Com gol de pênalti, Unión Española vence o Botafogo e garante classificação para próxima fase

"Somos um só", dizia o belo mosaico formado pela torcida alvinegra (Foto: Reprodução/Twitter)

O Unión Española vinha de vitória, em casa, sobre o San Lorenzo, da Argentina, por 1 a 0. Buscava, além da classificação, a liderança do grupo 2. Visivelmente pior no quesito qualidade, a equipe chilena jogava apenas por uma bola, conseguiu seu objetivo e surpreendeu. Venceu novamente pelo placar mínimo e lidera o grupo com 9 pontos. O Botafogo, por sua vez, cai para segundo colocado, com 7 pontos.

Na próxima rodada, o já classificado Unión enfrenta o Independiente del Valle, em Santiago, no Chile. Já o Alvinegro, precisa de no mínimo um empate (desde que o Independiente não vença por mais de dois gols de diferença) e visitará o San Lorenzo, no Nuevo Gasômetro, na Argentina.

Primeiro tempo sem gols, mas com pressão do Botafogo

Com casa cheia e grande apoio da torcida, o Botafogo começou mandando no jogo. Já o Unión, entrou no jogo com uma proposta diferente, esperava o adversário atacar para tentar um contra-ataque. A estratégia, porém, não obteve sucesso. Demoraram apenas 4 minutos para o Botafogo dar um primeiro susto à defesa chilena. Em escanteio cobrado por Jorge Wagner, o goleiro Diego Sánchez saiu mal, a bola sobrou na frente da área para Marcelo Mattos. O volante chutou forte de primeira, mas o arqueiro do Unión Española se recuperou bem e defendeu em dois tempos.

O time da casa seguiu pressionando. Mesmo sem Ferreyra, o Alvinegro insistia na bola aérea. Com 24 minutos jogados, Lucas recebeu lançamento na direita, levou para a linha de fundo e cruzou na cabeça de Bolatti. O argentino, no entanto, cabeceou a bola para fora da meta. Além dos cruzamentos de Lucas, o Glorioso contava também com o talento de Jorge Wagner. Aos 26, o camisa 10 alvinegro lançou rasteiro para Wallyson, que ficaria livre para marcar. Porém, Sánchez saiu bem do gol despachando a bola para a lateral.

Já perto do fim da etapa inicial, o ataque alvinegro seguia tentando atingir a meta de Diego Sánchez. Aos 38, Lodeiro recebeu na intermediária e, de primeira, mandou no cantou do goleiro, que seguro, encaixou a bola. E 7 minutos depois, o mesmo Lodeiro voltou a chamar a atenção do sistema defensivo chileno. Na meia-lua, o meia ajeitou para a perna esquerda e bateu colocado, mas pela linha de fundo, mantendo o empate aos 45 minutos iniciais.