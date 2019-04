Depois do vice, Oswaldo afirma que Santos buscará reforços para o restante da temporada

Após perder a final do Campeonato Paulista para o Ituano, o técnico do Santos, Oswaldo de Oliveira, afirmou que o clube vai pensar em reforçar o elenco para o restante da temporada. Neste ano, o Santos já gastou R$47 milhões em reforços com Leandro Damião e Lucas Lima (este último nem no banco tem ficado). Vale lembrar que Rildo e o recém chegado Bruno Uvini, vieram por empréstimo sem custos.

"O elenco do Santos está em formação. Nós temos jogadores experientes, mas muito em formação. Por isso, vamos pensar, sim, em enriquecer o elenco, dentro das condições financeiras do clube", afirmou o treinador.

O comandante dos "meninos da vila", usou os rivais como exemplo, alegando que sua equipe tem menos atletas experientes.

"Os outros grandes paulistas têm jogadores de muito mais experiência. O Palmeiras fez 13 contratações. O Corinthians fez outras tantas e já tinha jogadores experientes", destacou Oswaldo.

As contratações, entretanto, devem acontecer mais no período de disputa da Copa do Mundo. Enquanto isso, o Santos disputará o Campeonato Brasileiro (estreia contra o Sport, domingo, às 18h30), e tem o Mixto pela Copa do Brasil.

Oswaldo afirmou que o clube precisa dar continuidade no trabalho e "ressurgir" dentro da temporada.

"Estamos trabalhando há três meses e alguns dias. Vamos dar continuidade. A ressurreição tem de acontecer. Os jogadores, mesmo os mais jovens, têm de estar preparados. Precisamos jogar , vencer e estrear no Campeonato Brasileiro da mesma forma", disse o treinador.