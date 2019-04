Lucas Cândido não joga mais nesse semestre pelo Galo

O Atlético Mineiro realmente não vive um grande momento quando o assunto é a saúde física dos atletas. Foi confirmada na última sexta (21), pelo departamento médico do clube, que mais um atleta está fora dos gramados por um bom tempo. E, para não fugir muito a regra, um atleta do sistema defensivo. Desta vez a vítima foi Lucas Cândido, que teve uma lesão no joelho direito durante o jogo de quarta-feira passada (19), contra a URT, pelo Campeonato Mineiro. O atleta deverá ficar cerca de sete meses executando o tratamento da lesão.

“Lucas teve entorse no joelho, rompeu ligamento cruzado anterior, além, estiramento nos ligamentos colaterais e rompeu os meniscos. Vai precisar de um período de imobilização, vai acontecer por três a quatro semanas, e depois vai ser operado para reconstruir o ligamento, o que demora seis ou sete meses de recuperação”, explicou o médico Rodrigo Lasmar, na Cidade do Galo.

Mas o problema do Atlético Mineiro não para por ai. O time tinha uma grande necessidade, já com a presença de Lucas Cândido, de contratar um novo lateral esquerdo, uma vez que as opções para a posição eram o argentino Dátolo – improvisado – e o jovem Alex. Lucas, que foi titular em parte de 2013, só deve voltar ao time no segundo semestre deste ano.

A grande esperança reside no fato de Pedro Botelho, que fez uma temporada bem regular pelo Atlético Paranaense na temporada passada, e foi contratado pelo Galo, está prestes a poder retornar aos treinos da equipe alvinegra. O jogador foi contratado já com uma lesão.

“Pedro Botelho vem se recuperando muito bem, provavelmente no inicio da semana vai fazer trabalho na fisioterapia e no fim da semana faça trabalho com bola, a expectativa é boa”, comentou Lasmar.