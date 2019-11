Flamengo x Vasco da Gama, final do Campeonato Carioca 2014

18:06 Ficamos por aqui com a transmissão. Muito obrigado a todos que estiveram junto com a gente durante esta partida entre Flamengo e Vasco, pela final do Campeonato Carioca. Acompanhe a repercussão da partida em breve aqui no site e não esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa página no Facebook!

49' FINAAAAAAAAAAL DE JOGOO!! FLAMENGO É CAMPEÃO CARIOCA 2014!!

46' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FLAMENGO!! Na cobrança do escanteio, Wallace cabeceia no travessão, a bola quica sobre a linha, passa por Martín Sialva, e Márcio Araújo, em impedimento, empata o jogo para o Fla.

44' Flamengo tem escanteio. Rodrigo fica caído em campo pedindo atendimento médico.

+4 minutos de acréscimos!

43' Torcida do Vasco grita "olé" no Maracanã.

41' Gabriel cobra escanteio da direita, mas zaga do Vasco ganha pelo alto.

40' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO!: SAI: André Santos; ENTRA: Nixon.

40' CARTÃO AMARELO PARA ALECSANDRO! Por reclamação.

38' Torcedor do Vasco invade o campo, e jogo fica parado.

37' Paulinho cruza na área, Alecsandro cai pedindo pênalti, mas o juiz nada marca.

35' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! SAI: Amaral; ENTRA: Gabriel.

34' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Thalles; ENTRA: Aranda

32' Flamengo tenta a resposta. Paulinho cobra escanteio, Luan tira parcialmente, e a sobra cai nos pés de Luiz Antonio. Da entrada da área, volante solta a bomba em cima de Rodrigo.

30' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO!! Douglas desloca Felipe, cobra no canto esquerdo e faz 1 a 0 Vasco!

28' É PÊNALTI PARA O VASCO! Thalles dá um bolão para Pedro Ken na área, Erazo chega de carrinho e faz o pênalti indiscutível.

26' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Fellipe Bastos; ENTRA: Bernardo

23' Na cobrança, Fellipe Bastos pega mal demais na bola e isola.

22' Wallace faz falta na intermediária em Thalles. Fellipe Bastos na bola.

21' Douglas tabela com Thalles na entrada da área, mas erra o domínio e estraga o ataque vascaíno.

20' SUBSTITUIÇÃO NO FLAMENGO! SAI: Evérton; ENTRA: Erazo

19' QUAAAAASE!! Reginaldo cruza da esquerda e acha Thalles na pequena área. O atacante tenta a finalização, mas é travado na hora h.

18' Paulinho puxa outro contra-ataque, toca para Alecsandro na área, mas Rodrigo divide com ele no corpo, e Martín Silva sai do gol e fica com a bola.

17' Thalles domina na área, de costas para o gol, e rola para Diego Renan chutar nas mãos de Felipe.

16' Reginaldo domina no bico da grande área e bate para defesa segura de Felipe.

14' CARTÃO VERMELHO PARA ANDRÉ ROCHA!

14' CARTÃO VERMELHO PARA CHICÃO!

14' Antes da cobrança, Chicão e André Rocha trocam agressões na área.

12' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Willian Barbio; ENTRA: Reginaldo.

11' UUUUUHHHH!! Flamengo responde com pressão. Alecsandro toca de calcanhar, deixa André Santos livre pela esquerda. O lateral bate cruzado, mas não encontra ninguém, e a bola sai pela linha de fundo.

8' OOOOPAAA!! Guiñazu entra de carrinho em Everton e faz a falta no meio de campo.

7' QUE CHANCES!! Douglas, Fellipe Bastos e Diego Renan bombardeiam a defesa rubro-negra. O primeiro chute explode em Léo Moura, o segundo em Chicão, e no terceiro Felipe faz a defesa.

5' Paulinho recebe na esquerda, pedala para cima de Luan, mas o zagueiro rouba a bola, sai jogando e sofre a falta.

2' Fora do lance, André Santos e Fellipe Bastos se desentendem. Bandeirinha vê e avisa ao árbitro.

0' Começa o segundo tempo!! Times retornam sem alterações!

16:53 Jogo muito disputado neste primeiro tempo. O Vasco, que precisa da vitória, foi mais para o ataque, porém, sente falta de um jogador de definição. Já o Flamengo, com a vantagem do empate, joga de forma mais cautelosa. Em instantes, começa o segundo tempo. Fique conosco!

16:52 Fala, Willian Barbio: ''Faltou o último passe. Estamos com bom a bola no pé, mas temos que acertar os passes para concluir em gol.''

16:51 Fala, Léo Moura: ''Estamos conseguindo marcar atrás, mas no contra-ataque temos que sair com inteligência''

48' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO!!

47' FELIPEEE!! Pedro Ken chuta de fora da área, bola desvia e obriga Felipe a fazer uma defesa difícil para salvar o Flamengo.

46' QUE BELEZA! Douglas dá uma caneta na entrada da área e serve Diego Renan. O lateral arrisca o chute, por cima do gol de Felipe.

44' William Barbio faz falta por trás em Léo Moura. Juiz marca, mas não mostra cartão.

+2 minutos de acréscimos!

42' QUE ISSO, WILLIAM BARBIO? William Barbio também arrisca de fora da área, mas pega muito mal na bola e manda longe do gol.

39' FOMINHA!! Vasco perde a bola no ataque e arma o contra-ataque do Flamengo. Luiz Antonio avança na velocidade no três contra três, Paulinho se desmarca na esquerda, Everton corre na direita, mas o volante resolve arriscar o chute de fora da área e manda para fora. Teve desvio, mas juiz não viu.

38' Douglas recebe de costas para o gol, gira o corpo sobre o marcador e bate de longe, para defesa tranquila de Felipe.

37' Everton passa por Rodrigo e, de fora da área, arrisca o chute para defesa segura de Martín Silva.

36' Diego Renan arremessa o lateral direto para a área, Fellipe Bastos desvia de cabeça para o alto, e Felipe sai do gol para ficar com a bola.

35' CARTÃO AMARELO PARA RODRIGO! Por atrapalhar a saída de bola de Felipe.

34' OPA!! André Santos deixa o braço no rosto de André Rocha e impede o ataque vascaíno.

33' Thalles solta a bomba de muito longe, para fora.

32' MARTÍN SILVA!!! Em contra-ataque quatro contra quatro, Paulinho arrisca de fora da área, e Martín Silva espalma para frente. No rebote, Everton chega dividindo com o goleiro, mas juiz marca impedimento do meia.

31' Márcio Araújo tenta puxar outro contra-ataque, mas desta vez erra o lançamento para Luiz Antonio na direita.

30' A pedido de Adilson Batista, William Barbio sai do lado direito para jogar na esquerda agora.

28' UUUUUHHHH!! Márcio Aráujo dá um bolão para Paulinho, que avança e chuta de fora da área, à direita do gol de Martín Silva.

27' Paulinho faz boa jogada pela direita, mas erra o passe na sequência.

26' Vasco consegue avançar até a entrada da área, mas não consegue espaço para o chute na povoada defesa rubro-negra.

25' Márcio Araújo tenta colocar na corrida pela direita, leva tranco de André Rocha e pede a falta. Juiz manda seguir.

24' Márcio Araújo volta a campo neste momento.

23' Jogadores reclamam bastante com as marcações de Marcelo de Lima Henrique. André Santos escapa de levar cartão.

POSSE DE BOLA: Fla 25% x 75% Vasco

21' Após dividida, Marcio Araújo sofre um corte na bola e precisa deixar o campo para conter o sangramento.

20' Zagueiro Luan já tem cartão amarelo e tem ficado no mano a mano com Everton e Paulinho nos contra-ataques. Vasco precisa ter cuidado.

18' Pedro Ken aparece de novo na direita e cruza para Thalles na área. Wallace consegue o corte parcial, e André Santos afasta o perigo.

16' CARTÃO AMARELO PARA EVERTON! Por reclamação.

16' Marcado por Douglas, Everton consegue um passe de primeira e deixa Paulinho no mano a mano com Rodrigo, mas juiz enxerga falta de Everton no lance.

15' William Barbio é lançado livre na direita, mas cruza em cima de André Santos.

14' Na cobrança, André Santos levanta na área, mas pega forte demais na bola e manda direto pela linha de fundo.

13' CARTÃO AMARELO PARA LUAN!

13' OPA! Everton é lançado, coloca na corrida no meio de campo e é derrubado por Luan, o último homem. Jogadores pedem a expulsão do zagueiro.

12' Douglas cobra na segunda tarve, mas Luiz Antonio consegue o corte parcial, e Felipe fica com a bola.

11'UUUUHHHH!! Em cobrança de falta, Douglas chuta cruzado, André Rocha desvia de leve, e a bola tira tinta da trave direita de Felipe. Quaseo primeiro gol do clássico.

10' CARTÃO AMARELO PARA DIEGO RENAN!

9' CARTÃO AMARELO PARA LUIZ ANTÔNIO!

9' Começa a chuver forte neste momento no Maracanã!

8' Vasco tem dificuldades para passar do meio de campo.

5' Léo Moura tenta o passe para Luiz Antonio na ponta direita, mas Diego Renan se joga de carrinho, faz o corte e é aplaudido pela torcida.

3' Na cobrança, Fellipe Bastos pega mal na bola, e Alecsandro corta.

2' QUE CANETA! Fellipe Bastos dá entre as pernas de Luiz Antonio e sofre a falta. Vem bola na área do Flamengo.

2' Flamengo tenta a resposta com Everton. O meia ganha na velocidade pela direita, cruza para Alecsandro, mas a zaga do Vasco afasta.

1' Na cobrança, Douglas bateu fechadinho e quase enganou Felipe, que estava muito adiantado, mas consegue fazer a defesa.

0' Vasco começa atacando. Pedro Ken recebe na direita e arruma o escanteio.

0' Bola rolando no Maracanã!!

15:58 Times já em campo. Em instantes, rola a bola para a grande final!

15:49 Já o Vasco, vem no esquema com três volantes e com Thalles de titular. O cruzmaltino vem com: Martín Silva, André Rocha, Luan, Rodrigo e Diego Renan; Guiñazu, Pedro Ken, Fellipe Bastos e Douglas; William Barbio e Thalles

15:48 Flamengo terá novidades. Samir sentiu e dará lugar a Chicão. Rubro-negro vem com: Felipe, Léo Moura, Wallace, Chicão e André Santos, Amaral, Márcio Araújo, Luiz Antonio e Everton; Paulinho e Alecsandro.

14:30 Sandra Henrique, com quem Marcelo de Lima Henrique é casado, fez uma postagem em seu perfil no Facebook afirmando que o vice do Vasco "já é certo". Apesar de ser vascaína, ela deu a entender que o Flamengo está com a taça garantida - o time rubro-negro precisa de novo empate no jogo de volta para se sagrar campeão.

14:29 A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) anunciou, nesta terça-feira (08), que manterá o árbitro Marcelo de Lima Henrique escalado para a segunda partida da final do carioca, apesar de polêmica envolvendo sua mulher. Ele comandará o confronto entre Flamengo e Vasco no domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

14:26 O Maracanã é o palco do confronto de logo mais entre Flamengo e Vasco. O estádio tem capacidade para 73 mil torcedores e promete receber bom público.

14:25 O zagueiro vascaíno Rodrigo, recém-cheado ao clube, quer limpar a mancha do rebaixamento com o título carioca: ''O Vasco tem uma grande história. Mas ela agora teve uma manchinha com esse rebaixamento do ano passado. Esse ano vamos limpar essa mancha certinho. Aliás, já estamos fazendo isso''

14:24 Em relação aos últimos resultados, Jayme de Almeida se mantém tranquilo e diz que sabe lidar com a pressão. O passado como jogador do clube e a ótima relação com a geração de 81, a mais vitoriosa do Flamengo, servem de escudo e dão ao treinador um pingo a mais de respaldo, mas o clima não é mais tão ameno quanto aquele de 2013. ''No Flamengo, tudo é igual. Se for disputar porrinha, vai ter pressão. Tem que jogar para ganhar o tempo inteiro. Qualquer coisa que for jogar entra a cobrança em cima do resultado. Isso obriga a ser forte o tempo inteiro'' – disse Jayme, nesta sexta-feira (11)

14:23 FIQUE DE OLHO: Edmílson, atacante do Vasco. Apesar de ser dúvida, é o artilheiro do Carioca com 11 gols e deu 4 assistências, decidindo várias partidas e está prestes a levar o Vasco ao título Carioca depois de muito tempo. Inclusive ganhou o apelido de Edmito pela torcida vascaína.

14:22 FIQUE DE OLHO: Alecsandro, atacante do Flamengo. Há três meses no clube, o camisa 19 é um dos artilheiros do rubro-negro com 12 gols em 18 jogos disputados.

14:21 Além disso, recuperado de um problema muscular na coxa, o lateral esquerdo Diego Renan voltará ao time titular no lugar de Marlon. No meio de campo, o argentino Guiñazu poupado dos últimos treinos, não deve ser desfalque na decisão.

14:20 Com dores na coxa esquerda, o atacante Edmílson ainda é dúvida, e pode ser desfalque. Assim, Thalles seria o titular. Em caso de mudar o esquema de jogo do 4-3-3 para o tradicional 4-4-2, o treinador colocaria o volante Fellipe Bastos no meio de campo, no lugar de Reginaldo. Saiba mais!

14:19 No Vasco da Gama, o técnico Adílson Batista não poderá contar com o atacante Éverton Costa, que foi expulso no jogo de ida da decisão do Campeonato Carioca. Recuperado de lesão, William Barbio deve ser o substituto. Saiba mais!

14:18 Por outro lado, o treinador do Flamengo não poderá contar com o meia Elano, que sofreu um estiramento na coxa direita e ficará três semanas de fora. Ainda no departamento médico, Hernane segue sendo desfalque. Assim, Alecsandro formará mais uma vez o ataque com Paulinho. Saiba mais!

14:17 Para a segunda partida da decisão, o técnico Jayme de Almeida vai escalar os volantes Márcio Araújo e Luiz Antônio, que não estavam inscritos na Taça Libertadores da América. Com isso, Muralha ficará como opção no banco de reservas.

14:16 Melhor campanha na fase de classificação, o Flamengo joga por mais um empate no segundo jogo da decisão do Campeonato Carioca, que será neste neste domingo (13), às 16 horas, contra o Vasco, no Maracanã. Como o jogo de ida terminou empatado por 1 a 1, o Rubro-Negro será campeão com mais um resultado igual. Ao Cruzmaltino, apenas a vitória interessa neste fim de semana.

14:15 Abaixo, as estatísticas de Flamengo e Vasco:

Números de Jogos 382 Vitórias do Flamengo 143 Vitórias do Vasco 129 Empates 110 Número de gols 996 Gols marcados pelo Flamengo 506 Gols marcados pelo Vasco 490

14:14 O maior público entre Flamengo e Vasco foi no dia 04 de abril de 1976, pelo Campeonato Carioca. Naquela ocasião, o rubro-negro venceu o cruzmaltino por 3 a 1 perante a 176.770 torcedores.

14:13 Na Copa do Brasil de 2006, os clubes se enfrentaram pela primeira vez em uma final nacional. O Flamengo venceu as duas partidas, a primeira por 2 a 0 e a segunda por 1 a 0, conquistando o título nacional e uma vaga na Copa Libertadores da América de 2007.

14:12 Outra taça viria a fazer sucesso e se fixar como o 2° Turno do Campeonato Carioca a partir do ano de 1978, era a Taça Rio. Nesta competição, flamenguistas e vascaínos já se enfrentaram em 8 finais, com 4 títulos para cada clube. Para o Vasco, os anos campeões sobre seu arqui-rival foram os de 1992, 1993, 1999 e 2001. Já para o Flamengo, o gostinho de vitória foram nos anos de 1978, 1996, 2000 e recentemente, 2011.

14:11 No Torneio Rio-São Paulo as duas equipes se enfrentaram uma vez em decisões, em 1958. Os cruz-maltinos venceram a primeira partida por 1 a 0, chegando à segunda partida decisiva precisando apenas de um empate para ser campeão. O Vasco ganhou por 3 a 1 do rival e levantou a taça regional com mando de campo do Flamengo. Em 1980 o Vasco ainda se consagraria campeão do Torneio José Fernandes vencendo o arqui-rival por 1 a 0.

14:10 Em Campeonatos Cariocas, os dois grandes rivais disputaram diretamente 21 títulos de melhores do Rio de Janeiro, e incrivelmente pela grande rivalidade e rixa que existe entre os dois, o time do Flamengo sairia com ligeira vantagem, sendo 11 títulos para os rubro-negros contra 10 dos cruz-maltinos. Restando ao Vasco da Gama ao menos, o famoso título do Campeonato Carioca de 1958 conhecido também como Super Campeonato Carioca. O time do Vasco da Gama se consagraria campeão sobre o Flamengo nos anos de 1923, 1952, 1958, 1977, 1982, 1987, 1988 (Bicampeonato sobre o rival), 1992, 1994 e 1998. Já o clube da Gávea viria a ser campeão sobre seu arqui-rival nos anos de 1944, 1974, 1978, 1979 (Bicampeonato sobre o rival), 1981, 1986, 1996, 1999, 2000, 2001 (Tricampeonato sobre o rival) e 2004.

14:09 Vasco e Flamengo se enfrentaram na história em 26 finais, com ligeira vantagem para os cruz-maltinos: 15 títulos contra 11 dos rubro-negros. Dentre estas finais, estão as 3 do antigo Torneio Início do Rio de Janeiro, onde em 1926 e 1944 o Vasco da Gama se sagrou campeão sobre seus rivais, enquanto em 1952 foi o Flamengo quem levou a melhor.

14:08 No Campeonato Brasileiro do ano anterior, em 1996, o Vasco aplicou o mesmo placar (4 x 1) sobre o Flamengo, também com 3 gols de Edmundo, 1 gol de Macedo (para o Vasco) e 1 gol de Bebeto, para o Flamengo. Naquela partida de 1996, Bebeto perdeu um pênalti, e foi ovacionado pelos vascaínos com coro "Bebeto é vascaíno", em referência às juras de amor que o atacacante fez ao Vasco em sua primeira passagem pelo clube.

14:07 Outro duelo marcante da história do clássico refere-se à fase semifinal do Campeonato Brasileiro de 1997. Flamengo e Vasco ficaram novamente no mesmo grupo. O cruzmaltino, que chegava motivado com um histórico de cinco anos sem perder para o rubro-negro no campeonato nacional, não conquistava a taça desde 1989. Por outro lado o Flamengo chegava embalado para coroar a boa fase com a quebra do tabu diante do arqui-rival. O Vasco levava vantagem no confronto direto (venceu por 1 a 0 na primeira fase) e a partida do primeiro turno da fase semifinal terminou empatada por 1 a 1. Na partida válida pelo segundo turno na fase semifinal (tratava-se da penúltima rodada), o Flamengo precisava vencer para ainda ter chances de classificação. O Vasco não se deixou levar pela vantagem do empate e, com grande atuação do jogador Edmundo, com 3 gols, goleou o Flamengo por 4 a 1

14:06 Um dos duelos mais marcantes da história do clássico, refere-se justamente à fase semifinal do Campeonato Brasileiro de 1992. Flamengo e Vasco ficaram no mesmo grupo e se enfrentaram 2 vezes naquela fase. O rubro-negro era o atual Campeão Carioca, mas o cruzmaltino possuía o time considerado mais forte, tendo terminado a primeira fase em primeiro lugar (fase em que venceu o Flamengo por 4 a 2). Entretanto, na fase decisiva em questão, predominou o Flamengo, liderado pelo veterano Júnior. O jogo do primeiro turno da fase semifinal terminou empatado em 1 a 1. O segundo jogo terminou com a vitória do Flamengo por 2 a 0. O Flamengo acabaria por se classificar para a final, onde venceria o, Botafogo, tornando-se campeão.





14:05 Em campeonatos brasileiros, nunca decidiram uma final, mas já se enfrentaram nas quartas-de-final de 1983 (com vantagem para o Flamengo) e duas vezes em quadrangulares que valiam vaga para a final, tendo o Flamengo se classificado para a final em 1992 e o Vasco em 1997. Nas três vezes o vencedor do duelo veio a conquistar o torneio.

14:04 A maior goleada ficou pro conta do Vasco em 1931. O cruzmaltino aplicou uma goleada sobre o Flamengo por 7 a 0, na Fase única do Campeonato Carioca 1931. Com este placar, o Vasco passou a ter uma série de 7 jogos sem perder para o adversário no estadual.

14:03 O ''Clássico dos Milhões'', assim chamado, dura a mais de 90 anos. O primeiro confronto aconteceu no dia 26 de março de 1922, no estádio das Laranjeiras, com a vitória rubro-negra por 1 a 0, com gol marcado pelo Segreto.

14:00 Boa tarde leitor que navega na VAVEL Brasil! Acompanhe agora Flamengo x Vasco da Gama, pelo Campeonato Carioca, partida a ser disputada às 16h, no Maracanã..