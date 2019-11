Na Série A2, Capivariano é campeão e chega à elite paulista pela primeira vez

Capivariano faz o dever de casa e garante o título

Depois de bater na trave nos últimos anos, enfim, o Capivariano está na elite do Campeonato Paulista. No último sábado (12), a equipe de Capivari venceu a Itapirense por 3 a 1 e garantiu o título. A vitória na última rodada foi a 12ª em 19 rodadas. Além do título, o clube garantiu uma vaga na Copa do Brasil em 2015. Foi o segundo título na história, o Capivariano já havia sido campeão da 3ª Divisão em 1984.

A confirmação do acesso chegou na 17ª rodada, em uma vitória diante do Guarani. Na penúltima rodada, uma vitória garantiria o título, mas o time foi derrotado pelo Velo Clube por 2 a 1.

Será a primeira vez na história que o clube disputa a elite do Paulistão, até 2011 o Capivariano estava na quarta divisão paulista.

De virada, Red Bull Brasil bate o Grêmio Barueri e garante o vice-campeonato

O Red Bull Brasil entrou em campo diante do Grêmio Barueri, no último sábado (12), buscando o título da Série A2, já que tinha garantido o acesso.

O “Toro Loko” chegou aos 40 pontos, mesma pontuação do campeão Capivariano, mas perdeu nos critérios de desempate e ficou com o segundo lugar. Já o Barueri acabou rebaixado para a Série A3, com apenas 17 pontos em 19 rodadas.

O time é outro estreando na Série A1 de 2015. Em 2009, o time saiu da quarta divisão e depois de várias campanhas que bateram na trave, o time chegou à elite paulista.

São Bento vence o Catanduvense e volta à elite depois de sete anos

Buscando uma vitória que garantiria o acesso, o São Bento foi até Catanduva enfrentar o time da casa e venceu por 2 a 1.

Com a vitória, o time chegou aos 37 pontos e garantiu a vaga na elite depois de sete anos longe da primeira divisão paulista.

A partida que garantiu o acesso teve emoções até o final, já que um empate daria a vaga para o Mirassol, que venceu a Ferroviária por 3 a 0. E torcia por um tropeço de São Bento ou Marília.

Com dois acessos seguidos, Marília comemora 72 anos e volta à Série A1

Depois de quase garantir a vaga na Série A do Brasileiro em 2003, e de disputar a Série B até 2008, o MAC acabou sofrendo com inúmeros problemas, que fizeram o time ficar sem divisão no Brasileirão e chegar a 3ª divisão do Paulista. Mas neste sábado (12), a torcida do Marília voltou a sorrir, com a vitória por 2 a 1 diante do Guaratinguetá, o time voltou depois de 5 anos a disputar a Série A1 do Paulistão.

O time foi regular durante toda a competição, chegou aos G4 na 10ª rodada e ficou até a 19ª rodada, garantindo assim a volta à elite do Paulistão.

O MAC ficou com os mesmos 36 pontos do Mirassol, que acabou em 5º por ter uma vitória a menos que o time azul – 11 para o Marília e 10 para o Mirassol.

ZO