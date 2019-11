Corinthians confirma retorno do volante Elias

Nesta segunda-feira (07) a Fiel Torcida teve motivos para comemorar. O Corinthians anunciou o retorno do volante Elias para o Parque São Jorge. O vínculo com o Timão vai até 31 de dezembro de 2017 e a apresentação do ídolo deve acontecer nesta quarta-feira (09). O anúncio encerra uma longa novela envolvendo Corinthians, Flamengo e Sporting, clube que o atleta tinha contrato e travava as negociações.

Através da sua página oficial no Facebook, o clube português divulgou os valores da negociação. O Alvinegro pagou € 4 milhões por 50% dos direitos econômicos de Elias. Com a saída do volante, o Sporting afirma economizar € 8 milhões entre direitos de imagem e salários do atleta.

Por ser uma negociação internacional, Elias só poderá atuar com a camisa do Corinthians a partir do 14 de julho, quando a janela de transferências da Europa reabre no Brasil. Durante o período em que não poderá entrar em campo, o volante ficará treinando com a equipe de Mano Menezes, mas só receberá 20% do salário acordado na negociação, uma espécie de “salário-simbólico”.

"A vontade dele era voltar a jogar pelo Corinthians o mais rápido possível"

De acordo com Eliseu Trindade, pai e procurador do jogador, Elias gostaria de voltar a vestir o manto alvinegro o mais rápido possível, afinal, é um atleta identificado com o clube.

"Infelizmente ele não pode jogar agora, tem que esperar o próximo período de transferência. A vontade dele era voltar a jogar pelo Corinthians o mais rápido possível" afirmou.

Através do Twitter oficial, o Timão celebrou o retorno do volante e relembrou a presença dele na final da Libertadores de 2012. Já fazendo parte do plantel do Sporting, Elias aproveitou suas férias na Europa para ir, por conta própria, até a Argentina apoiar o clube na decisão continental contra o Boca Juniors. Na Bombonera, o atleta não ficou em nenhuma área reservada, preferiu assistir à partida no meio do povo.

Quem honra o manto em campo e ainda vai até Buenos Aires pra empurrar o Timão na final da Libertadores tem valor! #BemVindoElias — Corinthians Paulista (@Corinthians) April 7, 2014

Elias chegou ao Parque São Jorge no início de 2008, participou de 154 partidas, marcou 24 gols e conquistou os títulos do Campeonato Brasileiro da Série B, em 2008, e do Paulistão (invicto) e da Copa do Brasil, em 2009. No final de 2010, foi vendido ao Atlético de Madrid (ESP), logo após a disputa do Brasileirão.