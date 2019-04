Vasco se organiza para renovar o contrato de Thalles

Os gols fizeram o Vasco intensificar as conversas para renovar com o atacante e cria da base, Thalles. Na última quinta-feira, depois da vitória sobre o Bangu, o diretor de futebol Rodrigo Caetano e o presidente Roberto Dinamite se reuniram com o representante do jogador de 18 anos e encaminharam a ampliação do vínculo, que iria até março de 2015, por mais dois anos, até 2017.

O agente Pedro Pereira retornou de viagem ao exterior e alinhavou o acordo, mantendo 60% dos direitos econômicos com o clube. Depois de superar as metas do contrato vigente e ganhar um primeiro aumento, o atacante negocia uma nova gratificação para consolidar sua permanência em meio ao bom momento.

"Tive uma reunião com o presidente Roberto Dinamite e o Rodrigo Caetano. Estamos bem perto de acertar a renovação. Ele está satisfeito.", declarou o empresário.

Já são três gols em quatro jogos na temporada. Números que deixam o jovem de 18 anos nos braços da torcida. E que motivam apelidos como talismã e Balothalles. Nos três jogos que balançou as redes (Botafogo, Volta Redonda e Bangu), três vitórias. No total, já são 12 jogos e seis gols. Sempre que o jovem marcou, o Vasco venceu. De bem com a vida e com os gols, Thalles fez mais dois gols no treino desta sexta-feira (21) contra os juniores e pode ganhar oportunidade de sair jogando diante da Cabofriense, neste domingo (23), em São Januário.