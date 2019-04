A FERJ definiu que João Batista de Arruda será o árbitro da partida entre Fluminense e Botafogo. Ele será auxiliado por Silbert Faria Sisquim (RJ) e Eduardo de Souza Couto (RJ).

Curiosamente, a primeira vez que ele apitou o jogo do Fluminense foi no clássico diante do Flamengo, em 2008. Na ocasião, o Tricolor goleou o rival por 4 a 1, com direito a três gols do meia Thiago Neves. A última, foi na vitória do Flu sobre o Boavista pelo placar de 2 a 0, em 2013.

Embalado na competição, o Fluminense enfrenta o Botafogo no próximo domingo (23), às 16h, no Maracanã, buscando manter a liderança da Taça Guanabara. Liderança esta que foi ultrapassada pelo Flamengo, que venceu o Resende, neste sábado (22), pelo placar de 3 a 0. Já o Glorioso, irá com os reservas priorizando a Copa Libertadores da América.