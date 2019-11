Figueirense x Joinville, final do Campeonato Catarinense 2014

18h26 Encerramos aqui a transmissão de Figueirense x Joinvill, com o título do Alvinegro da capital, obrigado pela companhia! Continue na VAVEL Brasil para acompanhar a crônica da partida e a repercussão do décimo sexto título do Figueirense, e não esqueça de curtir a página da@VAVEL_Brasil. Até a próxima! Encerramos aqui a transmissão de, com o título do Alvinegro da capital, obrigado pela companhia! Continue na VAVEL Brasil para acompanhar a crônica da partida e a repercussão do décimo sexto título do, e não esqueça de curtir a página da VAVEL no facebook e de nos curtir no twitter. Até a próxima!

18h23 Jogadores do Figueirense festejam junto ao torcedor.

18h21 Delfim entrega a taça ao capitão Marcos Assunção.

18h15 Atletas do Joinville recebem medalha no gramado do Scarpelli.

18h07 O campeonato terminou com Régis, da Chapecoense, na artilharia da competição com 8 gols. Schwenck, do Marcílio Dias e Jabá, do Juventus, são segundo e terceiro colocados com 7 gols cada.

18h06 O título é a décima sexta conquista estadual do Figueirense, que se iguala ao Avaí como maior vencedor da história da competição.

18h00 Jogadores festejam no gramado, e a torcida vibra nas arquibancadas.

48' ACABOU! O FIGUEIRENSE É O CAMPEÃO CATARINENSE DE 2014!

45' Vamos até os 48 minutos!

45' VOLPI SALVA O FIGUEIRENSE! Francis finaliza bem e Tiago Volpi realiza excelente defesa para impedir o gol de empate.

44' Substituição no Figueirense. SAI Lúcio Maranhão, ENTRA Ciro.

42' Joinville se lança ao ataque em busca do gol que pode garantir o título.

40' Torcida do Figueira canta alto para impulsionar o time na reta final.

39' Substituição no Figueirense. Sai Giovanni Augusto, entra Rivaldo.

38' Cartão amarelo para Rafael, por entrada violenta.

36' Saci na cobrança, mas a bola explode na barreira.

35' Assim como no primeiro jogo Wellington Saci deu uma cotovelada em Leonardo Silva, desta vez Nirley agrediu Fernando Viana.

35' Cartão amarelo para Nirley. Falta perigosa para o JEC.

33' Substituição no Joinville, entra mais um atacante. SAI Franco, ENTRA Alex.

32' IVAN! Marcos Assunção levanta bola na área. No desvio, Ivan defende seguro e evita o terceiro do Figueirense.

30' Cartão amarelo para Fernando Viana.

28' Figueirense cadencia o jogo e valoriza a posse de bola, já que o atual resultado garante o título à capital.

26' Cartão amarelo para Lúcio Maranhão, por reclamação.

25' Substituição no Figueirense. SAI Dudu, ENTRA Léo Lisboa.

23' Marcelo Costa leva o Joinville novamente ao ataque.

19' Assunção cobra falta e encontra Everton Santos, mas o atacante cabeceia fraco.

16' VIANA! O jogador saiu do banco motivado, e mandou uma bomba da entrada da área, raspando a trave.

15' Substituição no Joinville. SAI Tartá, ENTRA Francis.

15' Na cobrança, Fernando Viana desvia na primeira trave, mas a bola vai pra fora.

14' Joinville pressiona o Figueirense após o gol. Tartá, Viana e Junio trabalham a bola no campo de ataque e conseguem escanteio.

11' GOOOOOOL DO JOINVILLE! Wellington Saci bate forte e faz um belo gol.

5' A entrada de Fernando Viana fez efeito, e o JEC conseguiu chegar com mais perigo. Durante os dez primeiros minutos, as duas equipes tiveram chances, e os visitantes coseguiram trazer mais equilíbrio ao confronto

17h07 APITA O ÁRBITRO!

17h00 Mudança do Joinville para o segundo tempo: SAI Murilo, ENTRA Fernando Viana

16h52 Hemerson Maria precisará mudar a mentalidade da equipe para a volta da segunda etapa, já que sua equipe foi bastante pressionada e praticamente não conseguiu criar oportunidades ao longo do primeiro tempo.

46' TERMINA A PRIMEIRA ETAPA!

45' Escanteio para o Figueirense, e na cobrança Nirley cabeceia pra fora.

44' CHANCE DO JEC! Edigar Junio penetra na área do Figueirense em busca da bola, mas Volpi sai da área e guarda a bola antes que o atacante tricolor a alcance.

42' A bola volta a rolar.

40' Jogo parado para atendimento médico.

39' Escanteio para o JEC. Naldo tenta cabecear, mas a bola acaba ficando com Nirley.

38' Bruno Aguiar finaliza perto do gol de Volpi, que apenas acompanha a trajetória da bola.

37' Após cobrança de falta de Marcos Assunção, Ivan deu rebote. O atacante do Figueira ficou com a sobra e apenas empurrou para o gol.

36' GOOOOOOOL DO FIGUEIRENSE! É de Lúcio Maranhão!

34' Luan arranca e é bloqueado por Bruno Aguiar. Falta para o Figueirense.

32' Até agora, apenas uma finalização do JEC, sem perigo.

28' Cartão amarelo para Bruno Aguiar, pela falta em Everton Santos.

28' Everton Santos passa por dois e é parado com falta.

26' Marcos Assunção levanta a bola tentando encontrar Nirley, mas a bola apenas sai por linha de fundo.

26' PERIGO! Everton Santos fez boa jogada individual e cruzou para a área, mas Ivan se antecipou.

23' Figueirense domina o jogo; Volpi ainda não se esforçou no primeiro tempo.

21' O volante solta uma bomba em cima de Wellington Saci.

21' Falta para o Figueirense. Marcos Assunção ajeita a bola e se prepara pra cobrança.

18' Saci conduz a bola, mas é desarmado por Marcos Assunção.

17' TIROU TINTA! Everton Santos recebe passe de Lúcio Maranhão e finaliza forte, rente à meta de Ivan.

15' BOA CHANCE! Giovanni Augusto aciona Everton Santos, que invade a área e obriga Ivan a fazer boa defesa.

13' Figueirense tenta o contra-ataque. Everton Santos lança Lúcio Maranhão, mas a defesa intercepta o passe.

11' Saci finaliza fraco, à direita da meta de Volpi.

9' Joinville trabalha a bola no campo de defesa. Saci recebe a bola e é vaiado pela torcida.

7' Na sequência, mais dois escanteios e a zaga corta todas.

6' Escanteio para o Figueirense, Assunção na bola.

4' Joinville trabalha a bola pela lateral do campo, tentando chegar ao ataque.

2' Lembrando que caso o resultado se mantenha, o título é do Figueirense!

1' GOOOOOOOOOOL DO FIGUEIRENSE! Giovanni Augusto cobrou o pênalti e Ivan defendeu, mas no rebote Dudu mandou para o fundo das redes!

0' Ivan recebeu o cartão amarelo.

0' PÊNALTI PARA O FIGUEIRENSE! A 14 segundos de jogo, o Everton Santos invadiu a área foi derrubado por Ivan. Na sequência, Dudu fez o gol, mas Heber já havia assinalado a penalidade máxima.

16h03 ROLA A BOLA! COMEA A DECISÃO!

15h56 Hino nacional e de Santa Catarina executados no Scarpelli.

15h52 Figueirense entra em campo. Muitos foguetes e aplausos saúdam os atletas alvinegros!

15h45 Joinville chegando ao gramado. Torcida do Figueira vaia muito!

15h26 Troféu de campeão catarinense! Qual é o seu palpite, torcedor?

(Foto: Reprodução/Facebook)

15h25 O JEC vai com: Ivan; Murilo, Bruno Aguiar, Rafael, Bruno Costa; Naldo, Franco, Marcelo Costa, Saci, Tartá; Edigar Junio

15h23 FIGUEIRENSE ESCALADO! Tiago Volpi; Leandro Silva, Nirley, Thiago Heleno e Marquinhos Pedroso; Luan, Marcos Assunção e Giovanni Augusto; Dudu, Everton Santos e Lúcio Maranhão.

15h03 Torcida do Figueirense comparece em grande número para apoiar a equipe.

(Foto: Cesar Amorim)

15h00 Falta só uma hora!

14h48 Notícia de última hora: Ricardo Bueno foi cortado de última hora e Lúcio Maranhão assume a titularidade.

14h46 PRÉ-JOGO: Joinville visita FIgueirense precisando de um empate para ser campeão catarinense

14:30 Edigar Junio, atacante do JEC, confirmou as palavras do treinador e prometeu futebol ofensivo. “Estamos trabalhando bastante nos treinamentos e vamos dar o máximo para sair com o resultado positivo. Não podemos contar com o empate. A gente vai com cautela, mas para vencer”, afirmou.

14:29 Hemerson Maria foi categórico ao afirmar que não mudará a forma de jogo que a equipe já vem praticando. “Eu seria um louco irresponsável se mudasse por completo a forma de jogar. Nosso pensamento em Florianópolis é ampliar a vantagem para pressionar o Figueirense”.

14:28 Marquinhos Pedroso, revelação do alvinegro da capital, destacou a união do grupo. “Todo mundo está remando para o mesmo lado, para desempenhar um bom jogo no domingo. É uma final normal, quem ganhar é campeão. Vejo com totais condições, até porque esse resultado já aconteceu dentro da casa, então acredito que o resultado é totalmente possível. Sabemos que o gol não vem antes do outro”, enfatizou.

14:27 Vinícius Eutrópio, treinador do Figueira, deixou evidente a expectativa diante da final. “Eu tenho identidade com esse clube. Quando você é jogador e passa o que passou e assume o clube em um momento difícil e as pessoas se envolvendo, você vê essa movimentação, eu esqueço o lado profissional e fico feliz por esse clima, empatia, por tudo que envolve esse momento e satisfeito por ter esse privilégio de estar em uma decisão onde muitos queriam estar”, declarou.

14:26 A primeira partida acontece no estádio Orlando Scarpelli. Como no primeiro jogo, a expectativa é de casa cheia, já que os torcedores do Figueira formaram extensas filas para adquirir os ingressos.

14:25 Everton Santos também foi confirmado, para alegria da torcida. O jogador estava sendo julgado pelo tumulto no jogo do dia 16 de março, contra o Joinville, mas foi absolvido das acusações e é presença certa no ataque alvinegro.

14:24 O Figueirense tem a vantagem de ter dois de seus principais jogadores liberados para o confronto: Marcos Assunção e Ricardo Bueno, que não jogaram a primeira partida, se recuperaram de suas lesões e estão confirmados na equipe titular.

14:23 Jael foi suspenso após expulsão no último jogo. Já depois do apito final, o jogador se dirigiu ao árbitro Bráulio da Silva Machado e o insultou. “Bráulio, seu filho da p***. Tu és um vagabundo, sabia?”, dizia o texto da súmula.

14:22 O único desfalque é Jael, que cumpre suspensão. O atacante é o artilheiro da equipe e principal referência no ataque tricolor, e deve ser substituído por Fernando Viana.

14:21 Para a primeira partida da decisão, o JEC contará com a volta de jogadores importantes. Murilo treinou bem na última semana e pode começar jogando; e Rafael volta de suspensão e compõe a zaga titular.

14:20 FIQUE DE OLHO: Marcos Assunção, o garçom do Figueirense. Destaque no primeiro jogo, ao que tudo indica o volante começa jogando em casa. Conhecido pela qualidade na bola parada, já fez a diferença nos confrontos das duas equipes em 2014, e o volante foi o grande carrasco do JEC: dos 5 gols marcados pelo Figueirense sob o rival de hoje na primeira fase, quatro passaram pelos pés do veterano.

14:19 FIQUE DE OLHO: Wellington Saci, ex-jogador do Figueirense, que assinou pelo Joinville e se mostrou peça essencial do meio-campo do JEC e constantemente oferece perigo por meio de suas investidas pelas laterais do campo. A recente confusão com os jogadores do Figueira deve render ainda mais motivação

14:18 Vinícius Eutrópio já confirmou a primeira baixa: Rivaldo. "O Rivaldo treinou, mas é mais difícil que ele entre, pois demonstrou falta de ritmo. Dener e Luan estão na briga, já que eles entraram bem. Com relação a isso, estou muito tranquilo. São atletas com ritmo de jogo e isso não interfere nada", comentou.

14:17 Assim como no jogo de ida, para a segunda partida o fator psicológico deve ser fundamental para o Joinville. Logo após o jogo da Copa do Brasil, a diretoria convocou uma reunião com os atletas, para que o resultado contra o Novo Hamburgo não influencie na partida contra o Figueira.

14:16 Em 2014, foram três jogos antes da final, com uma vitória para cada time, e um empate.

FOTO Nas três primeiras disputas entre as duas equipes, o Joinville vivia seu auge: entre os anos de 1977 e 1985 (foto) sagrou-se octacampeão do estado, tornando-se a única equipe a alcançar tal marca. A foto abaixo retrata o JEC de 1984, último esquadrão a deixar o Figueira na vice-colocação. (Foto: Arquivo)

FOTO As equipes já disputaram o título em quatro ocasiões: em 1979, 1983, 1984 e 2006. O Joinville conquistou o título nas três primeiras ocasiões, mas em 2006 (foto), o Figueira levou a melhor e conquistou sua primeira taça em cima do JEC. (Foto: arquivo)

14:15 Já o Joinville fez sua estreia pela Copa, viajando até o Rio Grande do Sul para enfrentar o Novo Hamburgo. Com os titulares poupados para o jogo deste domingo, a equipe voltou para casa derrotada por 1 a 0. Veja a crônica completa

14:14 No meio de semana, as duas equipes jogaram pela copa do Brasil. O Figueirense jogou sua segunda partida, contra o Plácido de Castro, e conseguiu a classificação ao vencer pelo placar de 3 a 1. Leia mais

14:13 Um dos destaques da partida foi Wellington Saci, que deu uma cotovelada em um atleta do Figueirense e não foi expulso, para irritação da torcida rival. O jogador joga neste domingo, e promete ser essencial para sua equipe.

VIDEO As duas equipes se enfrentaram na última rodada, pela primeira partida da final do Campeonato Catarinense, em jogo que terminou em vitória por 2 a 1 para o Joinville. Veja os gols do jogo, marcados por Wellington Saci, Everton Santos e Edigar Junio.

14:12 Hoje tem decisão! Joinville e Figueirense são os grandes finalistas do Campeonato Catarinense e se enfrentam no Orlando Scarpelli às 16h, e você acompanha a partida decisiva do estadual aqui na VAVEL Brasil.