Vasco da Gama x Flamengo, final do Campeonato Carioca 2014

18:02 Encerramos aqui a transmissão de Vasco 1x1 Flamengo. Acompanhe a crônica desta partida dentro de instantes, aqui na VAVEL Brasil. Obrigado pela companhia e pela audiência, tenha uma ótima noite e até a próxima.

17:59 O público e renda de Vasco x Flamengo foram: 20.844 pagantes,26.242 presentes e R$ 1.324.300,00 de renda.

17:58 Para o segundo jogo, se houver empate ou vitória do Flamengo, o Rubro-Negro é campeão do Campeonato Carioca. Ao Gigante da Colina, só interessa a vitória. Os únicos jogadores de fora da segunda partida, por enquanto, são Everton Costa, que foi expulso neste jogo, e Hernane, com uma lesão na costela.

17:57 "O empate não foi o que a gente queria, mas pelas circunstâncias tá de bom tamanho", falou Thalles.

17:54 Adílson Batista entra em campo e se junta aos jogadores do Vascopara reclamar com a arbitragem. (Foto: Celso Pupo)

48' TERMINA O JOGO NO MARACANÃ!

45' CARTÃO AMARELO PARA EVERTON! Por falta em Bernardo.

43' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Douglas; ENTRA: Bernardo

42' CARTÃO AMARELO PARA FELLIPE BASTOS! Por falta em Everton.

41' Luan tenta um passe para Fellipe Bastos, mas a bola sai pela lateral.

39' Gabriel tenta jogada, Fellipe Bastos protege a bola e sofre a falta.

37' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Edmílson; ENTRA: Thalles

36' Negueba tenta passe para Alecsandro, mas Martín Silva sai nos pés do atacante e fica com a bola.

33' Fellipe Bastos solta uma bomba de muito longe e Felipe tira para escanteio.

32' Guinãzu protege e bola e chama a falta. Que acontece através de Everton.

31' Edmílson volta para ajudar na marcação, recupera a bola e sofre falta.

30' Negueba chega no ataque, mas zaga do Vasco tira para fora de qualquer maneira.

25' Alecsandro e André Rocha se chocam em jogada. Árbitro marca falta para o Vasco.

23' Douglas cobra a falta e Pedro Ken cabeceia para fora.

22' CARTÃO AMARELO PARA SAMIR! Por falta em Fellipe Bastos.

20' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! SAI: Léo; ENTRA: Negueba

19' Everton arranca em velocidade, mas na hora da finalização chuta para fora.

16' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Reginaldo; ENTRA: Fellipe Bastos

15' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO! Paulinhochuta forte de fora da área e marca um golaço.

14' Everton faz uma linda jogada, Martín Silva sai do gol, mas o meia erra o chute.

11' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! SAI: Frauches; ENTRA: Everton

10' CARTÃO VERMELHO PARA EVERTON COSTA! Pelo segundo cartão amarelo.

10' CARTÃO AMARELO PARA EVERTON COSTA! Por falta e Frauches.

9' CARTÃO AMARELO PARA DOUGLAS! Por falta em Amaral.

7' CARTÃO AMARELO PARA ANDRÉ ROCHA! Por falta em Samir. André Rocha sai sem a camisa da jogada.

4' Gabriel tenta passe para Alecsandro, mas Luan corta a bola.

0' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! SAI: Mugni; ENTRA: Gabriel

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

16:51 "Conseguimos tirar a vantagem do Flamengo, mas perdemos algumas oportunidades. Puxaram minha camisa, e o árbitro que está lá atrás não marca. Aí a gente reclama e eles ficam brabinhos", desabafou Rodrigo.

16:50 "Estamos mal, recuados, e precisamos acertar isso no intervalo", disseAlecsandro.

46' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO!

45' CARTÃO AMARELO PARA LÉO! Por falta em Rodrigo.

45' CARTÃO AMARELO PARA EVERTON COSTA! Por simulação de pênalti.

40' Everton Costa tenta passe para Reginaldo, mas o atacante estava em condição de impedimento.

36' Mugni tenta dar um passe para Alecsandro, mas chute sai forte e fica com Martín Silva.

34' Léo ia levando a bola ao ataque do Flamengo, mas Guinãzu consegue o corte.

31' Reginaldo tenta driblar, mas é desarmado pelo lateral Léo.

30' Paulinho tentava um cruzamento, mas Rodrigo chega com tudo e comete falta no jogador do Flamengo.

29' Edmílson chega na linha de fundo, mas chuta imprensado e bola sai pela linha de fundo.

26' CARTÃO AMARELO PARA FELIPE! Por reclamação.

24' QUASE O SEGUNDO DO VASCO! Edmílson se livra de marcação deSamir, chuta forte, o goleiro Felipe espalma a bola e Frauches tira no susto.

23' Pedro Ken leva a bola, passa por Samir e Frauches, mas não consegue dar sequência.

22' Na dividida entre Alecsandro e André Rocha, o vascaíno leva a pior, cai e árbitro paralisa a partida.

18' Em cruzamento para Alecsandro, Rodrigo tira. Quase o empate doFlamengo.

17' Mugni tenta o cruzamento, a bola quica e Luan afasta de cabeça. Na sequência, o árbitro marca falta no zagueiro vascaíno.

13' Everton Costa tenta passe no meio para Reginaldo, mas Wallace se antecipa.

11' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Em cobrança de escanteio de Douglas, Rodrigo abre o placar de cabeça.

10' Everton Costa vai ao fundo e cruza rasteiro. Samir põe pra escanteio.

8' Bola de Amaral é comprida demais e ninguém do ataque do Flamengoconsegue alcançar.

6' Em cobrança de falta para o Fla, Luan corta para o Vasco, mas quase faz gol contra.

3' Everton Costa tocou para Reginaldo, que girou e bateu para o gol, mas a bola foi pela linha de fundo, sem perigo.

0' BOLA ROLANDO!

15:55 No banco, Adílson terá os seguintes jogadores: Diogo Silva, Rafael Vaz, Aranda, Fellipe Bastos, Montoya, Bernardo e Thalles.

15:53 O Vasco entrará em campo com: Martín Silva, André Rocha, Luan, Rodrigo e Marlon; Guiñazú, Pedro Ken e Douglas; Reginaldo, Everton Costa e Edmílson. O Flamengo vai para o jogo com a seguinte escalação: Felipe; Léo, Samir, Wallace e Frauches. Amaral, M. Araujo, L. Antônio e Mugni. Paulinho e Alecsandro.

15:32 Chegada do ônibus do Flamengo ao Maracanã para o clássico deste domingo (6):

15:26 Longe do estresse do paranaense Adílson, o carioca Jayme de Almeidaleva a vida em um ritmo oposto. Ninguém contesta que conhece muito sobre tática, mas não se firmou como treinador. Aos 57 anos, voltou ao Flamengopara ser auxiliar técnico e quis o destino que o cargo principal caísse em suas mãos após os seguidos fracassos com nomes de peso, como Dorival Júnior eMano Menezes. Na batida de Carlinhos, ídolo Rubro-Negro, que também se notabilizava pela tranquilidade, ele ganhou o elenco e a diretoria. E terminou 2013 com o título da Copa do Brasil.

15:24 Adílson é pilhado durante os 90 minutos e participa ativamente de qualquer atividade no dia a dia. Pode ser à noite, com a temperatura amena ou até no frio. Não importa: o técnico do Vasco está sempre tão suado quanto seus pupilos quando a bola está rolando. A área técnica parece insuficiente para a movimentação entre saltos e piques, acompanhados de gestos e berros de orientação. Ele transpira muito e perde a voz e líquido em excesso, a ponto de se preocupar e pensar em mudar.

15:23 Adílson Batista e Jayme de Almeida vivem da mesma profissão, mas têm em comum apenas o fato de terem sido zagueiros. Não bastasse as distâncias na região de nascimento, na personalidade e na época em que jogaram futebol, ambos também adotam estilos opostos nos treinos e, principalmente, nas partidas.

14:55 Profissionais que conviveram com o zagueiro Rodrigo (que hoje está noVasco) na Gávea, em 2008, lembram que a lesão desestimulou muito o jogador na época. O atraso no pagamento de salários também. Dois anos depois, esteve perto de voltar ao Rubro-Negro. Chegou a dizer que recebeu uma ligação do então vice-presidente de futebol Marcos Braz e mostrou-se animado com a possibilidade, mas o acerto não ocorreu. Ao comentar na época a chance de voltar à Gávea, Rodrigo foi sincero sobre sua primeira passagem pelo clube: "Considero que nem joguei pelo Flamengo. Acertei em 2008 por seis meses e poderia ficar por mais seis. Porém, a diretoria da época não me pagava e, por isso, acabei deixando o clube bastante magoado quando faltavam quatro meses para o contrato acabar. Não fiquei triste com o Flamengo e sim com as pessoas que não cumpriram o que havia sido combinado".

14:50 A pedido da família de José Wilker, o Flamengo entra hoje em campo, na final contra o Vasco, com uma faixa em homenagem ao grande ator que o Brasil perdeu. Wilker era torcedor do Rubro-Negro. Haverá também um minuto de silêncio, com a concordância solidária dos vascaínos.

14:45 Hoje, o confronto é válido pela primeira partida da final do Campeonato Carioca. Mas não é apenas isso que está em jogo, Alecsandro e Edmílsondisputam a artilharia do campeonato. O Rubro-Negro com 10 gols marcados e o Cruzmaltino liderando, com 11 gols. FIQUE LIGADO: Destaques de Flamengo e Vasco podem decidir a final do Campeonato Carioca.

14:30 Os árbitros que apitarão a partida são: Rodrigo Nunes de Sá; árbitro assistente n°1: Wagner de Almeida Santos; árbitro assistente n°2: Jackson Lourenço Massarra dos Santos; 4° árbitro: Carlos Eduardo Nunes Braga.

14:29 Duas novidades que podem surgir no Flamengo para o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca contra o Vasco, neste domingo (6), às 16h, no Maracanã, são os volantes Márcio Araújo e Luiz Antonio. Os dois jogadores não estão inscritos na fase de grupos da Copa Libertadores da América e devem auxiliar o técnico Jayme de Almeida nesta partida. Inclusive, de acordo com o comandante, os dois podem jogar juntos entre os titulares: "Os dois podem jogar juntos sim. O Márcio Araújo pode fazer papel de primeiro volante. O Luiz Antonio é um garoto que, além da boa técnica, é muito apurado fisicamente. Por isso, podemos colocá-los em outras posições também. Eles podem nos ajudar e muito".

14:28 Na história do embate entre Flamengo e Vasco, em 363 jogos, o Rubro-Negro leva a melhor: possui 141 vitórias, contra 126 do rival Cruzmaltino. Além disso, ainda houveram 96 empates. Se tratando de decisões, foram 17, o Time da Gávea também leva vantagem sobre o Gigante da Colina: são 12 conquistas contra cinco dos vascaínos. LEIA MAIS: Com histórico de decisão em finais de Campeonato Carioca, Vasco e Flamengo voltam a se enfrentar.

14:27 Rivais dos tempos das categorias de base, Felipe e Edmílson se enfrentaram nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2003. Na ocasião, o Vitória, equipe em que o arqueiro começou, foi eliminado pelo Alviverde paulista. Porém, a preocupação do camisa 1 Rubro-Negro não é apenas com o artilheiro: "É um grande jogador, joguei contra ele algumas vezes na base, quando jogava no Palmeiras ainda. É um jogador que tem que ter respeito, mas não com ele, o Vasco está em um grande momento, tem o Douglas, que joguei com ele por três anos no Corinthians. São atletas acima da média e não podemos dar vacilo. Quando eu jogava no Vitória, fomos eliminados para o palmeiras em uma Copa São Paulo, acho que em 2002 ou 2003. Ele fez os três gols da partida, ganharam por 3 a 2, por isso não tenho boas recordações dele não".

14:26 Alecsandro, que já vestiu a camisa do Vasco, aonde foi artilheiro da Copa do Brasil, disse que agora é só Flamengo. Artilheiro do clube da Gávea no Campeonato Carioca nesta temporada e ídolo por marcar o gol que abriu o placar contra o Emelec, afirmou que o hino já faz parte da sua vida: "É final. E final é importante e hoje eu visto a camisa do Flamengo, já demonstrei meu carinho pelo Flamengo e a gente já sabe até o hino. Quando falam ‘uma vez Flamengo, é sempre Flamengo’. Então é ‘Uma vez Flamengo, sempre Flamengo’”.