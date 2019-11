No Catarinense 2014, pequenos roubam a cena e desbancam favoritos

O Campeonato Catarinense de 2014 não se destaca pelo elevado nível técnico. Poucos craques disputam a competição e os clubes interioranos tornaram-se reduto de veteranos esquecidos pela elite do futebol. O que define esta edição do Catarinense é o equilíbrio entre as dez equipes que disputam a primeira divisão. A briga pelas quatro vagas que garantem classificação à segunda fase é acirrada e é impossível apontar favoritos. Nem mesmo os grandes são vistos como certeza.

Os principais destaques da competição são as equipes menores, que mesmo com orçamentos e elencos limitados em relação aos concorrentes que disputam a Série A e Série B do Brasileirão, brigam pelo topo da tabela. As surpresas são o Metropolitano e o Brusque, líder e vice-líder do certame, além do Marcílio Dias, momentaneamente fora do G4, mas que também briga pela vaga entre os quatro melhores.

Equipes consideras potências do estado sofreram na mão dos pequenos. O Avaí perdeu para o Brusque em casa - quebrando um tabu de 16 anos - e caminhou na corda bamba durante todo o campeonato. O Criciúma, representante na Série A, foi goleado pelo Metropolitano. O Marcílio Dias, por sua vez, tirou pontos da Chapecoense e também do Avaí. Os resultados ilustram a declaração do presidente do Marcílio, às vésperas do primeiro jogo da temporada, diante do Metropolitano: "todo jogo é uma final". No Catarinense de 2014, ninguém é favorito.

Brusque: a sensação do Catarinense de 2014

Depois de uma segunda divisão tumultuada, o Brusque chegou à elite com pouco alarde. O time, considerado por muitos um dos que estaria na briga pelo rebaixamento, acabou surpreendendo ao alcançar o G4 da competição. Algo que já era esperado pela diretoria e jogadores, mas não por boa parte da mídia.

Com uma folha salarial modesta comparada aos grandes clubes, o Brusque montou um time formado por jogadores remanescentes da campanha do acesso e por conhecidos do técnico Pingo. A fórmula, a princípio contestada, deu certo e Pingo provou que sabe montar sua equipe. O Marreco é motivos de debate, afinal é uma equipe que não dá chutões e sabe trabalhar a bola.

O resultado dessa filosofia foram duas derrotas no começo do campeonato, a primeira contra o Figueirense, depois contra o Criciúma. Após o começo incerto, a equipe se entrosou e começou a mostrar desenvolvimento. O Melhor jogo foi contra o Metropolitano, quando a equipe brusquense foi até a casa do adversário e goleou, tirando o Metrô do G-4. Já o pior foi sua estreia em casa, contra o rival local Marcílio Dias. Sem nenhuma oportunidade clara, o Brusque saiu de campo apenas com um empate.

O volante Eurico é um dos que festeja a boa fase. “A determinação, a vontade de vencer do nosso grupo está sendo enorme. Estamos sendo presenteados por isso. Fazendo os gols, que no início a gente estava em busca agora as vitórias estão vindo. Tudo isso é fruto do trabalhando do elenco, da comissão, da diretoria, dessa torcida maravilhosa que vem nos apoiar para buscar nosso objetivo”, comentou, em entrevista à Rádio Cidade AM.

Metropolitano: o planejamento começa a dar resultado

A atual campanha do Metropolitano não é tão surpresa assim, pelo menos na visão da diretoria e dos atletas. O discurso desde antes do início do campeonato era de alcançar no mínimo a classificação entre o G4. E ao que parece, apesar de alguns tropeços no percurso, o Verdão de Blumenau está correspondendo às expectativas.

A aposta da diretoria foi na manutenção da base, que alcançou a histórica sétima posição na Série D. Reinaldo e Negreiros foram contratados a peso de ouro e contribuíram para o sucesso da equipe. Reinaldo, artilheiro da competição, anotou cinco gols e Negreiros marcou dois. Entretanto, considerando o renome dos atletas, a impressão que fica em Blumenau é de que a dupla poderia render ainda mais.

As palavras de ordem desde o início da temporada sempre foram determinação e união. “Mostramos que estamos unidos nos momentos bons e ruins. O nosso grupo é composto por homens que se dedicam e honram as cores do clube”, comentou o centroavante Negreiros. “Confiamos no potencial do grupo. Não é uma derrota (jogo contra o Brusque) que mudaria o nosso planejamento. Sabemos que ainda temos o que melhorar e vamos manter o foco jogo a jogo”, complementou o treinador Abel Ribeiro.

O melhor momento do Verdão foi a vitória em cima do Criciúma, onde, diante da sua torcida, a equipe blumenauense dominou o carvoeiro e venceu por três a zero, com dois gols de Reinaldo. Os pontos baixos foram a derrota pesada para o Brusque e para a Chapecoense, quando o Metropolitano jogou desfalcado de cinco atletas titulares.

Marcílio Dias: a instabilidade parece conhecer seu fim

Os últimos anos do Marcílio Dias foram uma montanha russa. O clube foi rebaixado, alcançou o acesso e foi rebaixado de novo. Em 2014, o ciclo de incertezas parece ter chegado ao fim. A nova diretoria, que assumiu o clube na Divisão de Acesso em 2013, baseou o time em torno da experiência de seus atletas. Não se sabia aonde o Marcílio Dias poderia chegar neste ano e a temporada do Marinheiro certamente surpreendeu muita gente.

Os primeiros questionamentos vieram justamente da experiência dos jogadores. O time titular era completamente composto por jogadores acima dos 30 anos de idade, incluindo o protagonista Schwenck. O avançado mostrou serviço e liderou a equipe nos marcadores, aparecendo nos momentos em que foi necessário. Entretanto, na última sexta-feira (21), foi revelada uma lesão na mandíbula que irá tirar o atacante dos gramados por pelo menos 25 dias.

O ponto alto do Campeonato para o Marinheiro foi a vitória em cima do Avaí. No Hercílio Luz, o Marcílio dias conseguiu abrir dois gols de vantagem, levou o empate e ainda sim buscou força para garantir o empate. O destaque negativo da caminhada do time itajaiense foi a derrota diante do Metropolitano, logo na primeira rodada, no clássico regional.

Crédito das fotos: Giovanni Silva/Divulgação / Jandyr Nascimento/Agência RBS / Rafaela Martins/Agencia RBS

Colaboração: André Felipe Schlindwein