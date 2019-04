Após a estreia, Everton quer buscar seu espaço no Santa Cruz

O volante, ex-jogador do Náutico e Sport, chegou ao Santa Cruz no início de 2014, sendo um dos primeiros reforços para a temporada do centenário. Porém, não teve vida fácil para brigar pela titularidade, que veio apenas no último jogo.

De lá pra cá, Everton vinha amargando o banco de reservas. Sempre relacionado aos jogos, nunca teve a oportunidade de mostrar seu potencial. Mas a estreia do volante aconteceu no domingo (6), na vitória por 3 a 0 sobre o Sport, no Arruda.

“Eu vinha trabalhando forte. Acho que não estava com um mau rendimento. É opção do treinador mesmo. E ele sempre passa pra gente que devemos estar preparados. E eu trabalhei e tive a oportunidade de entrar”, afirmou o jogador.

O torcedor nunca escondeu duas coisas: o desejo de ver o jogador em campo e a curiosidade de saber o motivo dele nunca ter entrado, afinal, suas duas passagem pelos clubes rivais havia sido satisfatória. Indagado sobre essa questão, o volante apenas preferiu elogiar os companheiros de posição.

“O trabalho sempre é forte. Os meninos estão jogando muito bem. Sorriso e Sandro Manoel atuam de maneira correta. Então meu pensamento era de esperar a oportunidade e repetir o que eles estavam fazendo em campo”, disse o volante.

Para o jogo diante do Lagarto, a estreia do Santa na Copa do Brasil, o técnico Vica deve optar por poupar alguns titulares, visando a decisão do próximo final de semana pelo Campeonato Pernambucano. Everton comemorou a possível chance.

“Todos que vão jogar estão felizes. Vamos ter oportunidade de mostrar o nosso valor. É um fator muito importante, uma oportunidade única. E é Copa do Brasil. Vale vaga e nós vamos jogar como se fosse uma final”, concluiu Everton.

DB