Novo Hamburgo e Joinville se enfrentam nesta quarta-feira pela Copa do Brasil

Novo Hamburgo e Joinville se enfrentam nesta quarta (9), às 19h30, em Novo Hamburgo, pela Copa do Brasil. A equipe gaúcha sabe que não terá tarefa fácil em seu etorno a competição, afinal o Joinville está disputando a final do Campeonato Catarinense.

A última partida do Novo Hamburgo foi pelo Campeonato Gaúcho contra o Brasil de Pelotas, na ocasião o time perdeu pelo placar de 2 a 0. Já o Joinville jogou contra o Figueirense pela primeira partida da final do Campeonato Catarinense, na ocasião o time venceu por 2 a 1. Quem apita a partida entre Novo Hamburgo e Joinville é Leandro Newley Ferreira Belota, auxiliado por Fábio Baesteiro e Tatiane CamargoNaviraiense.

Novo Hamburgo volta a disputar a Copa do Brasil

Após oito anos, o Novo Hamburgo volta a disputar a Copa do Brasil. À última vez que a equipe anilada enfrentou o Joinville foi pela Série C em 2005. O meia Preto falou sobre o confronto desta quarta. “Sabemos que o grupo deles é forte. Hoje eles disputam a Série B, e naquele ano eles estavam tentando uma classificação para o quadrangular da Série C. Felizmente conseguimos fazer bons jogos e acabamos vencendo. Nesta quarta será um jogo diferente, um jogo bom para mostrar o tamanho do Novo Hamburgo. Espero que o torcedor venha e prestigie a nossa equipe”.

O treino da equipe antes da partida contra os catarinenses foi em clima de descontração. Os jogadores lembraram o aniversário do técnico Itamar Schulle e depois participaram de um rachão e de um treino de bolas paradas.

Joinville poupa alguns jogadores

Com o foco na final do Campeonato Catarinense o Joinville deve mandar a campo uma equipe muito diferente do habitual, pois nove jogadores escalados com frequência pelo treinador Hemerson Maria, não viajaram para o Rio Grande do Sul.

Nos treinamentos realizados antes da partida o técnico testou a equipe com duas formações, primeira o 4-3-3 e depois o 4-2-3-1. Além do trabalho tático a equipe fez exercícios de cruzamentos e finalizações.

ZO