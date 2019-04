Flamengo acerta renovação de Paulinho por mais quatro anos

Nesta segunda-feira (7), o Flamengo encaminhou o acerto para renovar com Paulinho por mais quatro anos. O atacante, que está emprestado pelo XV de Piracicaba até 31 de maio, aceitou a proposta do Rubro-Negro de R$ 1 milhão por 60% dos seus direitos econômicos e assinará o novo vínculo, que vai até 2018, após o fim do período de empréstimo.

Paulinho chegou ao Flamengo no pacotão de reforços vindo do interior paulista no meio do Brasileirão do ano passado, junto com Val, Bruninho e Diego Silva. Dos quatro, foi o único que conseguiu ganhar mais espaço, tendo ótimas atuações na campanha do título da Copa do Brasil. Desde o fim do ano anterior, a permanência de Paulinho já era dada como certa.

No início de 2014, Paulinho vinha sofrendo com dores no púbis e o nível de suas atuações caiu consideravelmente durante as primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Recuperado, voltou a ser decisivo e marcou o gol da importante vitória sobre o Emelec pela Copa Libertadores, além de ter anotado também o gol do empate no jogo de ida da final do Estadual, no clássico contra o Vasco da Gama.

Feliz com a renovação, Paulinho comentou: "Estou muito feliz. Já renovei com o Flamengo até o fim de 2018. Já estava tudo decidido há algum tempo. Não me meto muito nesses detalhes, deixo mais com o meu empresário", afirmou.

GS