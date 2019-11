Cruzeiro x Atlético-MG, final do Campeonato Mineiro 2014

18:09 Encerramos aqui mais uma transmissão da VAVEL! Obrigado por acompanhar. A crônica da partida estará disponível no site nos próximos minutos.

18:03 Jô: "Duas equipes que jogam bastante, brigam bastante, não gosto de falar de arbitragem, mas último lance foi pênalti, ele mesmo falou para mim que foi pênalti mas deu o impedimento"

18:02 Marcelo Oliveira: "Muito bom, título sempre marca na história, dessa vez invicto, melhor defesa, melhor ataque, estão todos de parabéns, mas a partir de amanhã já tem que pensar na Libertadores, que é objetivo ainda maior"

17:58 Jogadores do Cruzeiro fazem a festa no Mineirão, enquanto os jogadores do Atlético reclamam muito pelo pênalti não marcado.

17:58 O Cruzeiro conquista o título de forma invicta em 2014.

APITA O ÁRBITRO!! ACABA O JOGO NO MINEIRÃO!! O CRUZEIRO É O CAMPEÃO MINEIRO DE 2014!

45+3 Galo vai com força pro ataque.

44' Substituição no Cruzeiro. Entra: Tinga. Sai: Everton Ribeiro.

42' Jô cai na área e arbitro marca pênalti, bandeirinha marca impedimento de forma errada.

41' Souza chuta de fora e bola passa perto!

40' CARTÃO AMARELO PARA EVERTON RIBEIRO E NETO BEROLA! Everton Ribeiro fez dura falta em Donizete. Berola foi punido por reclamação.

36' Substituição no Cruzeiro. Entra: Willian. Sai: Ricardo Goulart.

35' Julio Baptista toma à frente, Victor sai pra afasta a bola.

29' Substituição no Cruzeiro. Entra: Souza. Sai: Dagoberto.

28' Substituição dupla no Galo. Entram: Neto Berola e Claudinei. Saem: Michel e Pierre.

27' DEFENDE VICTOR!! Julio Baptista bate cruzado e goleiro defende.

25' Cartão amarelo para Pierre! Jogador entrou forte em Everton Ribeiro.

23' Cartão amarelo para Michel! Por falta em Ricardo Goulart.

20' Corta Fábio!!! Fernandinho lança Tardelli na área, Fábio aplica um carrinho para corta a bola.

18' Em cobrança de escanteio, Dedé corta na pequena área e bola passa com perigo.

16' Cartão amarelo para Samudio! Após duas faltas seguidas.

14' Fernandinho dispara na frente, mas juiz marca falta do atacante em Dedé.

12' PRA FORA!!! Em jogada do Julio Baptista, Ricardo Goulart finaliza mal.

7' Everton Ribeiro arrisca de longe e Victor faz a defesa.

0' COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NO MINEIRÃO.

0' Substituição no Atlético. Entra: Fernandinho. Sai: Guilherme.

16:50 Com o empate, Cruzeiro vai se sagrando Campeão Mineiro de 2014.

16:50 O Cruzeiro teve as melhores chances do primeiro tempo. Galo perde muitas bolas no meio-campo.

VUADEN APITA O FIM DO PRIMEIRO TEMPO, 0 a 0.

45' Três minutos de acréscimos.

44' Julio Baptista tenta biciclete e Victor faz defesa fácil.

44' CARTÃO AMARELO PARA LEANDRO DONIZETE!! Juiz falha em apitar falta em Dagoberto.

43' Ronaldinho bate falta e bola bate na barreira.

41' Everton Ribeiro limpa e bate com o pé direito, bola explode na defesa do Galo.

36' Samudio faz o cruzamento, mas não havia ninguém do Cruzeiro na área.

32' Lucas Silva arrisca de longe e bola passa longe.

30' Ronaldinho lança Jô, jogador já estava impedido.

27' PEGA VICTOR!! Bola sobra para Julio Baptista, jogador finaliza forte e Victor defende!!

26' PERDEEEEEEE EVERTON RIBEIRO!!! Jogador fica livre, na frente do Victor, jogador tenta por cobertura e erra.

PARADA TÉCNICA DE DOIS MINUTOS

21' Jogo muito pegado no momento.

19' Dagoberto chegou com velocidade ao ataque, Michel conseguiu bloquear o jogador.

16' Tardelli arrisca de longe e passa sem perigo.

14' Afasta Donizete! Cruzeiro chega com Julio Baptista e tenta o drible, Donizete afasta.

12' SAMUDIO SALVA O CRUZEIRO!! Ronaldinho e Alex Silva tabelma, o jovem lateral cruzou pra área e Samudiu conseguiu afastar.

9' Galo tenta puxa contra-ataque com Tardelli, mas o atacante errou o passe.

5' Samudio aparece para cabecear, mas finalização não sai como esperado.

4' Leandro Donizete finaliza de longe e bola passa sem perigo.

2' NO TRAVESSÃO!!! Cruzeiro chega forte com Lucas Silva, que finaliza de fora da área e a bola bate no travessão

0' COMEÇA O CLÁSSICO MINEIRO!

15:55 O Cruzeiro tem a chance de ser campeão invicto. Galo vai em busca do tricampeonato.

15:53 São muitas provocações nas arquibancadas, as duas torcidas provacam muito o rival.

15:50 Atlético-MG vai pro jogo com Victor; Michel, Leonardo Silva, Otamendi e Alex Silva; Pierre, Leandro Donizete, Guilherme e Ronaldinho Gaúcho; Diego Tardelli e Jô

15:50 Marcelo Oliveira armou o Cruzeiro com Fábio; Ceará, Dedé, Bruno Rodrigo e Samudio; Henrique, Lucas Silva, Ricardo Goulart e Éverton Ribeiro; Dagoberto e Júlio Baptista

15:48 Mineirão completamente lotado, a expectativa é que o recorde do novo Mineirão seja quebrado.

15:41 Mesmo com Fernandinho recuperado, Guilherme vai para o jogo.

15:30 Mineirão cheio no momento, torcida do Cruzeiro vai fazendo grande festa.

15:15 Com apenas 10% dos ingressos, torcida do Atlético-MG vai chegando ao Mineirão.

14:30 FIQUE DE OLHO: Ronaldinho Gaúcho quer mostrar que ainda pode atuar em alto nível. O Showman não vem fazendo grande temporada. Ronaldinho já disse ter sorte em clássicos, na última final disputada entre os clubes, Ronaldinho converteu o pênalti que garantiu o título do Galo.

14:29 FIQUE DE OLHO: O experiente Julio Baptista é o destaque do Cruzeiro, o jogador vem deixando seus gols e sendo muito importante para o ataque celeste. Sendo improvisado como centroavante por Marcelo Oliveira, o jogador vem se destacando muito.

14:28 Palco do futebol mineiro, o Minerão será a sede de mais uma decisão. É esperado casa cheia, mais de 42 mil ingressos já foram vendidos. A torcida do Atlético-MG terá direito a 10% dos ingressos.

14:27 Victor: “Podemos esperar um grande jogo. Se não forem as duas melhores equipes do futebol brasileiro, estão entre as melhores”

14:26 Após um início ruim, Guilherme vem tendo um bom momento pelo Atlético-MG e vai conquistando a torcida. O jogador completará 100 jogos pelo Galo neste domingo. Guilherme exaltou o bom momento: “Hoje, fico muito feliz com a possibilidade de conquistar mais um título pelo Galo e sei que nosso time tem total capacidade de ir ao Mineirão, vencer o Cruzeiro e conquistar esse tricampeonato, algo que não acontece há muito tempo. Espero que, no domingo, a vitória e a taça do Mineiro sejam um presente para mim e para toda a massa do Galo.”

14:25 Por ter feito melhor campanha na primeira fase, o Cruzeiro tem a vantagem do empate.

14:24 Marcelo Oliveira: “Quando reunimos no início do ano, traçamos objetivos importantes de acordo com tradição do Cruzeiro. A trajetória foi muito boa até então, mas não é garantido, porque o adversário é muito bom. Estaremos intensos, fortes. A participação do torcedor é importante, com cabeça no lugar, bem concentrado, para ganhar título, que será fortalecimento para as outras competições”

14:23 Marcelo Oliveira não tem problemas para relacionar o Cruzeiro.

14:22 O técnico Paulo Autuori não terá Marcos Rocha para a decisão do mineiro. Porém, o comandante conta com o retorne de Ronaldinho, Victor e Dátolo. Neto Berola também poderá enfrentar o Cruzeiro.

FOTO: Jogadores do Atlético-MG comemoram 42º título mineiro.

14:20 O título parecia certo para o Galo, mas no Mineirão, o Cruzeiro dificultou as coisas, o time abriu 2 a 0 no placar e assustou o Atlético-MG, mas Ronaldinho conseguiu converter cobrança de pênalti para tranquilizar a toricida alvinegra.

14:19 Em 2013, os times fizeram a final do campeonato. O Atlético-MG fez 3 a 0 no jogo de ida, praticamente garantindo a classificação. Os gols da partida foram marcados por Jô, Diego Tardelli e Marcos Rocha.

14:18 Os times também duelam pelo título da 100ª edição do Campeonato Mineiro. O primeiro campeonato foi realizado em 1915 e o Atlético-MG foi o grande campeão da primeira edição.

14:17 O Cruzeiro conseguiu a vitória sobre o Real Garcilaso por 3 a 0 e confirmou sua presença nas oitavas. O time azulceleste agora enfrenta o Cerro Porteño.

14:16 Na última rodada da Copa Libertadores da América, o Atlético-MG venceu o Zamora e conquistou a liderança do grupo. Nas oitavas-de-final, o Atlético-MG vai enfrentar o Atlético Nacional (COL).

14:15 O Cruzeiro espera quebrar a sequência de títulos do rival e conquistar seu 37 º título, o time celeste também busca seguir com sua invencibilidade no Mineirão após a reforma.

14:14 Maior vencedor do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG vai em busca do seu 43 º título estadual. Nas últimas duas edições, o Galo se sagrou o campeão do torneio, e agora vai jogar sua oitava final de maneira consecutiva.

14:13 O jogo de ida entre as equipes terminou em um empate sem gols, a partida foi realizada no estádio Independência.

14:12 A maior goleada do confronto é do Atlético-MG, o time alvinegro goleou o Cruzeiro por 9 a 2, o jogo foi realizado em 27 de novembro de 1927 os gols foram marcados por Said (3), Mário de Castro (2) , Jairo (3) e Getúlio; Ninão descontou duas vezes para a equipe celeste, que na época se chamava Palestra Itália.

14:11 Em um clássico disputado por mais de 90 anos, Os números de Atlético-MG e Cruzeiro em relação ao clássico são diferentes:

Atlético-MG Cruzeiro Número de jogos 481 464 Vitórias do Atlético 194 181 Vitórias do Cruzeiro 161 160 Empates 128 123 Gols marcados pelo Atlético 675 653 Gols marcados pelo Cruzeiro 605 602

14:10 Boa tarde, leitores da VAVEL Brasil! Hoje temos a decisão do Campeonato Mineiro e nela teremos o clássico entre Cruzeiro x Atlético-MG, e claro, você acompanha todos os detalhes conosco.