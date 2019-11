Vitória x Bahia, Campeonato Baiano

Obrigado por acompanhar o Ba-Vi, o maior clássico do Norte-Nordeste conosco! Logo mais você pode conferir a crônica da partida no nosso site. Continuem acessando a VAVEL Brasil e fiquem por dentro de tudo que acontece no futebol nacional e internacional. Boa noite a todos, até a próxima!

Na próxima rodada do Campeonato Baiano, o Vitória enfrentará o Serrano em Pituaçu enquanto o Bahia visitará o Galícia, também em Pituaçu.

Com o resultado, o Vitória perde os 100% de aproveitamento no Campeonato Baiano mas segue na liderança do grupo 2 com dez pontos. Já o Bahia, com este empate, assume a liderança do grupo 3 com cinco pontos, já que a Juazeirense foi derrotada pelo Galícia por 1 a 0, em jogo realizado no último sábado (22).

O Vitória dominou parte das ações na primeira etapa, sendo mais objetivo do que o rival, chegando mais vezes ao ataque. Por outro lado, no segundo tempo, a entrada de Wangler fez com que o Bahia crescesse, inclusive marcando o gol logo no início e correndo atrás do gol da virada a todo instante.

"Faltou tranquilidade. Voltamos desligados no segundo tempo, tomamos gol por bobeada. Precisamos entrar ligados no próximo jogo e não deixar esses erros acontecerem" Ayrton, lateral do Vitória.

"Não podemos vacilar como hoje, o professor orientou sobre a bola parada e levamos gol assim, temos que voltar ao trabalho e dar sequência" Matheus Salustiano, zagueiro do Vitória.

"Foi um bom jogo, um resultado justo pelo que nós apresentamos" Rafael Miranda, volante do Bahia.

"Sabemos que no Ba-Vi tudo pode acontecer. Fomos bem no primeiro tempo mas morremos no segundo, agora é erguer a cabeça e pensar no próximo jogo" Marquinhos, atacante do Vitória.

"Foi um jogo truncado, não vencemos mas também não perdemos" afirmou Euller, lateral do Vitória.

FIM DE JOGO EM PITUAÇU! Vitória 1x1 Bahia. Juan marcou para o Leão enquanto Fahel fez o gol do esquadrão.

47' Pará avança e finaliza da entrada da área, sem perigo.

46' William Henrique tenta a jogada mas Pará, novamente, afasta.

Três minutos de acréscimo!

43' Ayrton tenta avançar mas Pará corta o perigo.

CINCO MINUTOS FINAIS EM PITUAÇU! Jogo segue totalmente aberto.

MEXE O VITÓRIA: Sai: Mauri, entra: Mansur.

39' CARTÃO AMARELO para Marcão, por interromper o contra-ataque do Vitória.

37' Após fazer boa jogada, Rafael Miranda é parado com falta. Talisca na cobrança.

36' Marcão tenta a finalização mas acaba caindo.

Na cobrança, Rhayner desperdiça mais uma oportunidade, cruzando a bola nas mãos de Wilson.

33' Pará cruza e a bola desvia no defensor do Vitória. Escanteio pro Bahia, melhor no segundo tempo.

30' ÚLTIMA ALTERAÇÃO NO TRICOLOR! Sai: Guilherme, lesionado, entra: Pará.

28' William Henrique avança pela esquerda e é travado por Rhayner. No escanteio, Marquinhos levanta a bola na área e o árbitro assinala uma infração do ataque rubro-negro.

27' Guilherme se lesionou sem bola e deve ser substituído.

Com a entrada de Wangler, o Bahia conseguiu equilibrar a partida, inclusive chegando ao gol de empate. Já William Henrique, do Vitória, ainda não apareceu.

22' SUBSTITUIÇÃO NO BAHIA! Sai: Maxi, muito vaiado pela torcida do Vitória, entra: Anderson Talisca.

20' Rhayner cobra nas mãos do goleiro Wilson.

19' Mauri faz falta em Wangler e o juiz marca.

PÚBLICO NO ESTÁDIO DE PITUAÇU DIVULGADO! 19,004 presentes.

16' MEXE O VITÓRIA! Entra: William Henrique, sai: Euller.

15' Rhayner desperdiça uma grande chance de virar. Bahia cresceu no segundo tempo.

14' Cáceres rouba a bola de Lucas Fonseca, toca pra Marquinhos e o atacante finaliza pra fora.

13' Em contra-ataque, Wangler toca pra Maxi que pega mal na bola. Torcida vaia.

Ayrton cobra e a bola desvia na barreira.

11' Titi faz falta em Juan. Ayrton na cobrança.

10' Em escanteio, Rhayner cruza e o juiz marca falta de ataque do Bahia.

8' Ayrton cruza e Titi afasta o perigo.

7' Juan chuta da entrada da área e a bola desvia em Titi.

4' Segundo tempo começa muito pegado no estádio de Pituaçu. Gol do Bahia logo no início promete incendiar o resto do jogo.

3' Ayrton cruza e Marcelo Lomba defende.

COM UM MINUTO! Bola alçada na área, confusão e Fahel empata o clássico!

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO BAHIA!

ROLOU A BOLA PARA O SEGUNDO TEMPO!

Vitória volta a campo sem alterações.

"Temos que jogar mais, o jogo tá truncado. Agora temos que abrir porque precisamos sair em busca do empate. A entrada de Wangler pode ajudar na criação das jogadas" concluiu Marquinhos Santos, treinador do Bahia.

MEXE O BAHIA PRA SEGUNDA ETAPA! Sai: Uelliton, entra: Wangler.

"Estamos bem postados na partida, devemos ter concentração, trabalhar bem a bola e ir em busca dos gols" afirmou Dinei, atacante do Vitória.

Resultado merecido para o que ambas as equipes desempenharam na primeira etapa. O Vitória foi melhor, chegou em mais oportunidades ao ataque enquanto o Bahia, sem um meia de ligação, buscava através dos lançamentos e cruzamentos o gol, sem sucesso.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO! Vitória 1x0 Bahia.

+1 de acréscimo!

Na cobrança, Guilherme Santos cruza e Titi cabeceia pra fora.

44' QUASE, BAHIA! Marcão finaliza e o goleiro Wilson espalma pra linha de fundo.

41' Guilherme avança mas Matheus Salustiano chega pra cortar.

Começa a chover no estádio de Pituaçu.

38' Juan parte em velocidade para o ataque mas Lucas Fonseca se antecipa, roubando a bola para o Bahia.

37' CARTÃO AMARELO para Ayrton, do Vitória.

35' WILSON! Rhayner arrisca de fora da área e o goleiro do Leão segura firme.

34' CARTÃO AMARELO para Rhayner, por reclamação.

32' É GOL DE JUAN! Boa jogada de Marquinhos que passa por Titi e toca pra Juan finalizar. Na primeira tentativa, o camisa 10 foi travado mas na segunda, ele guardou! Leão na frente.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VITÓRIA!

31' Rhayner tenta a bicicleta e por pouco não atinge o rosto de Ayrton. Árbitro para o jogo marcando jogo perigoso do ataque tricolor.

28' CARTÃO AMARELO para Matheus Salustiano, do Vitória e Guilherme, do Bahia.

27' Árbitro marca falta de Matheus Salustiano em Rhayner.

25' Maxi cruza, a bola bate em Euller e fica com a defesa do Vitória.

22' Guilherme cruza e Fahel se antecipa ao goleiro Wilson e tenta o cabeceio. A bola passa perto a meta.

21' Madson tenta boa jogada e é parado por Juan com falta. Guilherme na cobrança.

Jogo parado em Pituaçu, Rhayner, do Bahia, e Matheus Salustiano, do Vitória, recebem atendimento.

18' Ayrton levanta bola na área, Rodrigo Defendi cabeceia e a bola vai pra fora.

16' QUASE, MARQUINHOS! O atacante do Vitória avançou e tentou o chute, a bola passa pela linha de fundo.

15' Bahia finaliza pela primeira vez com Rhayner, porém, o atacante pega mal na bola e a mesma vai pra fora.

13' Ayrton cruza bola na área, Dinei desvia de cabeça mas o árbitro já havia marcado irregularidade do ataque rubro-negro.

12' Marquinhos avança com a bola e é travado pelo defensor do Bahia, a bola toca por último no atacante do Vitória e é marcado o tiro de meta.

10' QUASE, JOSÉ WELISON! O volante tabela com Juan e arrisca pra boa defesa de Marcelo Lomba.

8' Juan ajeita de cabeça pra Dinei mas o atacante do Vitória não alcança a bola.

7' José Welison finaliza mas a bola sobe muito. Tiro de meta pro Bahia.

4' Ayrton cruza e a defesa Tricolor afasta. Na sobra, Juan cruza e Dinei cai na área, pedindo pênalti. Juiz manda seguir.

3' Lucas Fonseca se atrapalha e corta a bola pra linha de fundo. Escanteio pro Vitória.

2' QUASE, DINEI! Camisa 9 do Vitória é lançado mas não alcança a bola. Zaga do Bahia afasta.

2' Rhayner tenta chegar ao ataque mas Mauri corta. Torcida rubro-negra gostou da chegada do volante.

1' Dinei tromba com Lucas Fonseca e cai. Juiz chama os dois para uma conversa.

ROLOU A BOLA EM PITUAÇU! Começa o jogo!

TUDO PRONTO! VAI ROLAR A BOLA PARA O MAIOR CLÁSSICO DO NORTE-NORDESTE!

Torcedores do Vitória fazem provocações a Maxi e Uelliton, ex-jogadores do Leão, hoje no Bahia. Inclusive, os rubro-negros levaram uma faixa ao estádio, em que diz "Maxi Judas".

Hino nacional sendo executado.

Times entrando em campo e ambas as torcidas fazem a festa no estádio de Pituaçu. Falta pouco pro início do clássico, acompanhe conosco!

"Tomara que tenhamos competência pra jogar bem e sair de campo com a vitória. O Bahia tem uma equipe muito forte" afirmou Ney Franco, treinador do Vitória.

Torcedores do Vitória começam a chegar em bom número em Pituaçu. Pelo jeito, não teremos estádio totalmente lotado. (Twitter)

Torcida do Bahia, mesmo em menor número, canta mais alto no estádio de Pituaçu.

Ao todo, foram 12 Ba-Vis disputados no estádio de Pituaçu. Foram sete triunfos do Vitória, dois empates e três vitórias do Bahia.

20 minutos antes da bola rolar e a torcida do Bahia se faz presente no estádio de Pituaçu. Do lado da torcida rubro-negra, as arquibancadas continuam vazias porém torcedores ainda estão entrando no estádio. (Foto: Divulgação)

15:35 Faltam 25 minutos para a partida e a equipe do Vitória realiza aquecimento no gramado de Pituaçu. Jogadores do Bahia vieram a campo.

15:29 Marquinhos Santos, treinador do Bahia, mandou a campo um time com três volantes de contenção, além de três atacantes. Já Ney Franco, do Vitória, devido a lesão de Escudero, colocou Juan na armação pelo lado esquerdo, dois atacantes de ofício e o jovem Euller pra fazer a lateral esquerda.

BAHIA ESCALADO! Marcelo Lomba; Madson, Lucas Fonseca, Titi, Guilherme; Fahel, Uelliton, Rafael Miranda; Maxi, Marcão, Rhayner.

VITÓRIA JÁ DEFINIDO! Wilson; Ayrton, Matheus Salustiano, Rodrigo Defendi, Euller; José Welison, Cáceres, Mauri, Juan; Marquinhos, Dinei.

15:10 Em entrevista concedida a um jornal de Salvador, Maxi Biancucchi, ex jogador do Vitória, hoje defendendo as cores do Bahia, afirmou: "Clássicos não se jogam, se vencem. Me criei conhecendo essa frase e é assim que deve se jogar um clássico. Não importa se jogaremos feio ou bonito, o importante é sair de campo com a vitória".

15:05 Falta apenas uma hora para a bola rolar em Pituaçu, jogo entre Vitória x Bahia, o maior clássico do Norte-Nordeste. Fique conosco!

15:00 O maior artilheiro da história do clássico Ba-Vi é o atacante Carlos Domingues Viana, que atuou pelo Bahia entre 1946 e 1959. Carlito, como era conhecido, defendeu as cores tricolores durante toda a sua carreira e marcou 21 gols sobre o Vitória.

14:56 Este será o 465º Ba-Vi da história. No total, foram 175 vitórias do Bahia, 142 empates e 147 triunfos do Vitória.

14:52 O Vitória é o líder do grupo 2 com três vitórias em três jogos e espera manter os 100% de aproveitamento diante do rival Bahia, segundo colocado no grupo 3 com quatro pontos conquistados.

14:50 Estádio de Pituaçu, palco da partida de logo mais entre Vitória e Bahia pela 4ª rodada do Campeonato Baiano. São esperados mais de 32 mil espectadores para o clássico Ba-Vi. (Foto: Wikipedia)

14:46 Atualmente, torcidas de Bahia e Vitória fazem diversas gozações umas as outras. Os tricolores, por exemplo, se recordam dos dois títulos brasileiros conquistados pelo Esquadrão, já que o Vitória ainda não foi campeão nacional. Entretanto, o torcedor rubro-negro se vangloria da boa fase atualmente vivida pela sua equipe, que conquistou dez dos últimos 14 campeonatos estaduais.

14:43 FIQUE DE OLHO: Dinei, atacante do Vitória: Artilheiro do Leão na temporada passada, Dinei é conhecido como um carrasco do Bahia, por ter marcado quatro gols em uma única partida contra o Tricolor em 2013. Jogador de bom cabeceio e presença de área, Dinei é o típico camisa 9 que preocupa a defesa adversária. (Foto: UOL)

14:39 FIQUE DE OLHO: Maxi Biancucchi, atacante do Bahia: Destaque no rival Vitória em 2013, inclusive marcando gols em Ba-Vis, o argentino acertou com o Bahia para atual temporada e não vem mantendo a boa fase do ano passado, sendo vaiado pela torcida tricolor. Mesmo assim, o primo de Messi é presença confirmada para o clássico e espera, finalmente, reencontrar o bom futebol em uma partida contra o seu ex-clube. (Foto: Portal A Tarde)

14:35 Já Marquinhos Santos elogiou o trabalho de Ney Franco e afirmou que é um problema ter como adversário um velho companheiro de trabalho: "O Ney é um grande treinador, tem o nome respeitado em grandes trabalhos mas farei de tudo para vencer esse clássico. Ba-Vi é diferente, os dias são outros. Conheço ele tanto como ele me conhece, será um jogo em que cada um fará de tudo para sair de campo com a vitória" concluiu.

14:32 Marquinhos Santos e Ney Franco já trabalharam juntos no Atlético-PR, no Coritiba e na Seleção Brasileira. Hoje, de lados opostos, não escondem a amizade que existe entre os dois e fizeram elogios um ao outro durante entrevista coletiva: "Sei como ele gosta de armar equipes, basicamente como eu gosto, estudando muito o adversário. O clássico muda a história de todo um trabalho e Marquinhos busca esse ajuste na sua equipe, enquanto eu estarei buscando a vitória. Conheço as estratégias dele e ele as minhas, acima de tudo, será uma partida bastante equilibrada mas apesar da rivalidade, a amizade permanece" pontuou Ney Franco.

14:28 Marquinhos Santos, treinador do Bahia, mesmo ciente do favoritismo do Vitória para o clássico, não acredita que a situação positiva do adversário fará diferença na partida. Para ele, outros fatores podem decidir o confronto: "Não existe pior ou melhor momento, para um clássico, todos os detalhes devem ser analisados para que possamos conquistar a vitória. Também não podemos ir 'de vez' para o ataque, não basta a equipe atacar e esquecer de defender e isso tem acontecido frequentemente, precisamos manter o equilíbrio" avaliou. (Foto: Jayme Brandão)

14:24 Além disso, Ney Franco comentou a volta de Marcelo a equipe e destacou a importância das entradas de William Henrique na segunda etapa: "Marcelo ficará como opção entre os reservas, é um jogador que tivemos bastante cuidado e que deve aguentar uns trinta minutos. Se precisarmos dele, ele vai atuar, principalmente no segundo tempo. Já William Henrique é um jogador de velocidade e por isso vamos segurá-lo para o segundo tempo. Começaremos com dois atacantes de origem e outros jogadores que vêm de trás para ajudar na parte ofensiva" concluiu.

14:21 Ney Franco, treinador do Vitória, já definiu a sua equipe para o duelo contra o Bahia. O treinador conta com quatro desfalques para o embate, entre eles Escudero, principal articulador do Leão. Ney optou pelo esquema 4-4-2, com Juan avançado, caindo pelo lado esquerdo do ataque e o jovem Euller na lateral esquerda. "Com a lesão de Escudero, veremos o que Juan pode tentar no meio-campo, dentro de um posicionamento diferente, fazendo a função de um meia-esquerda. Nos treinamentos, ocorreu como o esperado, vamos ver se ele se sairá bem dentro de campo" afirmou. (Foto: Divulgação)

14:15 Uelliton e Marcão foram apresentados e devem fazer parte do time titular do Bahia para a disputa do clássico contra o Vitória, no estádio de Pituaçu. (Foto: Divulgação)

14:11 Além de Uelliton, o Bahia também assinou com Marcão, atacante que estava no Atlético-GO. Nascido em Camaçari, município da região metropolitana de Salvador, Marcão nunca atuou por Bahia ou Vitória mas declarou estar bem fisicamente para atuar em um jogo tão importante como o clássico Ba-Vi: "Qualquer jogador tem motivação para participar de um jogo como esse e eu estou preparado. Vim para o Bahia e não foi a toa, se for pra jogar 100 ou mais minutos, eu estarei pronto" afirmou o atacante, ansioso.

14:08 Uelliton ainda afirmou que pra ele, o Vitória é passado e que agora está focado em fazer uma boa temporada pelo Bahia: "Quero falar apenas do Bahia e não do Vitória, meu ciclo lá terminou. Fui bem recebido aqui no Bahia, tanto pela comissão técnica quanto pela diretoria. Quando estive no Vitória, briguei bastante com Titi (zagueiro do Bahia) e hoje estamos bem, fazemos parte da mesma equipe. Desde o ano passado tive vontade de jogar pelo Bahia, agora que estou aqui, tenho que lutar até o final para que tenhamos bons resultados. Farei o meu melhor por este clube" concluiu.

14:05 Assim como Maxi, outro que defendeu as cores rubro-negras e agora atua pelo Bahia é Uelliton. O volante foi apresentado na última sexta-feira (20) e em entrevista, alfinetou seu ex-clube. "Conheço bem o Ba-Vi, joguei dez anos do outro lado e sei que a responsabilidade é grande. Agora estou em um time grande, bicampeão brasileiro, time de respeito. Dizem que o Vitória é favorito para a partida mas favoritismo em clássico não existe" afirmou, confiante.

14:01 Um dos destaques do Vitória na boa campanha da equipe em 2013, Maxi Biancucchi acabou acertando com o Bahia para a temporada atual. Mesmo sendo acusado de ofender a torcida tricolor nas redes sociais, o atacante argentino não entrou em um acordo salarial com o rubro-negro e acabou assinando com o rival.

13:58 Depois de muito tempo, Bahia e Vitória voltariam a fazer o clássico Ba-Vi numa série A de Campeonato Brasileiro. Na primeira partida, no dia 21 de Julho, um apático 0 a 0 deixou ambas as torcidas frustradas, já que os rubro-negros esperavam mais um triunfo sobre o rival, enquanto os tricolores queriam uma resposta, uma revanche da sua equipe. Revanche que acabou acontecendo no 2º turno, onde o Bahia bateu o Vitória pelo placar de 2 a 0.

13:56 Naquele jogo, Dinei, atacante do Vitória, entrou para a história dos Ba-Vis ao marcar quatro gols sobre o Bahia. Ao fim da temporada, o jogador acabou se tornando artilheiro da equipe rubro-negra. (Foto: EC Vitória notícias)

13:53 Dias depois, Vitória e Bahia voltaram a se encontrar, desta vez pela primeira partida da final do Campeonato Baiano. O jogo foi realizado também na Arena Fonte Nova com o mando Tricolor e mais uma vez, o Leão saiu de campo com a vitória. Em mais um massacre, desta vez pelo placar de 7 a 3, o Vitória mostrou que vive numa fase melhor que a do rival, diferente do que aconteceu no passado, onde o Esquadrão era detentor absoluto dos clássicos.

13:51 Já em 2013, o Vitória voltou a ser o centro das atenções, não só por conquistar o título estadual em cima do Bahia mas também pelas goleadas aplicadas nos confrontos. Na primeira, em uma data especial. Primeiro Ba-Vi daquele ano e dia da inauguração da Arena Fonte Nova - estádio que, antes da implosão, foi utilizado pelo tricolor, além do mando de campo pertencer ao Bahia. Mesmo assim, o rubro-negro baiano não tomou conhecimento e sucumbiu o rival, vencendo a partida pelo placar de 5 a 1. Relembre!

13:47 Em 2012, o Bahia voltou a conquistar o título de campeão baiano após 11 anos, em cima do Vitória. Chegando na final com a vantagem, o Esquadrão precisou apenas de um empate no último jogo, disputado em Pituaçu, para sair de campo com o troféu. Recorde momentos daquela partida:

13:44 Índio, autor de quatro gols naquela partida, ficou conhecido como um dos maiores carrascos do Ba-Vi, onde em várias oportunidades provocou a torcida do Bahia 'atirando' flechas para os seus torcedores, como ilustra a imagem a seguir. (Foto: Correio da Bahia)

13:40 Na década passada, entre vários Ba-Vi's disputados, um merecia destaque maior. 22 de abril de 2007, Bahia e Vitória se enfrentaram pelo quadrangular final do Campeonato Baiano daquele ano, em uma Fonte Nova com mais de 65 mil presentes. Uma partida mais que emocionante, com várias viradas, considerados por muitos o melhor Ba-Vi da história do clássico. No final da partida, Índio, que já havia marcado um hattrick naquela ocasião, acertou um lindo chute de fora da área e deu a vitória ao Leão da Barra - que futuramente conquistaria o título de campeão estadual daquele ano - pelo placar de 6 a 5. Relembre!

13:38 A partir de 1990, as coisas se inverteram. O Vitória passou a dominar o Baianão, conquistando o tri-campeonato naquela década, além de chegar a final do Brasileirão de 1993, perdendo o título para o Palmeiras. Na década de 2000, o rubro-negro sacramentou-se campeão estadual em nove oportunidades, entre eles, dois tetras, enquanto o Bahia tinha conquistado o campeonato apenas uma vez.

13:36 Na década de 80 não foi diferente, mesmo com o Vitória conquistando os estaduais de 80, 85 e 89, o Bahia triunfou nos outros sete anos e em 88, chegou ao bi-campeonato nacional.

13:33 Com o passar dos anos, o Vitória foi se tornando um time cada vez mais competitivo e voltou a conquistar títulos como o estadual de 72, onde o rubro-negro tinha um ataque formado por Osni, André Catimba e Mário Sérgio, considerado um dos melhores ataques já formados pelo Leão. Mesmo assim, o Bahia se sagrou campeão por nove vezes na década de 70, dominando totalmente o posto de melhor time da região.

13:30 Nos primeiros 30 anos de Ba-Vi, o Bahia levava ampla vantagem sobre o Vitória, até porque o rubro-negro baiano só se profissionalizou em 1953. O tricolor aplicava sonoras goleadas no rival, fazendo em média seis gols em cada partida. Inclusive, no final da década de 50, o Bahia viria a conquistar seu principal título, o de primeiro campeão brasileiro. Enquanto na mesma década o Vitória tinha conquistado apenas os estaduais de 55 e 57.

13:28 A maior goleada que o Bahia aplicou em cima do rival Vitória foi no ano de 1939, onde o tricolor massacrou o rubro-negro pelo placar de 10 a 1. Nove anos depois, o Vitória viria a aplicar a sua maior goleada sobre o esquadrão, triunfo de 7 a 1 em um amistoso realizado no Campo da Graça.

13:23 Naquela época, jogos entre Bahia e Vitória não eram cercados por tanta rivalidade e emoção como nos dias atuais, até porque ambas as equipes não eram as principais forças da capital, tampouco tinham torcidas que representassem os times. Além disso, o rubro-negro tinha um futebol semi-amador e estava em fase de transição para o profissionalismo, pois o esporte principal era o remo.

13:15 O clássico entre Vitória e Bahia já dura mais de 80 anos, quando aconteceu o primeiro confronto entre as duas equipes, no dia 10 de abril de 1932, no Campo da Graça. Na ocasião, o Tricolor venceu pelo placar de 3 a 0, com dois gols de Raúl e um de Gambarrota. (Foto: Wikipedia)

13:10 Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Estamos dando início a transmissão de Vitória x Bahia, o maior clássico do Norte-Nordeste. Acompanhe conosco!