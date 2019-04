Pela Libertadores, San Lorenzo goleia em casa e elimina Botafogo

Na noite desta quarta-feira (9), San Lorenzo e Botafogo se enfrentaram no Nuevo Gasómetro, em Bueno Aires, na Argentina. O time argentino venceu o Alvinegro carioca por 3 a 0 e garantiu a sua classificação as oitavas-de-final da Copa Libertadores da América.

Enquanto San Lorenzo e Botafogo se enfrentavam no Nuevo Gasómetro, Unión Española e Independiente Del Valle duelavam no estádio de Santa Laura e fizeram um jogo sensancional, com direito a nove gols. O Independiente Del Valle venceu a partida por 5 a 4, mas o resultado não foi o suficiente para se classificar as oitavas-de-final.

San Lorenzo pressiona no início; Botafogo sustenta

Logo no início da partida, o San Lorenzo mostrou aos brasileiros que iria partir pra cima desde o primeiro minuto do jogo. O time argentino pressionava o Botafogo, mas o time brasileiro conseguia se sustentar. Com oito minutos do primeiro tempo, o San Lorenzo conseguiu furar o bloqueio feito pelo Alvinegro. Buffarini cruzou da direita, Mattos se antecipou e cabeceou, a bola passou raspando a trave esquerda, assustando o goleiro Jefferson.

Depois do susto, o Botafogo despertou. Começou a tocar bola, se acalmou em campo. O Glorioso equilibrou a partida. Aos 17 minutos, Jorge Wagner puxou contra-ataque e viu Wallyson passando na esquerda e tocou, o atacante alvinegro bateu de colocado de primeiro, a bola passou raspando a trave.

Porém, quando tudo parecia tranquilo, sob controle, o pior aconteceu. Jorge Wagner errou o passe na saída bola, Villalba recuperou e bateu pro gol, a bola desviou em Dória e morreu no fundo das redes de Jefferson. 1x0. O San Lorenzo não se contentou com o 1x0, continuou atacando sem parar o Botafogo. Correa fez uma linda jogada após cobrança de escanteio curto, Lucas falhou, e quase o time argentino marcou o segundo.

Botafogo vai pra cima no segundo tempo, mas sofre o segundo gol

O Botafogo mudou a sua postura para o segundo tempo, precisava empatar a partida. Wallyson arrancou pela esquerda e venceu o marcador na força física, entrou na área e tentou tocar para Jorge Wagner, mas sem sucesso. A zaga argentina afastou o perigo. O Botafogo parecia que iria empatar a partida, era melhor. Ferreyra corria, se esforçava, mas não conseguia produzir nada.

Com oito minutos, veio o baque. Airton errou na saída de bola e a Piatti soltou um foguete, ampliando a vantagem argentina. 2x0 San Lorenzo. Eduardo Húngaro viu que era a hora de mexer e tirou Gabriel e Airton, colocando Henrique e Bolatti.

O Alvinegro não apresentava resistência. O San Lorenzo precisava vencer de 3x0, pois o Independiente Del Valle vencia o Unión Española por 5x4, fora de casa, no Chile. Aos 42, Matos recebe cara a cara com Jefferson, dribla o goleiro e, na hora de chutar, chuta para fora. Um minuto depois, Piatti recebeu sozinho, bateu forte e marcou o terceiro do time argentino, classificando o San Lorenzo para as oitavas-de-final.