San Lorenzo x Botafogo, Copa Libertadores 2014

Encerramos por aqui a transmissão. Não deu para o Botafogo na Copa Libertadores da América, a derrota por 3 a 0 para o San Lorenzo selou a eliminação do clube na quarta colocação. Obrigado a todos que nos acompanharam nesta transmissão. Até a próxima.

FIM DE JOGO NO NUEVO GASÔMETRO! O Botafogo está eliminado da Copa Libertadores da América.

47' Piatti é lançado, mas em posição irregular.

45' Teremos três minutos de acréscimo!

44' CARTÃO AMARELO PARA PIATTI! Por tirar a camisa na comemoração do gol.

43' GOL DO SAN LORENZO Piatti, aos 43, marca o gol no saldo que vai rendendo a classificação para o San Lorenzo!

42' INACREDITÁVEL! Matos recebe na frente do gol, dribla Jefferson e chuta na rede pelo lado de fora. Torcida do San Lorenzo se desespera.

41' Más cruza da esquerda e Cavallaro pega de primeira, próximo a marca do pênalti. A bola sai por cima do gol.

39' JEFFERSON DE NOVO! Piatti recebe um bom passe pela direita, chuta forte e Jefferson, de pé direito, salva a pátria alvinegra.

37' Cavallaro domina no bico da grande área e tenta a finalização. Bola sai pela linha de fundo.

34' CARTÃO AMARELO PARA BOLATTI! Por falta no campo de ataque.

33' San Lorenzo toca a bola com tranquilidade, administra o jogo, sem grandes perigos.

30' Piatti arrisca de fora da área, a bola desvia, mas Jefferson defende com segurança.

25' JEFFERSON! Quase o terceiro do San Lorenzo, Piatti sai de frente para o arqueiro alvinegro que faz uma excelente defesa!

24' A torcida do San Lorenzo vibra no Nuevo Gasometro.O Unión Española empata contra o Indepediente Del Valle, classificando o Ciclón no momento.

23' QUE ISSO, JEFFERSON? O goleiro alvinegro sai da área, deixa Dória na fogueira e por muito pouco não cede o terceiro gol para a equipe argentina.

18' ESPALMA, TORRICO! Wallyson recebe na grande área, gira e chuta. Torrico vai no ângulo direito e espalma com maestria.

15' Jorge Wagner cobra falta dentro da área, a defesa argentina se enrola em primeiro momento, mas consegue afastar logo em seguida.

14' CARTÃO AMARELO PARA ÁNGEL CORREA! Por retardar a cobrançar a falta.

12' Henrique sofre falta, cai e segura a bola com a mão. Irritado, Más acerta um chute no vento, rente ao rosto do botafoguense.

9' SUBSTITUIÇÕES NO BOTAFOGO! Saem: Gabriel e Airton. Entram: Bolatti e Henrique.

8' GOL DO SAN LORENZO Airton corta errado e Piatti acerta uma belíssimo chute, da entrada da grande área.

6' POR POUCO! Villalba é lançamento em profundidade pela direita, o lateral cruza para Mattos, que erra o tempo de bola e por muito pouco não toca para o fundo das redes.

3' Ferreyra ganha na frente e tenta a finalização, mas é impedido pela defesa.

2' PÊNALTI? Dória se enrola na marcação e acaba resvalando com a mão na bola, o árbitro manda o jogo seguir.

1' LOGO NO INÍCIO! Wallyson arranca pela esquerda, vence no corpo de seu marcador e tenta o passe para Jorge Wagner, mas a defesa argentina faz o corte providencial.

0' Rola a bola para o segundo tempo!

22:50 Com o resultado parcial, o Botafogo vai encerrando sua participação na primeira fase da Copa Libertadores da América ocupando a terceira colocação, consequentemente sendo eliminado da competição.

45' FIM DO PRIMEIRO TEMPO! O San Lorenzo vai vencendo por 1 a 0, gol de Villalba. Com o resultado, o Botafogo está sendo eliminado da Copa Libertadores.

44' Jorge Wagner cobra na barreira.

43' CARTÃO AMARELO PARA GENTILETTI! Por falta em Ferreyra.

43' FALTA PERIGOSA! Ferreyra sofre uma falta perigosíssima, na entrada da grande área.

39' POR POUCO! Jorge Wagner cobra falta fechada e por muito pouco Ferreyra não consegue o desvio para o gol.

38' Ferreyra usa o corpo a seu favor e sofre falta à favor do Botafogo. Chance de alçar bola na área.

35' Mattos gira em cima de Bolívar, tenta evitar a saída de bola pela linha de fundo e toca para o meio da área. Mas o árbitro para o jogo marcando tiro de meta para o Botafogo.

32' RASPANDO A TRAVE! Correa faz uma linda jogada após a cobrança de escanteio curto. Lucas falha na marcação e por pouco o argentino não marca o segundo gol para o San Lorenzo.

30' QUE LANCE! Piatti vence Lodeiro no corpo, aplica um lindo drible em Airton e finaliza de fora da área. Jefferson defende em segurança.

28' GOL DO SAN LORENZO Jorge Wagner erra o passe na saída de bola, Villalba rouba e arrisca o chute. A bola desvia em Dória e mata Jefferson.

25' Mattos recebe um belo lançamento nas costas de Dória, mas o impedimento já havia sido marcado.

23' Más se infiltra mais uma vez pelas costas de Lucas, mas o cruzamento não tem direção e Bolívar afasta.

21' Mattos arrisca novamente de fora da área, novamente sem direção. Chute por cima do gol.

20' Más aplica um bonito drible em Lucas e avança à linha de fundo. Mas no cruzamento, a bola sai forte demais, pela linha lateral.

17' CHEGA O BOTAFOGO! Contra-ataque veloz do Botafogo! Lodeiro acha Wallyson entrando como uma flecha pela defesa azulgrana. O atacante botafoguense bate colocado, mas por cima do gol.

15' Mattos arisca da entrada da área e Jefferson defende com segurança.

13' OLHA O DESVIO! Correa ganha de Julio César na lateral esquerda, invade a área e tenta o chute para o gol, mesmo sem ângulo. Por pouco a bola não encobre o goleiro Jefferson.

11' Jorge Wagner avança e arrisca de fora da área. O chute sai forte, porém, sem direção.

10' O Botafogo não consegue sair para o jogo, mas aposta nos contra-ataques. O San Lorenzo busca as jogadas áereas para chegar ao gol.

8' GRANDE CHANCE! Buffarini cruza da direita para Mattos, que se antecipa a defesa botafoguense e cabeceia com perigo, contra o gol de Jefferson.

5' Lodeiro recebe em velocidade e tenta puxar o contra-ataque, mas acaba sendo desmarcado.

3' QUE PERIGO! Piatti faz boa jogada pela esquerda, cruza para área e Dória tenta afastar no desespero. No momento do chute, a bola resvala em Correa e volta para a direção de Jefferson, quase traindo o goleiro alvinegro.

2' San Lorenzo consegue escanteio pela esquerda após boa jogada de Piatti.

0' Rola a bola na Argentina!

22:00 Botafogo e San Lorenzo já estão no gramado do Nuevo Gasometro.

20:45 Outro reforço para o técnico Botafogo é o do meia Jorge Wagner, que também viajou com o grupo para a Argentina e está confirmado para o jogo. Sem lesões, o problema do camisa 10 era com sua esposa, Kaline, que sofreu complicações no parte de sua filha, Marina, e está hospitalizada.

20:40 Reforço para o técnico Eduardo Húngaro, o volante Bolatti foi liberado pelo departamento médico, viajou junto com o elenco botafoguense para a Argentina e será relacionado para o confronto decisivo contra o San Lorenzo. O argentino estava sentindo dores no joelho direito, mas já treinou normalmente e diz-se recuperado da lesão.

20:35 Com capacidade para 43 mil torcedores, o Nuevo Gasómetro é o exemplo puro do velho caldeirão argentino. A proximidade da arquibancada com o gramado dita a pressão para a partida e até mesmo a intensidade do jogo. O Botafogo terá vida dura contra o San Lorenzo e sua grandiosa hinchada.

20:30 Em coletiva, o meia Ignacio Piatti, destaque do San Lorenzo, mostrou estar antenado sobre as notícias do Botafogo e sabe quais são as principais armas de seu rival: "O Botafogo tem bons jogadores, mas vimos com nosso treinador alguns vídeos. Precisamos saber quem vai jogar. Se joga Bolatti ou se não vem. Não sabemos. Mas eles têm Ferreyra, Wallyson, jogadores que desequilibram, são muito bons, mas precisamos estar atentos ao que os jogadores querem fazer. Se vão buscar o jogo ou se vão esperar que nosso time busque o jogo, porque com um empate devem se classificar. Mas mais importante que isso é o que vai fazer o San Lorenzo"

20:25 O ambiente entre os jogadores alvinegros é de decisão, principal para o centroavante Ferreyra, que não atuou na derrota para o Unión Española. Motivado, o atacante afirmou que a equipe tem que entrar em campo para mostrar o seu valor: "É o jogo mais importante para nós, e temos que mostrar que estamos à altura da Libertadores. Vamos tratar de conseguir um bom resultado e a classificação"

20:20 FIQUE DE OLHO: Jorge Wagner. Contratado para ser reserva de Clarence Seedorf, o atual camisa 10 alvinegro teve seu papel na equipe completamente alterado após a aposentadoria do holandês. Hoje, Jorge Wagner é o homem das bolas paradas e cérebro do meio campo botafoguenses. Saiba mais sobre o Botafogo.

20:15 FIQUE DE OLHO: Ignacio Piatti. O habilidoso meia do San Lorenzo é a principal arma ofensiva do Ciclón e esperança da torcida para sair do Nuevo Gasómetro com o triunfo. Com o desfalque importante de Romagnoli, camisa 10 da equipe, a responsabilidade da armação do jogo cai nas costas do camisa 22. Saiba mais sobre o San Lorenzo.

20:10 Ciente da pressão que enfrentará em solo argentino, o técnico Eduardo Húngaro também cobrou atitude de seus atletas para voltar ao Brasil com a classificação na bagagem: "Jogo decisivo é para jogador decidido. A atitude vai ser o componente mais importante. O time mostrou evolução nos últimos treinos, mas o fundamental será nos impor em campo e ter um comportamento de quem vai buscar a classificação custe o que custar"

20:05 Pressionado e balançando no cargo caso a eliminação na Copa Libertadores da América se confirme, o técnico Eduardo Húngaro admitiu a ansiedade para a partida, mas afirma que sabia dos desafio ao aceitar o cargo de técnico alvinegro: "Estou pressionado desde o dia em que assumi. A única certeza que um treinador tem é que um dia ele vai sair do clube. É igual à morte. Para trabalhar num clube do tamanho do Botafogo e disputar uma competição do tamanho da Libertadores, tenho que estar preparado para qualquer situação."

20:00 Em jogo válido pela 1ª rodada da Copa Libertadores da América, desta edição, o Botafogo recebeu o San Lorenzo no Maracanã e cumpriu seu papel de anfitrião realizando seu dever de casa. Primeira vitória alvinegra na competição, pelo placar de 2 a 0, com gols de Ferreyra e Wallyson.

19:55 Botafogo e San Lorenzo se enfrentam em apenas uma oportunidade na história dos dois clubes. Com o jogo único, o restrospecto é de 100% de aproveitamento para o alvinegro que conquistou a única vitória do confronto.

19:50 Confira a classificação do Grupo 2 da Copa Libertadores da América.

PTS JGS 1º Unión Española 9 5 2º Botafogo 7 5 3º Independiente Del Valle 5 5 4º San Lorenzo 5 5

19:45 Entretanto, a última rodada ainda martela na cabeça dos botafoguenses. Em um Maracanã lotado, com direito a mosaico e grande festa nas arquibancadas, o Botafogo acabou derrotado pelo Union Española pelo placar de 1 a 0, classificando o rival e complicando a equipe brasileira.

19:40 A situação do Botafogo é mais tranquila, porém, também necessita de - no mínimo -, um empate para garantir a classificação para a próxima fase. Segundo colocado do Grupo 2, o alvinegro chega à 6ª rodada da Copa Libertadores da América com sete pontos conquistados, com duas vitórias, um empate e duas derrotas.

19:35 Na rodada anterior, os argentinos enfrentaram o Independiente Del Valle, fora de casa, e deixaram o Equador com um empate na bagagem após o resultado de 1 a 1.

19:30 O San Lorenzo chega à 6ª rodada da Copa Libertadores da América ocupando a última colocação do Grupo 2. A equipe argentina precisa desesperadamente da vitória e de uma combinação de resultados para sonhar com a classificação. São quatro pontos conquistados em cinco partidas com dois empates, duas derrotas e apenas um triunfo.

19:25 Boa noite, amigos! A VAVEL Brasil transmite hoje a partida válida pela 6ª rodada da Copa Libertadores, que será disputada entre San Lorenzo e Botafogo, às 22h, no estádio Nuevo Gasómetro. Fique conosco!