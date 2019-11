Joinville visita Figueirense precisando de um empate para ser campeão catarinense

Hoje é dia de decisão: no Scarpelli, Figueirense e Joinville se enfrentam para acabar com seus jejuns de títulos. O Figueira, 15 vezes campeão do estado, não levanta a taça desde 2008, quando venceu o Criciúma na final. Já o JEC, que tem 12 campeonatos, não vence desde 2001, quando também bateu o Criciúma na final. Neste domingo, no Orlando Scarpelli, as equipes decidem a 89ª edição do Campeonato Catarinense. Na ida, o time do Joinville venceu por 2 a 1.

Na história do confronto foram 179 confrontos, com 64 vitórias do Joinville, 51 do Figueira e 63 empates. Em 2014, já se enfrentaram quatro vezes, com duas vitórias do Tricolor, uma do Alvinegro e um empate.

A arbitragem em Florianópolis será de Heber Roberto Lopes, auxiliado por Nadine Câmara Bastos e Rosnei Hoffman Scherer. O jogo começa às 16h no Orlando Scarpelli.

Com apoio da torcida, Figueirense joga para se tornar o mais vezes campeão

Jogando no Orlando Scarpelli, o Figueira joga contra o Joinville precisando de uma vitória simples para se tornar o mais vezes campeão catarinense, ao lado do Avaí, chegando a 16 títulos. E, pelo que mostrou no último treino, a torcida alvinegra vai empurrar a equipe para acabar o jejum de cinco anos sem título. Cerca de 2.500 pessoas foram ao Scarpelli assistir o último treinamento antes da decisão do Catarinense 2014.

Jogadores agradeceram a presença da torcida no último treino antes da decisão estadual (Foto: Luiz Henrique/FFC)

Valorizando o "espírito de decisão" de seus jogadores, o técnico Vinicius Eutrópio afirmou confiar em sua equipe: "Postura de um time de decisão, temos mostrado isso, nos momentos que precisamos, de jogos, como foi na quarta-feira, com poder de decisão. É algo diferente, um time com postura e vai ser o que a gente sempre fez, entusiasmado e lutando até o final de cada jogo".

Com o desfalque do volante Nem, que levou o terceiro amarelo no jogo de ida na final, o treinador alvinegro mantém a dúvida entre Luan e Dener para substitui-lo no meio campo. Assim, o time que deve entrar em campo na decisão é Tiago Volpi, Leandro Silva, Nirley, Thiago Heleno, Marquinhos Pedroso; Luan (Dener), Marcos Assunção, Giovanni Augusto; Everton Santos, Dudu, Ricardo Bueno.

Hemerson Maria busca seu bicampeonato, novamente, no Orlando Scarpelli

Na última vez que o Figueira foi a uma final catarinense, o técnico adversário era Hemerson Maria. Quando treinador do Avaí, o agora técnico do JEC comemorou seu primeiro título como técnico, em 2012. Dessa vez pelo Joinville, o técnico busca sua segunda taça na carreira e o seu time tem a vantagem do empate na casa do adversário para acabar com o jejum de 12 anos sem vencer o Campeonato Catarinense.

Treinador do JEC busca seu segundo título catarinense na carreira (Foto: José Carlos Fornér/JEC)

Na última entrevista antes da final, o técnico Hemerson Maria disse que vai para Scarpelli buscando a vitória "o empate pode ser uma consequência do jogo, mas não vamos para lá para defender 90 minutos. Pode ser um fator que atraia o Figueirense para nosso campo, o estádio vai estar lotado. Vamos lá com objetivo de fazer gol, porque cada gol que o JEC fizer, aumento o grau de dificuldade do Figueira".

O desfalque do JEC é do artilheiro Jael, que levou o terceiro amarelo e ainda foi expulso no jogo de ida da final. O substituto do Cruel deve ser Fernando Viana. Recuperado de lesão, Murilo pode começar no time titular. O técnico Hemerson Maria deve escalar o Joinville com Ivan, Murilo (Franco), Rafael, Bruno Aguiar, Bruno Costa; Naldo, Marcelo Costa, Wellington Saci, Tartá; Edigar Junio, Fernando Viana (Francis).

WP