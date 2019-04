Em situações distintas, Fluminense e Botafogo se enfrentam no Maracanã

PARTIDA VÁLIDA PELA 10ª RODADA DO CAMPEONATO CARIOCA, REALIZADA NO MARACANÃ (RJ), ÀS 16H (BRASÍLIA)

Neste domingo (23), em momentos opostos, Fluminense e Botafogo travam duelo interessante. O Fluminense, em boa fase, vem de vitória sobre o Macaé, por 1 a 0, lidera o campeonato com 22 pontos e está há oito jogos sem perder. Já o Botafogo, não está muito bem no Estadual. O Glorioso vem de empate com o Volta Redonda, em 1 a 1, e soma apenas 12 pontos, longe da zona classificatória para as semifinais. Lembrando que o time de General Severiano jogou maior parte com o time reserva. E não será diferente no Clássico Vovô.

Confiante, Renato Gaúcho quer se manter na liderança do Carioca e segue escalando o Flu com 3 volantes. Formação que agrada seus atletas, que alegam ter mais liberdade pelas laterais e, principalmente, para o meia Darío Conca. Segundo Renato, Fred, sempre destaque nos noticiários, está muito bem e a zaga botafoguense deverá ter atenção com o atacante. O camisa 9 tricolor, desde que chegou ao Flu, em 2009, tem como sua maior vítima o próprio Botafogo. São 10 gols em 13 jogos, até então.

Em caso de vitória, o Tricolor das Laranjeiras pode praticamente garantir sua vaga nas semifinais. Foi o que Rafael Sobis ressaltou. "Dependendo do que acontecer nesta rodada, uma vitória pode praticamente definir a nossa classificação para as semifinais e, portanto, isso é mais do que suficiente para buscarmos o resultado positivo. A vitória é o único resultado que nos interessa", disse Sobis.

De olho na Libertadores, a equipe titular do Botafogo viaja ao Chile para enfrentar o Unión Española, pela Copa Libertadores, na próxima quarta-feira (26). Portanto, o técnico do Botafogo, Eduardo Húngaro, escala seu time completamente reserva. Apesar dos resultados negativos até o momento, Húngaro não acredita que a campanha ruim seja motivo para grande preocupação. Em sua última coletiva antes do clássico, o treinador foi convicto e disse: "Temos condições de fazer um jogo equilibrado".

O time B do Botafogo - assim chamada a equipe reserva - joga com formação diferente do titular. Com dois volantes de qualidade, Renato e Bolatti, o alvinegro apostará nas enfiadas de bola para o atacante Henrique, único jogador de referência no ataque. Quem também chama atenção é o lateral-esquerdo Junior Cesar. Ex-Flu, o jogador sempre foi conhecido por ser muito rápido e deve dar trabalho para o lado direito da defesa tricolor. Jogando com time reserva durante praticamente todo o campeonato, a Estrela Solitária ocupa apenas a oitava posição da tabela.