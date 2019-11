São Paulo x Santos, Campeonato Paulista

Fim de transmissão! Obrigado pela companhia e até a próxima! E não esqueça de ficar na VAVEL para ler a crônica da partida. Até a próxima!

Na próxima rodada, o São Paulo enfrenta o XV de Piracicaba, fora, na quarta, às 22h. O Santos enfrenta o Bragantino, em casa, às 21h, na quinta.

Fim de jogo no Morumbi. São Paulo e Santos ficam no empate em 0 a 0.

44' Árbitro marcou pênalti para o Santos, mas o bandeirinha já tinha levantado a bandeira. Jogadores do Santos revoltados.

4 minutos de acréscimo!

40' No Santos, sai Alan Santos e entra Gabriel.

39' TRAVE! Cicinho cruzou e a bola enganou a todos e bateu na trave.

38' LONGE DO GOL! Rogério bateu mal e a bola subiu.

37' Falta na meia-lua para o São Paulo. Rogério Ceni vai bater!

35' No São Paulo, sai Osvaldo e entra Ademilson.

34' Santos totalmente no campo de defesa.

32' Segundo tempo é muito ruim no Estádio do Morumbi.

30' Oswaldo de Oliveira, técnico do Santos, reclamou tanto da arbitragem que foi expulso.

29' No São Paulo sai Douglas e entra Ganso.

26' ROGÉEEEEEERIO! Cruzamento na área e Leandro Damião, sozinho, cabeceou forte e Rogério fez linda defesa!

25' No Santos, sai Geuvânio e entra Rildo.

24' Douglas recebeu na área e, após dominar, perdeu a bola e fez falta.

19' DEFESA DE ARANHA! Pabón chutou, Aranha pegou e, na sobra, Álvaro tentou o chute, mas a bola desviou e sobrou para o Fabuloso, que estava impedido.

17' Rogério caiu na hora em que Paulo Miranda estava fora do campo. Oswaldo de Oliveira reclamou dizendo que o goleiro caiu de propósito.

15' Paulo Miranda sangrando.

12' UUUH! Álvaro bateu falta e a zaga do Santos desviou, fazendo a bola raspar o gol.

11' Cartão amarelo para Gustavo Henrique por falta em Luís Fabiano!

16. 337 pessoas no Morumbi.

9' ARANHA! Pabón fez grande jogada e tocou para Maicon. O meia chutou rasteiro para a defesa do goleiro.

8' UUUUUUUH! Paulo Miranda, ao tentar tirar, cabeceou para dentro da área e a bola foi nos pés de Thiago Ribeiro, que chutou por cima.

7' Álvaro Pereira pegou o rebote e isolou a bola.

6' Cartão amarelo para Cicinho por falta muito dura em Osvaldo!

5' Partida começa morna na segunda etapa.

3' PRA FORA! Rodrigo Caio tirou mal e Mena avançou, olhou e chutou forte de esquerda. A bola foi pra fora.

2' ROGÉRIO! Thiago Ribeiro chutou de fora da área e o capitão espalmou.

1' Álvaro Pereira cruzou e Douglas, na pequena área, desviou e a bola passou muito, mas muito perto do gol.

Começa a segunda etapa!

17h03 Santos também em campo!

17h02 São Paulo está de volta para o segundo tempo!

O melão para de rolar no Morumbi. São Paulo e Santos ficaram no empate.

44' Cícero cruzou e Damião, dentro da área, chutou e Álvaro Pereira travou na hora certa.

44' PAROU! PAROU! Lançamento para Luís Fabiano que estava muito na frente. Impedido o fabuloso. Acertou o bandeira.

42' UUUUUUUUUUUUUUH! Pabón cruzou, a zaga tirou e, no rebote, Paulo Miranda chutou. A bola desviou na zaga e passou raspando o gol. QUASE!

40' Blitz do São Paulo para cima do Santos. Peixe ficou em apuros com tantas bolas cruzada em sua área.

39 TRAVADO! Após cobrança, a zaga tirou e depois a bola voltou para a área, sobrando para Antônio Carlos, que chutou forte. A bola bateu em Gustavo e saiu.

39' Escanteio para o Tricolor.

38' Thiago Ribeiro recebe dentro da área e chuta cruzado. Pelota passou no meio da área e saiu pela lateral do outro lado.

37' Álvaro cruza mal e a bola vai pra fora.

37' Falta muito perigo para o São Paulo pelo lado direito.

36' Thiago Ribeiro tentou a enfiada para Leandro Damião. No entanto, Rodrigo Caio tirou no meio do caminho.

34' Cartão amarelo para Osvaldo por chutar a bola após árbitro ter parado a partida.

33' Outro erro do bandeirinha: Osvaldo armou contra-ataque e não deixou a bola sair. Porém, o assistente marcou a saída, deixando Muricy bastante irritado.

32' ARANHA! Pabón chuta de longe e o goleiro santista pegou sem dificuldades.

30' IMPEDIDO! O lance poderia ser ótimo, mas só se Álvaro Pereira tivesse em posição legal.

29' Osvaldo dribou dois, caiu e o árbitro não marcou nada.

27' Partida com muitas faltas até agora.

25' Após cobrança de falta, Aranha soltou e Paulo Miranda, de fora da área, tentou o toque por cobertura e a bola passou por cima.

24' Cartão amarelo para Neto por falta dura em Álvaro Pereira!

23' Após muitos passes, Pabón chutou de muito longe e a bola subiu.

23' Santos fechado neste momento esperando o Tricolor.

21' Cartão amarelo para Geuvânio!

20' COISA FEIA! Geuvânio deu carrinho em Antônio Carlos. Rogério Ceni, bravo com a atitude do jovem, foi para cima do mesmo e o xingou.

19' PASSOU! Rodrigo Caio perdeu para Leandro Damião que, sem ângulo, chutou cruzado e a bola passou.

19' Álvaro Pereira tentou cruzar, mas chutou o chão e a bola saiu fraca.

18' TRAVADO! Grande jogada de Souza, Douglas, Pabón e Luís Fabiano, que terminou com chute do colombiano e travada de Mena.

16' Câmeras de televisão mostraram que o bandeirinha errou. Cicinho dava condição para Luís Fabiano.

16' IMPEDIDO! Bela jogada do São Paulo e Douglas, com uma belo passe, deixou o Fabuloso na cara do gol. No entanto, o bandeirinha marcou impedimento.

15' Souza lançou para Douglas que, após sair do marcador, tocou para Paulo Miranda que tentou cruzar, mas a bola não foi pra ninguém.

13' Osvaldo avançou pela esquerda e Neto ganhou do atacante no corpo.

13' Cartão amarelo para Álvaro Pereira!

11' Álvaro cruzou e a zaga tirou.

11' Falta para o São Paulo.

9' ROGÉEEEEEEERIO! O goleiro saiu mal e a bola sobrou nos pés de Cícero que chutou forte. O goleiro fez grande defesa. Na sobra, Leandro Damião chutou e Rodrigo Caio travou.

8' Álvaro Pereira e Geuvânio discutem no gramado. O uruguaio mandou o jovem "calar a boca"

7' Antônio Carlos, após ter tomado entrada dura de Leandro Damião, ficou caído.

6' Álvaro avançou pelo lado esquerdo e Geuvânio o derrubou. O árbitro, no entanto, mandou seguir.

6' Álvaro Pereira cobrou falta e a bola passou por todo mundo.

4' Cartão amarelo para Rodrigo Caio por falta em Geuvânio. Jogo começa quente!

3' Douglas avançou pela direita e cruzou. A bola passou por todo mundo e saiu do outro lado.

2' Cícero cruzou e a bola passou por todo mundo. Tiro de meta.

2' Falta para o Santos.

1' Sistema defensivo do São Paulo começa mal a partida. Já foram três bolas perdidas em apenas 1 minuto.

0' ROGÉRIO! Saiu mal a zaga do São Paulo e Geuvânio pegou a bola, avançou e chutou de esquerda. Rogério pegou.

Rola o melão no Estádio do Morumbi. São Paulo x Santos duelam pelos três pontos!

16h Morumbi não recebe um grande público, porém os que foram são bastante animados. Cantam forte as duas torcidas.

15h57 Hino foi executado. Tudo pronto para começar a partida.

15h56 Hino Nacional sendo executado no Estádio do Morumbi.

15h54 Santos entra em campo com seu uniforme número dois!

15h54 PM confirma confronto na Rodovia Anchieta, mas não foi nada grave.

15h52 Boatos de que houve briga entre as torcidas das duas equipes na Rodovia Anchieta.

15h49 São Paulo em campo!

15h44 Detalhe na escalação do Tricolor: PH Ganso está no banco!

15h27 Santos: Aranha; Cicinho, Neto, Gustavo Henrique e Mena; Arouca, Alan Santos e Cícero; Geuvânio, Thiago Ribeiro e Leandro Damião

15h27 São Paulo: Rogério Ceni; Paulo Miranda, R. Caio, Antonio Carlos e Alvaro Pereira; Souza, Maicon e Douglas; Osvaldo, Pabon e Luis Fabiano

15h26 As duas equipes estão confirmadas. Vamos às escalações:

15h14 Até ontem, no entanto, foram vendidos menos de 10 mil ingressos para a partida de logo mais.

15h11 Neste Paulistão, o São Paulo tem a 4º média de público, com 7.412. O Santos está em 5º, com 6.629.

15h06 Menos de uma hora para a partida! Fique com a gente!

15:00 Para a partida de logo mais o São Paulo não tem nenhum desfalque. Enquanto isso, o Santos tem três baixas: o zagueiro Edu Dracena (lesão no joelho esquerdo), o lateral Léo (fortalecimento muscular) e o atacante Giva (retornando de contusão).

14:48 VÍDEO: o pior jogo do Peixe foi a única derrota até então. Fora de casa, o Santos perdeu para a Penapolense por 4 a 1.

14:43 VÍDEO: o melhor jogo do Santos no Campeonato Paulista todos sabem. Foi o 5 a 1 diante do Corinthians, na Vila Belmiro.

14:40 VÍDEO: o pior jogo do Tricolor até então na competição. Na ocasião, o São Paulo foi dominado pelo Palmeiras e perdeu a partida por 2 a 0.

14:36 VÍDEO: o melhor jogo do São Paulo até então no Campeonato Paulista. Neste, o Tricolor venceu o Rio Claro por 6 a 3, com show de Luís Fabiano.

14:33 O São Paulo domina um fundamentos que todos queriam: o de passes certos. A equipe do Morumbi, que acertou 3927 passes, só perde para o Audax, que acertou 4019. No entanto, o Tricolor também erra muitos passes - não tanto quanto acerta, é verdade. Foram 339 passes errados, ficando na terceira colocação neste quesito. Outro fundamento que pode se orgulhar é em lançamentos errados. Com apenas 124 erros, o São Paulo é o que menos errou na competição.

14:30 A primeira do Santos é a maior goleada: a equipe da Vila conseguiu este feito diante do Corinthians, quando venceu por 5 a 1. Outro fundamento que o Peixe vai bem nas finalizações certas. Com 53 chutes a gols certos, o time fica em terceiro, atrás de Ituano e Botafogo. Porém, todos os times têm negativas. Pois bem, o Santos é o time que mais desarma errado na competição. Foram 55 até então.

14:25 Agora, depois desse "Especial", vamos a algumas estatísticas das duas equipes no Campeonato Paulista:

14:22 Já no Campeonato Paulista de 1956 o Santos foi quem conquistou o Campeonato em cima do São Paulo. A partida foi disputada em 3 de Janeiro de 1957 no Pacaembu. A equipe santista aplicou um sonoro 4 a 2 no clube do Morumbi, com gols de Feijó, Tite e Del Vecchio duas vezes. Os gols do Tricolor foram marcados por Zezinho.

14:20 A primeira decisão entre as duas equipes não foi uma decisão de verdade. Em 1953, quando o Campeonato ainda era disputado em pontos corridos, o Tricolor conquistou o título em jogo diante do Peixe, duas rodadas antes do fim do campeonato. Aquele jogo, que aconteceu em 24 de Janeiro de 1954 na Vila Belmiro, o São Paulo venceu por 3 a 1, com gols de Maurinho, Albella e Negri. O gol santista foi marcado por Álvaro.

14:17 A partida de logo mais não é nenhuma decisão de título, longe disso. Mas São Paulo e Santos já disputaram inúmeras decisões de Campeonato Paulista. Confira algumas delas:

14:14 VÍDEO: a ampla vantagem são-paulina na história dos confrontos não se fez valer na última vez que eles se encontraram. No dia 02/10/2013, a equipe santista venceu por 3 a 0 com muita facilidade. Veja os melhores momentos:

14:12 São Paulo e Santos já se enfrentaram 289 vezes na história. O Tricolor conquistou 126 vitórias e fez 491 gols. O Santos, no entanto, conquistou 95 vitórias e fez 415 gols. Além disso, foram 68 empates neste clássico de tanta rivalidade.

14:09 FOTO: Leandro Damião marcou seu primeiro gol com a camisa do Santos na última rodada. O jogador disse que gosta de jogar jogos como o de hoje. Confira.

14:06 FOTO: Ganso, que não vem jogando bem nas últimas partidas, ainda é o grande destaque da equipe do Morumbi. Na última partida do Tricolor, o técnico Muricy Ramalho ficou bravo com tantas perguntas de jornalistas sobre o jogador.

14:02 Na última rodada do Campeonato, o São Paulo ficou no empate por 1 a 1 com o São Bernardo. Já o Santos venceu o Atlético Sorocaba com gol no último minuto da partida.

13:59 Na classificação geral do Campeonato, que serve para definir os rebaixados e quem disputará em casa a final da competição, o São Paulo está apenas em 9º lugar. Já o Santos é o 2º, um ponto atrás do Palmeiras.

13:56 O Santos integra C da competição, onde lidera com folga. A equipe da Vila está com 22 pontos, 7 pontos à frente da Ponte Preta, segunda colocada. Além disso, o Peixe tem 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota. 100% de aproveitamento dentro de casa.

13:54 O São Paulo está no grupo A da competição. Com 14 pontos, o Tricolor é apenas o segundo colocado, atrás da Penapolense, que tem 18 pontos. Até agora, o time do Morumbi conquistou 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. As vitórias, no entanto, foram todas dentro de casa e, as derrotas, todas fora.

13:53 Jogos de hoje:

São Paulo x Santos

Botafogo x Palmeiras (18h30)

Paulista x Atlético Sorocaba (18h30)

Linense x São Bernardo (18h30)

Portuguesa x Comercial (18h30)

13:52 Vamos aos resultados dos jogos de ontem do Campeonato Paulista:

Penapolense 1x2 Ponte Preta

Grêmio Osasco Audax 1x0 Oeste

Mogi Mirim 0x1 Ituano

Bragantino 1x0 XV de Piracicaba

Corinthians 3x2 Rio Claro.

13:50 Muito boa tarde, leitor da VAVEL Brasil! A partir de agora você acompanha todas as emoções de São Paulo x Santos . A partida, que é válida pela 10º rodada do Campeonato Paulista de 2014 e tem início previsto para as 16h, acontecerá no Estádio do Morumbi, zona sul de São Paulo (SP).