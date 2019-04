Herói da final, Vitor destaca comprometimento do Londrina

Titular da meta londrinense na final do Campeonato Paranaense, o goleiro Vitor teve participação determinante na decisão, que foi encaminhada para os pênaltis após o empate no tempo regulamentar. Após defender pênalti e encaminhar o título do Tubarão, o guarda-metas exaltou o comprometimento e a garra do grupo que se preparou durante seis meses para este campeonato.

- Graças a Deus conseguimos sair vitoriosos. O pênalti nada mais é que a consagração do trabalho. Desde outubro estamos nos preparando forte e tudo isso culminou com o título. Passei alguma dificuldades, e em um momento como esse só tenho a agradecer a minha família, minha esposa e meu filho, por terem ficado ao meu lado.

Vitor também ressalta a superação da equipe que sofreu com o desgaste físico, já que também jogou a Copa do Brasil no meio de semana, diferente do Maringá, que teve uma semana completa para trabalhos

- Defendi bolas difíceis durante a partida, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, e em alguns momentos eles tiveram maior volume de jogo. Mas todo goleiro precisa ter sorte também. Fomos corados com o trabalho sério que desenvolvemos e só tenho a agradecer meus companheiros, que tiveram vontade, garra e disposição. Viemos de nove jogos desgastantes e a gente sabia que ia ter dificuldades na parte física. Suportamos a pressão e isso só nos fortaleceu em campo - completou o arqueiro.

O Londrina agora segue como Campeão Paranaense para a disputa da Copa do Brasil, da qual eliminou o Criciúma, após vitória em Londrina, por 2x0, e uma derrota na casa dos adversários, mas com gol: 2x1.

CR