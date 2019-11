Apresentado, 'maloqueiro' Elias afirma ser a cara do Corinthians

Nesta quinta-feira (10) o Corinthians apresentou seu novo craque, de acordo com as próprias palavras do diretor de futebol Roberto Ximenes. O volante Elias, recém-anunciado pelo Alvinegro, foi apresentado à torcida nesta tarde no CT Joaquim Grava. E em sua primeira entrevista no retorno ao Timão, o atleta comentou sobre a pressão que sofrerá para ser o protagonista da equipe comandada por Mano Menezes e afirmou ter a “cara” do clube, seu time de coração desde criança.

“Corinthians é pressão, mal cheguei e já tenho de ser protagonista. Mas confio em mim, confio no treinador que tenho, que sabe tirar de mim o meu melhor. Se quer isso (que seja protagonista), vou trabalhar para que isso aconteça” disse Elias.

Quando o retorno do volante foi confirmado pela cúpula corinthiana, a Fiel Torcida se manifestou com muita festa, principalmente nas redes sociais. Na apresentação, Elias agradeceu o carinho da massa alvinegra e afirmou que se não fosse o Corinthians, talvez ele nem gostasse de futebol.

“O Corinthians representa tudo para mim. Se sou jogador de futebol é porque, na infância, tinha um clube, e esse clube era o Corinthians. Via grandes jogadores aqui no clube e dali surgiu um sentimento grande. Sou profissional hoje porque na infância via muitos jogos, via o Márcio Bittencourt, Biro Biro, depois vieram Rincón, Gilmar (Fubá), Edu e Vampeta. Se não fosse o Corinthians, nem de futebol eu gostaria” comentou.

Quando foi perguntado se ele era a “cara do Corinthians”, Elias foi além e se definiu como um corinthiano nato.

"Não só a cara. É cara, corpo, coração, estilo de rua. Sou maloqueiro, mano!" disse, rindo.

Na sua primeira passagem pelo Alvinegro do Parque São Jorge, Elias ficou conhecido por ser carrasco do São Paulo, um dos principais rivais do Timão. Depois de fazer uma brincadeira com Rogério Ceni, principal ídolo tricolor, o volante afirmou que espera ter a mesma sorte no Majestoso nesta nova trajetória.

“Respeito muito (o Rogério), foi um grande goleiro, mas para a infelicidade dele eu fiz o milésimo gol nele, vai ficar registrado, é um marco. E espero ter a mesma sorte do passado agora. Fazendo gols e sendo vitorioso” comentou.

Perguntado se mantinha alguma mágoa com o Sporting, sua ex-equipe, o volante defendeu a instituição, mas lamentou a postura de algumas pessoas de dentro do clube.

“Com o clube não, mas com as pessoas. O Sporting é muito maior que as pessoas que trabalham lá. Estou aliviado. Parece que perdi 30 quilos quando assinei a rescisão. É muito bom estar em um ambiente onde gostam de você, onde te tratam com respeito, te dão carinho e pressionam quando tem de pressionar. É importante para a carreira” desabafou

Elias encerrou sua entrevista dizendo que não acha que será titular absoluto e que terá que suar muito para conquistar a posição, mas que leva uma pequena vantagem por já ter trabalhado com Mano Menezes na primeira passagem de ambos pelo Parque São Jorge.

“Não, vou brigar para achar meu espaço. Tenho a confiança do treinador, saio em vantagem por já ter trabalhado com ele em outras situações, sei do que ele gosta ou não, mas tem grandes jogadores aqui e chego para conquistar o meu espaço” concluiu.

Elias assinou contrato com o Corinthians até 31 de dezembro de 2017, mas só poderá vestir o manto alvinegro depois do dia 14 de julho, quando reabre a janela de transferências da Europa para o Brasil. Até lá, o volante ficará treinando com o restante do elenco e recebendo apenas cerca de 20% do seu salário.