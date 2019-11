Com aprovação do Conselho Deliberativo, nova camisa branca do Flu será semelhante a antiga de Portugal

Em reunião na noite da última segunda-feira (31/03), foi aprovado, pelo Conselho Deliberativo, o novo segundo uniforme do Fluminense. Fato curioso é que a nova camisa será semelhante ao modelo utilizado pela seleção portuguesa, de Cristiano Ronaldo, na Copa de 2010, realizada na África do Sul. Não há, ainda, uma data certa para a apresentação da camisa ao torcedor, mas a previsão é de que seja antes do fim do primeiro semestre deste ano. A atual camisa branca do Tricolor homenageia o ídolo Assis - que jogou pelo clube nos anos 80 e conquistou um tricampeonato carioca e um campeonato brasileiro - com a frase "Recordar é Viver", em alusão a uma música que a torcida tricolor inventou para provocar o rival, Flamengo.

O Hamburgo, também patrocinado pela Adidas, deve ter as mesmas listras na camisa

Já a nova camisa, terá duas faixas verticais, uma em verde e outra em grená, e será separada por uma fina listra branca. A Adidas, fornecedora de materias do Fluminense, apresentou outras mudanças, agora no tecido. Com materiais diferentes do tecido atual, o novo uniforme terá detalhes nas costas e nas laterais, com finas listras cinza, verde e grená. Os calções em grená, e os meiões brancos também foram apresentados ao Conselho e aprovados.

Segundo a própria Adidas, a camisa tricolor não deve ser mudada neste ano. Caso seja mudada, será apenas para o Natal. Já o uniforme laranja, que é sucesso nas vendas, seguirá no mercado para 2015.