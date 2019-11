Destaques de Flamengo e Vasco podem decidir a final do Campeonato Carioca

A 113ª edição do Campeonato Carioca definiu os seus dois finalistas no último fim de semana, com a confirmação dos times do Flamengo e do Vasco da Gama para a grande decisão a ser disputada em dois jogos, de ida e volta. O primeiro jogo será realizado neste domingo (6), às 16h, no Maracanã. A segunda partida vai acontecer do outro domingo (13), no mesmo horário e local.

O Flamengo foi confirmado depois de bater a equipe da Cabofriense, com duas vitórias, na quarta-feira (26), por 3 a 0, e no sábado (29), por 3 a 1, com destaque para Lucas Mugni, que vestiu a dez para marcar dois gols no segundo jogo.

Já o Vasco teve um pouco mais de trabalho ao encarar o clássico com o Fluminense, na semifinal. Durante a ida, na quinta-feira (27), o duelo ficou no 1 a 1. O empate favorecia o Flu e lhe dava vantagem de obter mais outro empate para se classificar, evitado pelos Cruzmaltinos, que saíram por cima com o placar de 1 a 0, com gol de Edmílson.

Na história do embate entre as equipes, em 363 jogos, o Rubro-Negro leva a melhor: possui 141 vitórias, contra 126 do rival Cruzmaltino. Além disso, ainda houveram 96 empates. O Clássico dos Milhões já decidiu 17 vezes um campeonato, 16 delas foram o Campeonato Carioca. Confira aqui.

Destaques do Time da Gávea

Alecsandro

Da desconfiança ao sucesso. Assim já se pode traduzir o início da passagem de Alecsandro pelo Flamengo. Com uma forte identificação com o Vasco, equipe por qual foi campeão e um dos artilheiros da Copa do Brasil 2011, o atacante chegou à Gávea sob críticas dos flamenguistas, que a princípio não aprovaram a contratação do camisa 19.

(Foto: Márcio Alves/O Globo)

Porém, três meses após a chegada o panorama é outro. Alecsandro é o artilheiro da equipe na temporada, com 10 gols marcados, mesmo sendo reserva de Hernane. As atuações do centroavante têm deixado os Rubro-Negros muito satisfeitos. Buscando sair mais da área, ele vem mostrando categoria, inclusive dando algumas assistências para gols dos companheiros. Ouvindo pedidos para que seja titular de Jayme de Almeida, ele mantém um discurso político.

"Venho trabalhando, treinando todo dia, procurando meu melhor. Todo mundo jogar bem é fundamental. Temos uma equipe de qualidade e o professor Jayme vai montar o que for melhor para a final.", analisou o atleta.

Antes de reencontrar o ex-clube pela decisão do Campeonato Carioca, Alecsandro mostrou que o Vasco faz parte do passado. Em tom um pouco provocativo, ele afirmou que um trecho do hino do Flamengo traduz o sentimento dele em relação ao assunto.

"Hoje visto a camisa do Flamengo e já demonstrei em campo meu carinho pelo Rubro-Negro. Agora eu estou aqui e já aprendi com o mais belo hino: 'Uma vez Flamengo, sempre Flamengo'.", disse o atacante.

Gabriel

Gabriel chegou ao Flamengo em 2013, após ser considerado uma das principais revelações do Campeonato Brasileiro de 2012. O meia-atacante jogava pelo Bahia antes de se transferir para o Rubro-Negro.

(Foto: Getty Images)

O meia Gabriel começou a temporada atuando na equipe reserva do Flamengo no Campeonato Carioca. No entanto, por conta das boas atuações no ano, acabou ganhando a vaga do argentino Lucas Mugni entre os titulares, no clássico contra o Botafogo, e marcou um dos gols na vitória que selou a conquista da Taça Guanabara para os Rubro-Negros. Mesmo assim, o jogador manteve os pés no chão e afirmou que ainda busca seu espaço dentro do elenco.

"Ainda estou buscando o meu momento. Posso render muito ainda, tenho muito a melhorar. Meu melhor momento ainda vai chegar. Busco o espaço que tinha perdido e quero continuar jogando. O Jayme me dá muitas oportunidades e vou fazer o melhor para ajudar tanto a ele como ao Flamengo.", disse o meia.

Destaques do Gigante da Colina

Edmílson

A desconfiança que pairou sobre Edmílson até o fim do ano passado, acabou faz tempo. Ainda não chega a ser um ídolo da torcida, mas pelo menos selou de vez sua sintonia com as arquibancadas, ao ser o herói do triunfo sobre o Fluminense, que ofereceu ao Vasco a classificação para a final do Campeonato Carioca, contra o Flamengo, algo que não ocorria há dez anos. O período coincide com o tempo em que o atacante ficou fora do país e não sabia como seria sua readaptação. Hoje, já são 21 gols em 47 partidas - em várias delas saindo do banco de reservas, em 2013. E de todos os jeitos, com apenas um regra: ser de dentro da área. A versatilidade se alia à regularidade em números que, se olhados a fundo, impressionam.

(Foto: Marcelo Sadio/Vasco)

Nesta competição, o artilheiro Cruzmaltino, chamado de Edmito, balançou a rede cinco vezes com o pé direito, três com o esquerdo e outras três de cabeça - que nunca foi sua especialidade. Edmílson não era centroavante até os últimos anos de Japão, quando, segundo ele, com a experiência dos atalhos no ataque, passou a fazer mais gols. À exceção do jejum de cinco jogos na Taça Guanabara, não passou mais de uma rodada sem deixar sua marca. E conteve o ímpeto de Thalles, que fez quatro e tem a efetivação sempre pedida pela torcida a Adílson Batista.

Se confirmar o título de principal goleador do Rio - ainda em disputa direta com Alecsandro, do Flamengo, que tem um a menos -, Edmílson será o terceiro do Vasco no século e se unirá a Valdir (fez 14, em 2004), e ao próprio rival na corrida, que em 2012 anotou 12 com a camisa Cruzmaltina. Só que Alecsandro é reserva de Hernane e pode jogar apenas alguns minutos.

Thalles

A nova aposta da base cruzmaltina para o setor é Thalles Lima, nascido no ano de 1995, na cidade do Rio de Janeiro. Artilheiro do juniores, o jovem iniciou a carreira no Profute de Itaboraí e chegou ao Gigante da Colina aos 11 anos de idade graças ao filho do ex-presidente, Eurico Miranda.

"Eu jogava no Profute de Itaboraí e fui fazer um jogo amistoso contra o Vasco. O Álvaro, filho do Eurico Miranda, me viu jogar, gostou e me chamou para fazer um teste no clube. Graças a Deus fui aprovado e estou aqui até hoje.", disse Thalles.

Apesar de ser muito forte fisicamente, o atual camisa 39 do time possui qualidade, técnica e velocidade suficiente para cair pelos flancos quando o time necessita. Tal característica oferece ao treinador a possibilidade de armar um esquema que privilegie a movimentação e dificulte a marcação do time adversário.

(Foto: Divulgação/Vasco)

Foi devido as boas atuações e aos gols decisivos de Thalles que o Gigante da Colina conseguiu chegar ao título da Taça Belo Horizonte, pelo sub-20. No complicado jogo contra o América-MG, válido pelas quartas de finais, o centroavante fez grande jogada, balançou as redes, calou a Arena Independência e colocou o Cruzmaltino nas semifinais do torneio.

"O título foi muito importante, mas não só para mim, mas para o grupo todo. O gol contra o América foi bonito porque consegui ser feliz na finalização. Foi uma conquista do grupo todo. Todo mundo estava focado, apesar de muita gente não acreditar na gente. Graças a Deus conseguimos conquistar esse título.", declarou o garoto.

O excelente desempenho na competição nacional levou Thalles ao time profissional logo em seu primeiro ano de júnior. Apesar de ter como concorrentes badalados atacantes, o matador do sub-20 e do atual elenco profissional tem feito de tudo para agarrar a oportunidade que tiver.

DB