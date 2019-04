Primeiro adversário do Brasil, Exeter City deseja enfrentar o Flu

21 de julho de 1914. Dia em que nasceu uma gigantesca história. A futura maior seleção do mundo estreara ali, no estádio das Laranjeiras, na Rua Álvaro Chaves, sede do Fluminense Football Club. O adversário, o modesto Exeter City, estava na segunda divisão inglesa. A Seleção Brasileira, formada pelos melhores jogadores de Rio e São Paulo, venceu por 2 a 0, com gols de Oswaldo Gomes e Osman. 100 anos depois, a diretoria dos The Grecians quer reeditar o momento, agora, enfrentando o tricolor carioca, no mesmo dia 21 de julho, que também é dia do aniversário do Fluminense.

Hoje, a Seleção é pentacampeã mundial. Já o clube inglês, luta contra o rebaixamento para a 4ª divisão. É certo que os adversários tomaram rumos bem diferentes, mas a história nunca será esquecida, principalmente pelos torcedores do Exeter. Em todos os jogos, a torcida grita: "Have you ever played Brazil?", o que quer dizer "Vocês já jogaram contra o Brasil?". É um motivo de orgulho. No estádio, St. James Park, há imagens e objetos do Brasil. Nas arquibancadas, facilmente são vistos torcedores com camisas e bandeiras da própria seleção e também do Fluminense.

Objetos do Brasil e do Flu estão sempre presentes no St James Park (Foto: Divulgação/Exeter City F.C.)

Segundo Julian Tagg, chefe-executivo do time inglês, ainda há uma relação entre as diretorias de Exeter e Fluminense. Até um camarote em homenagem ao Tricolor foi feito.

"Nós temos uma relação magnífica com o Fluminense, conhecemos o presidente, Peter Siemsen. Eles são tão respeitosos e empolgados com a nossa história quanto nós", disse Tagg.

Para tratar de assuntos relacionados ao centenário da excursão em que o clube fez na América do Sul, o dirigente Bruce Henderson visitou a sede das Laranjeiras, em 2013, e contou como foi sua recepção.

"Fomos recebidos por dirigentes do Fluminense. Quando pisei no gramado, um deles me disse: “Você é o primeiro membro do Exeter a visitar o estádio após 99 anos. Por que demoraram tanto?”

Os Grecians já planejaram seu novo tour. No site oficial do clube, já foi anunciado amistoso contra o Fluminense. Pacotes de viagem para o Rio de Janeiro foram vendidos e cerca de 150 torcedores confirmaram presença. Além do Flu, os ingleses tinham a ideia de enfrentar uma seleção de masters do Brasil. Mas depois das mudanças na diretoria da CBF, o contato com a entidade foi perdido.

O Tricolor tem encontro marcado para o dia 21 de julho, contra o Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Os torcedores ingleses estão cientes e esperam notificação de ambos os clubes.

Faixa alusiva à parceria entre Flu e Exeter (Foto: Felipe Schmidt)