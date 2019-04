Marcílio Dias e Figueirense ficam no empate em Itajaí

Oitava rodada do Campeonato Catarinense, no Estádio Doutor Hercílio Luz, em Itajaí.

INCIDENCIAS : Oitava rodada do Campeonato Catarinense, no Estádio Doutor Hercílio Luz, em Itajaí.

Com vários desfalques, o Figueirense foi ao Estádio Hercílio Luz, em Itajaí e empatou por 0 a 0 com o Marcílio Dias. Os dois times continuam na briga pelo quadrangular semifinal do Catarinense 2014. O Alvinegro tem 12 pontos, na terceira posição, enquanto o Marinheiro é o 6º, com 10.

Na próxima e última rodada da fase inicial, o Figueirense recebe o Juventus e o Marcílio Dias visita o Joinville. Os dois jogos acontecem às 22 horas, na próxima quarta-feira.

Jogando sem Lúcio Maranhão, Dudu e Marcos Assunção, o Figueirense sofreu com a falta de entrosamento no início da partida. A primeira chance foi do time da casa, aos 9, com o atacante Tauã, que cabeceou por cima da meta alvinegra. A equipe de Itajaí criava sempre em investidas pelo esquerdo, com Márcio Careca. O Figueira só foi ameaçar aos 19, em um chute cruzado de Vitor Júnior, que passou com perigo à meta de Rodolpho. Aos 29, Leandro Silva levou perigo, mas para seu próprio time, ao cabecear de forma perigosa contra o gol de Tiago Volpi.

O segundo tempo teve maior posse de bola do Figueirense, e ainda menos chances de gol. A melhor oportunidade foi aos 28, quando Lúcio Maranhão bateu de letra, mas foi parado em grande defesa do goleiro marcilista. Os time guardaram a emoção para os minutos finais: aos 45, o jovem atacante alvinegro Cleyton, fez jogada pelo lado direito, driblou o goleiro e chutou, mas a bola passou a centímetros do gol. Já no último lance, Thoni, do Marcílio Dias, bateu falta da meia lua da grande área e a bola passou rente a trave esquerda do Figueirense, na última ação da partida em Itajaí, que terminou sem gols e com um ponto pra cada lado.