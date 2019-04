Léo Moura comemora seu quinto título carioca, lembra eliminação na Libertadores e ressalta: 'Não podíamos baixar a guarda'

Na tarde deste domingo (13), com gol impedido no fim, o Flamengo empatou em 1 a 1 com o Vasco e conquistou seu 33º título estadual. Já em sua décima temporada pelo rubro-negro, Léo Moura completou sua 474ª partida pelo clube e agora, junto com Rondinelli e Adílio, está em terceiro na lista de maiores vencedores do Campeonato Carioca pelo Flamengo. Aos 35 anos, é o jogador mais experiente e respeitado no clube.

Capitão da equipe, o lateral-direito, que fez o cruzamento em que resultou o gol de empate, levantou a taça e comemorou muito. Um momento especial para o jogador, já que esta é a quinta vez em que comemora o título estadual, desde quando chegou ao Flamengo, em 2005. Na saída do estádio, o jogador comemorava com sua filha mais nova, Maria Eduarda, e lembrou um fato importante, que podia atrapalhar a conquista rubro-negra, a eliminação na Copa Libertadores da América, que ocorreu na última quarta (09), em derrota para o León, do México, em pleno Maracanã lotado.

"Foi ruim demais sair daquela forma pela Libertadores. Mas a gente não podia baixar a guarda. Tivemos força, juntamos o grupo, nos unimos, o título era importante. Agora temos o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil para disputar. O título serviu para nos dar força", ressaltou.

Um pouco antes, o lateral havia publicado uma foto com a medalha do estadual e com recado a torcida do Vasco, que chegou a gritar 'olé' nos minutos finais, quando ainda vencia por 1 a 0:

"CAMPEAO!! Gloria a Deus!! Quem ri por ultimo é sempre mais feliz!! Valeu Nacao!! Estamos juntos!"

Em rede social, Léo Moura mostrou sua alegria ao comemorar mais uma vez (Foto: Reprodução/Twitter)

MN