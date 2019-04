Vasco tem cinco jogadores pendurados no Campeonato Carioca

Já classificada para a fase decisiva do Campeonato Carioca, a equipe do técnico Adílson Batista encerra sua participação na Taça Guanabara contra o Duque de Caxias, domingo (23), às 16h, em São Januário. E a partida representa um problema a mais para o quinteto formado por Thalles, Guiñazu, Bernardo, Montoya e Pedro Ken. Pendurados com dois cartões amarelos, os jogadores correm o risco de serem suspensos da primeira partida da semifinal da competição. Por isso, o quinteto pode até ser poupado do confronto diante do Duque.

Dos cinco atletas, Guiñazu e Pedro Ken são considerados titulares. Segundo o regulamento do Campeonato Carioca, os cartões serão zerados após a 15ª rodada, desde que o mesmo não seja o terceiro da série. Com 26 pontos e ocupando a terceira posição, o Vasco já está classificado para a semifinal do Campeonato Carioca. O time busca agora segunda posição e o direito de jogar por dois empates na fase decisiva. Para isso, a equipe precisa vencer o Duque de Caxias e ainda torcer por um tropeço do Fluminense contra o Volta Redonda, jogo que será realizado também no domingo (23), às 16h. DB