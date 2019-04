Mais de 20 mil ingressos já foram vendidos para Resende-RJ x Vasco

Em cinco dias de vendas, os registros já apontam pouco mais de 20 mil ingressos vendidos para o jogo entre Resende-RJ e Vasco, em Manaus, válido pela primeira fase da Copa do Brasil. A partida, no dia 03 de abril, será o terceiro evento-teste da Arena da Amazônia, estádio da capital amazonense para a Copa. Serão disponibilizados 40 mil bilhetes.

De acordo com a empresa responsável pela venda dos ingressos, guicheweb.com, a venda está acelerada e mais da metade dos bilhetes disponíveis já foram vendidos. Outra novidade é que, a partir desta sexta-feira (28), os torcedores que fizeram a compra começam a receber o voucher. "Até o momento já registramos a venda de pouco mais de 20 mil ingressos. Agora, nesta sexta, quem comprou no site vai começar a receber o ingresso por e-mail. Para facilitar o torcedor, não será preciso ir a um ponto de troca. É só levar o voucher no dia do jogo.", indica a assessoria da empresa. Caso o responsável pela compra não vá ao jogo e repasse o voucher, será necessária a apresentação de uma procuração para ter acesso ao estádio. Já o comprador que comparecer, só deve apresentar documento de identificação na entrada do estádio. Informações sobre os ingressos Até o momento, nenhum setor do estádio está esgotado. As vendas seguem normalmente até o fim dos ingressos. Para os que desejam comprar camarotes, o endereço segue sendo o mesmo: a Tucunaré, no edifício Atlantic Tower, piso térreo, na Av. Djalma Baptista. Os valores variam de R$ 1.350, para camarotes com até nove pessoas, e R$ 5.100, para 34 torcedores. Já para aqueles que pretendem acompanhar o duelo entre Resende e Vasco das arquibancadas inferior e superior, a comercialização acontece na Apa Móveis. No total, serão cinco sedes disponíveis para a venda dos ingressos. Os preços serão os mesmos da internet: R$ 60 para arquibancada superior, R$ 100 para arquibancada superior e R$ 140 para arquibancada superior vip. Estudantes e idosos podem adquirir à meia-entrada. Pontos de venda em Manaus Camarote: - Loja Tucunaré, no edifício Atlantic Tower, piso térreo, na Av. Djalma Baptista; Arquibancada inferior e superior: - APA Móveis Jorge Teixeira - (Av. Autaz Mirim - em frente ao Pronto-Socorro Platão Araújo);

- APA Móveis Centro (Rua da Instalação - em frente ao INSS);

- APA Móveis Mano (Av. Francisco Queiroz - Logo na entrada da avenida);

- APA Móveis São José (Av. Autaz Mirim - em frente ao Shopping Grande Circular);

- APA Móveis Compensa (Rua Amazonas - prox. ao Banco Bradesco). DB