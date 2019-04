No Castelão, Ceará e Sport empatam e o Leão conquista o tricampeonato da Copa do Nordeste

Partida válida pela final da Copa do Nordeste, jogo de volta, realizada no Castelão, em Fortaleza

Na noite dessa quarta-feira (9), Ceará e Sport disputaram os últimos 90 minutos da Copa do Nordeste em 2014. Diante de um Castelão lotado e valendo vaga na Copa Sul-Americana, a festa foi rubro-negra. Com o empate por 1 a 1, com gols de Magno Alves e Neto Baiano, o Leão conquistou o tricampeonato do Nordeste.

Agora, as equipes voltam a jogar no final de semana pela semifinal do respectivo campeonato estadual. Enquanto o time pernambucano enfrenta o Santa Cruz, na Ilha do Retiro no próximo domingo (13), às 16h, o cearense encara o Guarany de Sobral, no mesmo dia e horário.

Ceará aproveita torcida, pressiona e sai vitorioso para o intervalo

Precisando a todo custo a vitória e empurrado por mais de 50 mil torcedores, o Vozão começou pressionando o Leão, conforme era esperado. Precavido e seguro em seu sistema defensivo, o clube pernambucano se defendeu como pôde, atacando nos contra-ataques velozes.

No primeiro bom momento na partida, Patric tocou de lado para Felipe Azevedo, que dominou e chutou para boa defesa de Luís Carlos, mas o atacante estava impedido. Os donos da casa, no entanto, levaram mais perigo quando chegaram. Em cobrança de bola parada próxima à entrada da área, Ricardinho mandou colocada, assustando Magrão.

Na reta final, as duas equipes tiveram a oportunidade de abrir o placar, mas quem o Ceará foi mais eficiente e, com sorte, conseguiu sair na frente do marcador. Na primeira brecha dada pelo time de Porangabuçu, Ewerton Páscoa avançou bem, mas não chutou da mesma forma. No minuto seguinte, após confusão na pequena área do Ceará, a bola sobrou para Wendel, que chutou e Luís Carlos afastou, mas o árbitro deu tiro de meta, erradamente.

Sentindo-se pressionado, a equipe mandante foi para cima. Após corte errado de Ferron, a bola sobrou para Assisinho. O atacante deixou para Magno Alves, que errou o chute e perdeu boa chance. Pouco depois abriu o placar. O Magnata desviou cruzamento de Souza e tirou o camisa 1 do Leão da jogada. Seguindo pressionando, quase o segundo gol saía. Ricardinho tabelou com Assisinho e chutou com perigo, assustando mais uma vez Magrão.

Leão empata com gol cedo e leva o título para a Ilha

Para os últimos 45 minutos da decisão, o técnico Eduardo Baptista resolveu fazer uma mudança para tentar fechar o lado esquerdo da defesa. O volante Wendel, que não rendeu o esperado, deu lugar ao lateral-esquerdo Igor Fernandes.

Com maior movimentação, o Leão foi para cima em busca de esfriar o jogo e conseguiu. Aílton recebeu em profundidade e saiu na cara de Luís Carlos. Na hora de driblar, foi derrubado pelo goleiro e Jaílson Freitas marcou pênalti. Na cobrança, o artilheiro Neto Baiano encheu o pé e igualou o marcador.

Administrando o placar, o comandante leonino resolveu proteger a equipe. Ewerton Páscoa, cansado, deu vez a Rithely, que povoou o meio-campo. Na reta final, o atacante Felipe Azevedo saiu de campo para o zagueiro Oswaldo entrar.

DB