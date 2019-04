Primeiras versões do novo uniforme tricolor começam a surgir na internet

Na última segunda-feira (31), o conselho deliberativo do Fluminense aprovou a escolha do novo segundo uniforme do clube, desenhado pela Adidas, patrocinadora de material esportivo. Entretanto, as imagens não foram reveladas e a única pista divulgada foi a semelhança com o uniforme de Portugal, usado na Copa do Mundo de 2010.

Com isso, os tricolores colocaram a mão na massa, desenharam um esboço do que seria o novo uniforme e a montagem está circulando pela internet, ganhando a aprovação de todos os torcedores que a vêem.

A nova camisa terá duas faixas verticais, uma em verde e outra em grená, e será separada por uma fina listra branca. A Adidas, fornecedora de materias do Fluminense, apresentou outras mudanças, agora no tecido. Com materiais diferentes do tecido atual, o novo uniforme terá detalhes nas costas e nas laterais, com finas listras cinza, verde e grená. Os calções em grená, e os meiões brancos também foram apresentados ao Conselho e aprovados.