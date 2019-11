Twitter da Portuguesa xinga torcedor rival após provocação

A vitória da Portuguesa por 2 a 1 contra o Comercial, no último domingo (23), pelo Campeonato Paulista, terminou em discussão na internet. Através do Twitter, um torcedor rival provocou o rebaixamento do clube no Campeonato Brasileiro de 2013 com a frase "Late mais alto que daqui da série A eu não te escuto". Em resposta, o administrador da conta irritou-se e respondeu de maneira grosseira.

@cmm103019174 Mande a senhora sua mãe latir enquanto te bloqueamos, seu imbecil. — Portuguesa - Oficial (@Lusa_Oficial) 24 fevereiro 2014

Procurado pela VAVEL Brasil, o administrador da conta @cmm10301974, Gerson Luiz, comentou sobre a provocação e admitiu que não esperava uma resposta da Portuguesa sobre o assunto.

"Foi apenas uma brincadeira boba como qualquer uma outra. Jamais esperaria uma resposta da Portuguesa sobre isso. Fiquei surpreso e admito que ri bastante", comentou.

Recentemente, a Portuguesa esteve envolvida em polêmicas nos tribunais após a escalação irregular do meia Héverton. Após o julgamento, o clube paulista foi punido com uma multa de R$ 1 mil e a perda de quatro pontos no Brasileirão, o que decretou o seu rebaixamento.