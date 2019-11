Pelo Campeonato Pernambucano, Sport e Central empatam na Ilha do Retiro

Na noite desse sábado (22), o Sport enfrentou o Central, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Pernambucano. Com um time recheado de reservas, o Leão empatou com a Patativa por 1 a 1. Neto baiano marcou para o Leão, e Jean Batista descontou para a Patativa. Foi o primeiro empate de Eduardo Baptista no comando do Leão.

Após o empate, a equipe rubro-negra permanece na o topo da tabela, com 7 pontos ganhos. Enquanto o Central somou o terceiro ponto em seu 3º empate no campeonato.

Neto Baiano abre o placar na etapa inicial

Com a bola rolando, o jogo foi bastante equilibrado, com o time da casa domando o jogo nos primeiros minutos. Assim, o Leão abriu o placar, aos 8, com o artilheiro Neto Baiano. O centroavante recebeu passe de Ronaldo e deslocou o arqueiro André para deixar o Sport em vantagem. Aos 16, quase sai o segundo. Felipe Azevedo fez boa jogada pela direita e a bola sobrou com Robert Flores, que chutou mascado e em cima de André.

Aos 41, mais uma boa chance para o Leão. Robert Flores cobrou escanteio, Oswaldo cabeceou e a bola saiu tirando tinta da trave da Patativa, na última chance de destaque da primeira etapa.

Patativa reage no segundo tempo

No segundo tempo, o Central se viu obrigado a partir para cima. Danielo Pires invadiu a área do Sport pela direita e tocou para Jean em ótima posição. O lateral-esquerdo revelado no Sport chutou rasteiro para vencer Magrão e deixar tudo igual. Foi o primeiro gol sofrido pelo Sport depois de cinco partidas.

Aos 6 minutos, Eduardo Baptista acionou o garoto Everton Felipe, revelação de apenas 16 anos, no lugar de Sandrinho. O decorrer da segunda etapa confirmou a mudança de cenário dentro das quatro linhas. Em nenhum momento, o Leão foi imponente ao ponto de acuar a Patativa.

Com o time da casa desencontrado, o Central continuou à vontade. Mas também parou de incomodar. Sendo assim, o jogo se arrastou até o último apito do árbitro Gilberto Freire de Farias.

