma crise sem precedentes e no atual cenário do futebol brasileiro uma recuperação se torna muito difícil.

A Lusa deveria assumir seu erro com dignidade e aceitar a disputa da Série B normalmente e fazer um planejamento eficaz para retornar a elite do Campeonato Brasileiro em 2015 como várias vezes o clube já o fez.