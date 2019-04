Vasco teme ser prejudicado pela FFERJ

O relacionamento entre o Vasco e a Federação de Futebol do Rio de Janeiro (Ferj) ficou estremecido de vez após o clube se mostrar contra a reeleição do presidente da entidade Rubens Lopes. Na última sexta-feira (21), o Gigante da Colina entrou com um pedido para que os árbitros das semifinais e das finais do Campeonato Carioca fossem de fora do Rio, uma vez que o Cruzmaltino se sentiu prejudicado pelas autoridades ao longo da Taça Guanabara. Além disso, na concepção dos dirigentes de São Januário, a transferência da partida contra o Resende, pela Copa do Brasil, para Manaus, também é vista como prejudicial.

Em ambos os casos, porém, o inconformismo pouco alterará a situação. No caso do Campeonato Carioca, Rubinho já negou a mudança. Na questão da Copa do Brasil, em jogo válido pela primeira fase e com mando do Resende, as autoridades já dão como certas a realização do confronto na Arena da Amazônia, que vai ser considerado um evento-teste para a Copa do Mundo. Diretor-geral do Vasco, Cristiano Koehler ressalta, no entanto, que o clube não foi consultado em nenhum momento sobre a transferência do local da partida que, primeiramente, foi marcada para o Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. "O Vasco não foi procurado. Precisamos saber de que maneira acontecerá esta divisão de renda. Estamos até abertos a uma conversa, mas até agora ninguém nos comunicou de nada.", disse Cristiano. No que se refere ao Campeonato Carioca, a mágoa dos vascaínos é com relação a alguns erros de arbitragem, principalmente no clássico com o Flamengo, quando o apoiador Douglas fez um gol claramente legítimo em cobrança de falta e o auxiliar Rodrigo Castanheira alegou que a bola não entrou. Nos bastidores da Colina, há um receio de que uma certa má vontade por parte das autoridades poderá acontecer na fase decisiva do Campeonato Carioca. Na última segunda-feira (17), o presidente da Ferj, Rubens Lopes, realizou uma entrevista coletiva na sede da entidade para divulgar a realização de um fórum para implementar melhorias no campeonato e, na ocasião, ele não deixou de alfinetar o Vasco, lembrando que o clube deve cerca de R$ 1,2 milhão em empréstimos. O Gigante da Colina, em um primeiro momento, havia manifestado apoio na reeleição de Rubinho. Uma semana depois, porém, assinou um termo junto com Flamengo e Fluminense repudiando a candidatura. Por fim, no dia da coletiva na Federação, o Cruzmaltino, representado pelo vice-presidente geral, Antônio Peralta, levantou uma bandeira da paz, sugerindo uma trégua entre as partes. Rubens Lopes é um antigo aliado de Eurico Miranda, candidato à presidência do Vasco e desafeto de Roberto Dinamite, atual presidente do clube. DB