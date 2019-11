The Strongest x Atlético-PR, Copa Libertadores

22:01 Nós vamos ficando por aqui. Boa noite a todos, muito obrigado pela companhia e até a próxima!

21:59 Para o Atlético, fica a recordação da classificação épica para a fase de grupos e a esperança de voltar ao torneio em 2015. A equipe agora centra suas atenções no Campeonato Brasileiro, onde estreia no próximo dia 20, às 16h, contra o Grêmio, no Orlando Scarpelli. A equipe ainda pode garantir vaga na competição continental através da Copa do Brasil, que o clube começa a disputar no segundo semestre, a partir das oitavas de final.

21:54 A Bolívia pode viver um momento histórico, pois, amanhã, o Bolívar se classificará para as oitavas de final se empatar com o Emelec no mesmo Hernando Siles. Seria a primeira vez que o país teria dois representantes nas oitavas de final.

21:53 Depois de bater na trave em 2013, o The Strongest consegue uma heróica classificação para o mata-mata. Agora é aguardar o fim da primeira fase e ver qual será seu adversário.

ACABOU! O The Strongest, depois de 20 anos, está nas oitavas de final da Libertadores! Muita festa em La Paz! O Atlético Paranaense é o primeiro brasileiro a dar adeus à Libertadores.

49' Atlético cruza na área e a zaga boliviana afasta. Falta para o The Strongest no campo de defesa.

48' Chavez tenta o toque para Escobar, a bola desvia em Manoel e chega em Weverton. Vai acabar.

47' DE NOVO ESCOBAR! Contra-ataque rápido do The Strongest e Pablo Escobar, na cara do gol, manda por cima.

47' Atlético vai como pode para o ataque! Equipe rubro-negra precisa do gol.

45' ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NO THE STRONGEST: SAI Reinoso; ENTRA Veizaga.

45' Jogo irá até os 49 minutos.

44' Escobar chuta, a bola desvia na zaga e o The Strongest ganha escanteio - e tempo.

44' Só um milagre classificará o Atlético Paranaense. Equipe brasileira não consegue jogar e se arrasta em campo.

42' SUBSTITUIÇÃO NO THE STRONGEST: SAI, machucado, Cristaldo; ENTRA Ríos.

40' Crislan entra e já leva cartão amarelo por falta dura no campo de defesa.

39' ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO PARANAENSE: SAI Paulinho Dias; ENTRA Crislan. Adriano jogará os 90 minutos.

38' The Strongest vai cozinhando o jogo, deixando o tempo passar. Faltam menos de 10 minutos para os bolivianos festajarem a primeira classificação para o mata-mata em 20 anos.

34' Não que seja uma grande surpresa, mas estão sumindo as bolas que deveriam estar nas mãos dos gandulas. Banco do Atlético reclama.

33' Atlético sente claramente os efeitos da altitude. A menos de 15 minutos do fim do jogo e precisando de um gol, equipe brasileira tem dificuldades de movimentação.

30' Após cobrança de escanteio, a bola sobra para Natanael, que arrisca de longe e manda pra fora. Passou perto!

29' Atlético vai em busca do gol de empate. Escanteio.

28' INACREDITÁVEL, PABLO ESCOBAR! Atlético vai para o ataque e acaba deixando Castro livre para avançar pela esquerda. Ele invade a área e toca para Pablo Escobar que, sem goleiro, chuta para fora e perde a chance de matar o jogo.

26' Chumacero cruza na área, Reinoso se estica, mas não alcança. É o The Strongest em busca do terceiro gol.

24' SUBSTITUIÇÃO NO THE STRONGEST: SAI Soliz; ENTRA Cristaldo.

22' Chumacero bate de fora da área e manda à esquerda de Weverton.

21' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO PARANAENSE: SAI Mirabaje; ENTRA Marcos Guilherme.

18' Falta cobrada pelo Atlético. Mirabaje jogou na área e Manoel cabeceou para fora.

16' Paulinho Dias arrisca de longe, mas não dá trabalho para Vaca.

11' MAIS UMA DEFESA DE WEVERTON! Cleberson perdeu a bola para Reinoso dentro da grande área. Ele, sem ângulo, chutou em cima de Weverton.

10' Soliz recebeu lançamento dentro da área e tentou um cruzamento, mas, na saída de Weverton, acabou mandando para o fundo das redes do Atlético! Equipe boliviana volta a ganhar a vaga nas oitavas de final!

9' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO THE STRONGEST!

7' SUBSTITUIÇÃO NO ATLÉTICO PARANAENSE: SAI Ederson; ENTRA Zezinho.

6' Precisando de um gol para se classificar, The Strongest começa o segundo tempo no campo de ataque, mas peca nos passes e nos cruzamentos. Atlético só se defende.

1' WEVERTON DE NOVO! Pablo Escobar cruzou e Castro cabeceou bem, exigindo bela defesa do arqueiro brasileiro.

1' Pablo Escobrar cobra escanteio fechado e Weverton espalma para evitar um gol olímpico.

Começa o segundo tempo! O Atlético Paranaense tem que se segurar por mais 45 minutos para se classificar.

21:01 Atlético também já retornou para o segundo tempo.

20:59 Adriano não marcava desde o dia 15 de fevereiro de 2012, na vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Botafogo de Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista. Ele volta para o segundo tempo como titular. Ao contrário do que foi informado anteriormente, Weverton continua em campo.

20:57 The Strongest volta para o gramado do Estádio Hernando Siles.

20:55 Vélez abre o placar em Liniers. Jogo já está com sete minutos do segundo tempo.

20:50 Na Argentina, Vélez Sarsfield vai empatando em 0 a 0 com o Universitario e garantindo o primeiro lugar nesse Grupo 1.

20:45 Adriano, autor do gol: "Fico feliz, mas não podemos comemorar. Ainda temos o segundo tempo pela frente".

20:43 Santos substituiu Weverton no gol do Atlético.

Termina o primeiro tempo! Atlético não joga bem, mas empata no fim e vai se classificando!

47' Ederson recebeu lindo lançamento e, de primeira, cruzou rasteiro para Adriano que, sem goleiro, com o gol livre, empatou e marcou seu primeiro e decisivo gol na Libertadores! Pode ser o gol da classificação!

47' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO ATLÉTICO PARANAENSE! É DO IMPERADOR! É DE ADRIANO!

46' Goleiro Weverton passa mal no gramado. Ele reclama de formigamentos, já sentiu tonturas há alguns minutos, e será substituído,

45' ENFIM O IMPERADOR APARECE! Cruzamento na área e Adriano, mesmo de longe, cabeceia bem, jogando por cima da meta de Vaca.

45' Teremos quatro minutos de acréscimo nesse primeiro tempo.

45' Pablo Escobar arrisca de fora da área e Weverton faz defesa tranquila.

42' OUTRA FURADA! Agora foi Chávez quem recebeu na grande área, mas furou e desperdiçou uma boa jogada dos bolivianos.

38' Na cobrança de escanteio, Weverton saiu mal, mas afastou a bola que, entretanto, voltou para a área. A zaga do Atlético se atrapalhou e Manoel cabeceou contra sua própria meta. The Strongest na frente e, com esse placar, avançando para as oitavas de final.

37' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO THE STRONGEST!

37' MAIS UMA VEZ, WEVERTON! Reinoso recebeu na grande área e bateu forte, no alto, mas viu Weverton espalmar e fazer mais uma linda defesa.

35' ESPETACULAR, WEVERTON! Reinoso recebe na grande área, se livra da marcação de Cleberson e bate para o gol. Weverton faz defesa espetacular desvia e tira para escanteio!

33' Castro arrisca de longe, a bola quica dentro da pequena área, mas não engana Weverton, que encaixa com facilidade.

31' Pablo Escobar cobra direto para o gol e Weverton afasta.

31' Natanael chega atrasado e é falta para o The Strongest pelo lado direito. Boa chance para os donos da casa.

27' ATAQUE PERIGOSO! Chumacero toca para Pablo Escobar, que estava de frente para o gol de Weverton. Manoel chegou para travar e evitar o primeiro dos bolivianos.

25' Após dividida dentro da área, a bola sobra para Paulinho Dias na meia-lua. Ele chuta, a bola desvia na zaga adversária e vai tranquila para as mãos de Vaca.

22' QUASE O PRIMEIRO DO THE STRONGEST! Cruzamento na área e Pablo Escobar cabeceia mal. Ainda assim, a bola quase sobrou livre para Reinoso, que se esticou, mas não chegou. Goleiro atleticano, mesmo sem nenhum contato na jogada, caiu no gramado e recebe atendimento médico.

21' Castro chuta de fora da área e a bola passa à esquerda de Weverton.

21' Ederson recebe, dribla o goleiro e manda a bola para as redes, mas a jogada já estava parada. Impedimento claro.

18' Ederson arrisca de longe e a bola passa muito, mas muito distante da meta boliviana.

17' Pablo Escobar chuta em cima do zagueiro Manuel e a bola sai para escanteio.

12' AH, REINOSO... Atacante boliviano recebeu na entrada da área, mas tentou bater de primeira e... furou.

10' CHEGA BEM O ATLÉTICO! Adriano faz belo lançamento para Ederson, que bate pro gol e manda por cima da meta!

8' Ele avisou... Sueliton demora para cobrar lateral e leva o primeiro cartão amarelo da partida.

6' Weverton faz cera para cobrar tiro de meta, é vaiado pela torcida e leva bronca do árbitro Roddy Zambrano. Na próxima, leva amarelo!

4' Cruzamento na área e Adriano desvia de cabeça pela linha de fundo.

2' Atlético tenta a resposta, mas, já dentro da área, Marcelo pega mal na bola e isola.

2' Primeira chance do The Strongest: Soliz recebe, entra na área e chuta fraco, nas mãos de Weverton.

1' Lançamento muito forte para o uruguaio Mirabaje, que não alcança a bola. Atlético começa no campo de ataque.

COMEÇA O JOGO! A partir de agora, você acompanha The Strongest e Atlético Paranaense decidindo uma vaga nas oitavas de final da Libertadores!

19:49 Quando perguntado sobre o tempo em que Adriano deve permanecer em campo, Miguel Angel Portugal afirmou: "não sei. Só me interessa que jogue". O treinador ainda disse não temer a altitude.

19:47 Pouco mais de 10 torcedores do Atlético Paranaense ocupam o pequeno espaço destinado à torcida visitante.

19:44 A um minuto do horário programado para o início da partida, Atlético sobe para o gramado e é vaiado pela torcida boliviana.

19:43 O equatoriano Roddy Zambrano é o árbitro da partida de hoje. Os conterrâneos Luis Vera e Edwin Bravo são os assistentes.

19:41 The Strongest sobe para o gramado do Hernando Siles e é saudado por sua torcida.

19:40 Torcida do The Strongest leva ao estádio faixas celebrando os 106 anos do clube. Faltam cinco minutos para o início da partida.

19:38 A exceção das arquibancadas centrais, estádio está, agora, praticamente lotado. Certamente teremos mais de 30 mil pessoas acompanhando a partida.

19:36 Adriano é o jogador mais assediado do Atlético Paranaense no aquecimento da equipe.

19:34 Relembrando: quem vencer a partida de hoje estará classificado. O empate é do Atlético-PR.

19:25 Público não é muito grande no Estádio Hernando Siles a 20 minutos da partida.

19:21 THE STRONGEST ESCALADO: Daniel; Parada, Bejarano, Lopez e Wayar; Castro, Chumacero, Chávez e Nelvin; Pablo Escobar e Reinoso. O time é comandado por Eduardo Villegas.

19:19 Falta pouco! Dentro de pouco menos de meia hora, The Strongest e Atlético-PR decidem uma vaga nas oitavas de final da Libertadores.

19:08 Adriano é a grande novidade do Furacão para essa partida decisiva. Será que o Imperador vai ajudar o Furacão a segurar o The Strongest?

19:05 Atlético-PR confirmado! Weverton; Sueliton, Manuel, Cleberson e Natanael; João Paulo, Paulinho Dias e Mirabaje; Marcelo, Adriano e Ederson. O técnico é Miguel Angel Portugal.

19:02 Simultaneamente à esta partida, o já classificado Vélez Sarsfield da Argentina recebe o já eliminado Universitario do Peru. Uma vitória do Furacão aliada a uma derrota argentina, deixa os brasileiros em primeiro lugar no Grupo 1, desde que tirem a diferença de quatro gols (5 a 1) no saldo.

18:55 Neste meio de semana, todas as 32 equipes que disputam a fase de grupos da Libertadores entram em campo para jogar a última rodada, que definirá os 16 classificados para as oitavas de final. Vélez Sarsfield e Arsenal de Sarandí da Argentina, Grêmio e Atlético Mineiro do Brasil, além de Unión Española do Chile e Santos Laguna do México já estão classificados. Outros 19 clubes lutam pelas últimas 10 vagas.

18:51 Movimentação é grande nas proximidades do Estádio Hernando Siles. Torcida boliviana começa a chegar para apoiar a equipe.

18:30 Em 2002, o Furacão jogou em La Paz contra o Bolívar pela fase de grupos da Libertadores e, em um jogo eletrizante, empatou por 5 a 5. O treinador da equipe na época, Geninho, afirma: "vários jogadores passaram mal, alguns quase desmaiaram". O Atlético pretende tirar algumas lições daquela partida para enfrentar melhor esse adversário extra nessa partida decisiva.

18:27 Perto de completar seu centésimo jogo pelo Furacão, o goleiro Weverton pensa em fazer história no clube paranaense: "Poder ter esse carinho do torcedor é especial. Para ficar marcado no clube, a gente precisa ganhar título. Não adiante ser só bom, tem que ganhar título. E espero ganhar em breve. Eu respeito muito o torcedor e ele sabe que pode contar comigo".

18:24 Lateral do The Strongest, Javier Torrico está confiante na classificação: "Temos a chance de passar e devemos aproveitar. É a chance de fazer história. Vamos buscar a vitória desde o primeiro minuto", afirmou em entrevista coletiva.

18:20 Pablo Escobar, atacante do The Strongest, sabe que terá um adversário difícil pela frente: "O Atlético-PR tem jogadores muito rápidos. Sabemos do potencial do time. São jogadores jovens que podem complicar a gente aqui".

18:18 Hernando Siles é o nome do estádio onde The Strongest e Atlético-PR se enfrentarão nesta noite. Maior e mais famoso da Bolívia, ele tem capacidade para 42 mil pessoas e deve receber um bom público.

18:15 Se avançar na competição, o Atlético-PR pode ter, no mata-mata o reforço da Arena da Baixada. Reformada para a Copa do Mundo de 2014, a casa do Furacão sofreu com atrasos, mas foi inaugurada, embora inacabada, em um jogo festivo no último dia 29 de março, que terminou 0 a 0. Em breve a Fifa tomará o estádio, mas, após a Copa, na semifinal, a equipe certamente poderá usar a nova Arena. Enquanto isso, o Atlético continuará usando a Vila Capanema, do Paraná Clube.

18:12 Já o treinador Miguel Ángel Portugal, que no ano passado comandou o Bolívar, maior rival de seu adversário hoje, poderá contar novamente com o zagueiro Manoel, que estava lesionado. Fran Mérida, expulso contra o Vélez, não poderá ser escalado por Portugal. Ele faz mistério, mas deve vir a campo com Weverton; Suelinton, Manoel, Cleberson e Natanael; João Paulo, Paulinho Dias, Mirabaje e Marcelo; Crislan (Adriano) e Ederson.

18:09 O técnico boliviano Eduardo Villegas não terá a sua disposição na partida de hoje o zagueiro Marcos Barrera, suspenso por terceiro cartão amarelo, e o atacante Boris Alfaro, no Departamento Médico. Ele deve iniciar o jogo com Vaca; Parada, López, Paz, Chávez e Bejarano (Solíz); Chumacero, Castro e Cristaldo; Pablo Escobar e Reinoso.

18:06 O Atlético-PR desembarcou na Bolívia na segunda-feira (7). Para não sentir os efeitos da altitude, a equipe optou por ficar em Santa Cruz de la Sierra, que está praticamente no nível do mar, e só hoje chegou na capital boliviana. Neste confronto direto pela vaga, o Furacão leva a melhor com um empate.

18:03 A imprensa boliviana está confiante para a partida de logo mais. Um dos periódicos locais estampou em sua capa que hoje é dia "para fazer história". O The Strongest completa hoje 106 anos de história, sendo o mais antigo clube boliviano ainda em atividade.

18:01 FIQUE DE OLHO: Adriano, atacante do Atlético-PR. Grande contratação do Furacão na temporada, o craque ainda não balançou as redes pela equipe paranaense e pode começar o jogo de hoje como titular.

17:59 FIQUE DE OLHO: Pablo Escobar, atacante do The Strongest. O grande destaque da equipe boliviana já passou por cinco equipes brasileiras e torcerá pelo Brasil na Copa do Mundo. Nessa Libertadores, ele, desde 2011 no The Strongest, já marcou duas vezes.

17:56 O preparador físico do The Strongest, Jaime Jimenez, afirmou que o Atlético/PR não foi feliz na preparação para enfrentar a altitude de 2600m de La Paz: "Alguns dizem que o ideal é chegar no dia do jogo porque os jogadores ainda não tiveram a mudança no organismo. Mas a opção que eles tomaram em vir para Santa Cruz de la Sierra e depois para La Paz, achei pessoalmente que não foi correta. Deveriam ter vindo direto para La Paz", afirmou. Opinião partilhada pelo zagueiro brasileiro Jefferson Lopez: "Vão cansar".

17:53 Já o Atlético-PR, campeão brasileiro de 2001, tem uma campanha marcante na Copa Libertadores da América. Foi em 2005, quando os atleticanos chegaram à final. A campanha foi marcante e teve grandes atuações contra equipes como Cerro Porteño, Santos e Chivas. Na final, a equipe não pôde usar a Arena da Baixada, que não tinha capacidade mínima para receber uma final. Jogando em Porto Alegre, no Beira-Rio, o Furacão empatou o primeiro jogo contra o São Paulo em 1 a 1. Na decisão, os paranaenses chegaram a perder um pênalti, mas não seguraram o Tricolor e perderam por 4 a 0.

17:51 Já em 2013, enfrentou novamente dois times brasileiros. O futuro campeão Atlético-MG e o São Paulo encontraram dificuldades para vencer em seus domínios por 2 a 1. Na Bolívia, o Galo conseguiu uma grande vitória por 2 a 1, mas o Tricolor Paulista acabou derrotado pelo mesmo placar.

The Strongest deu trabalho ao Santos de Neymar em 2012. (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

17:48 Nos últimos anos, o The Strongest tem sido um adversário comum - e difícil - para os brasileiros na Libertadores. Em 2012, até foi goleado pelo Internacional na fase de grupos, 5 a 0, no Beira-Rio, mas, em La Paz, venceu o Santos por 2 a 1 e empatou com o Colorado por 1 a 1. Na Vila Belmiro, segurou o Peixe por 0 a 0 até os 40 minutos do segundo tempo, mas sofreu dois gols no fim e acabou derrotado.

17:42 O primeiro confronto entre as duas equipes na história foi justamente nesta Copa Libertadores. Na primeira rodada da fase de grupos, os brasileiros suaram para vencer a equipe boliviana por 1 a 0 em Curitiba. Um dos atrativos da partida foi Adriano, que jogou oito minutos em sua estreia pelo rubro-negro. Relembre.

17:40 Nesta Libertadores, o Atlético já tem um momento que dificilmente sairá da cabeça de seu torcedor. Foi na primeira fase, quando a equipe eliminou o Sporting Cristal do Peru de maneira heróica. Relembre.

17:39 Vice-campeão da Copa do Brasil de 2013 e terceiro colocado no Brasileirão do mesmo ano, o Atlético-PR é, ao lado do Botafogo, o clube brasileiro que corre maior risco de ser eliminado nesta última rodada. Com nove pontos em cinco jogos, a equipe rubro-negra precisa segurar os bolivianos na temida altitude de La Paz para avançar. A situação atleticana ficou mais complicada depois da derrota em casa para o Vélez por 3 a 1 na última rodada. Para piorar, na última quarta-feira (2), o Furacão foi goleado pelo Londrina por 4 a 1 e foi eliminado na semifinal do Campeonato Paranaense.

17:35 A situação dos bolivianos poderia estar mais confortável caso a equipe tivesse vencido o já eliminado Universitario no Peru por 3 a 3 na última rodada. O empate levou a equipe aos sete pontos e definiu a vitória na partida de hoje como único resultado possível para avançar. Na última sexta-feira (4), o The Strongest empatou em 1 a 1 com o Sport Boys Warnes, pelo Campeonato Boliviano.

17:33 Jogando em casa, o The Strongest busca uma inédita classificação para o mata-mata. Com 19 participações na maior competição de futebol do continente, a equipe boliviana até bateu na trave nos últimos anos, mas ainda não igualou o feito do rival Bolívar em 2012. Para conquistar a vaga, basta uma vitória no confronto de hoje.

17:30 Muito boa tarde pra você leitor do VAVEL Brasil. A partir de agora você acompanha e em tempo real todas as emoções de um jogo decisivo: The Strongest x Atlético-PR lutam por uma vaga nas oitavas de final da Copa Libertadores da América, no Estádio Hernando Siles, em La Paz, capital boliviana.