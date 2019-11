Fluminense realizará amistoso contra a Itália antes da Copa do Mundo

No dia 8 de junho, a seleção da Itália disputará um amistoso contra o Fluminense em Volta Redonda, como parte de sua preparação para a Copa do Mundo 2014, que começará no dia 12.

O confronto acontecerá no estádio Raulino de Oliveira. O anúncio ainda não foi feito de forma oficial porque a diretoria do tricolor ainda acerta os últimos detalhes do confronto com os italianos. Porém, a partida é dada como certa nas Laranjeiras e festejada pelos dirigentes tricolores.

''O convite foi feito há algum tempo e é claro que aceitamos. Agora estamos só em fase de discutir o contrato. Vamos jogar com força máxima, com exceção dos atletas que estarão disputando o Mundial'', disse o vice de futebol Ricardo Tenório.

O Fluminense enfrentará o Internacional pela nona rodada do Campeonato Brasileiro no dia 31 de maio, um sábado, e não dará folga aos jogadores. O nacional será paralisado, mas o elenco continuará treinando para o amistoso. Fred, Diego Cavalieri e o colombiano Valencia têm boas chances de estarem na disputa do Mundial e desfalcarem no duelo.

"Depois desse jogo com a Itália a gente só voltará a jogar pelo Brasileiro no dia 16 de julho contra o Criciúma. Temos muito tempo e estamos resolvendo o que será feito nesse período. Não posso precisar ainda se vamos viajar ou ficar no Brasil", disse Tenório.

Os filhos do italiano Buffon de camisa do Flu durante a Copa das Confederações (Foto: Felippe Costa)

MN