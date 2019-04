Náutico terá três desfalques na primeira final do Campeonato Pernambucano

O alto número de lesões dos jogadores do Náutico, sem dúvida, é a grande dor de cabeça do técnico Lisca. E isso não será diferente no primeiro jogo da final do Campeonato Pernambucano de 2014, contra o Sport, nesta quarta-feira (16), às 22h, na Ilha do Retiro. O Timbu não poderá contar com três jogadores nesta partida. São eles o volante Elicarlos e dos atacantes Marinho e Rodrigo Careca.

A confirmação de que os atletas não poderão enfrentar o clube rubro-negro foi divulgada pelo treinador alvirrubro, que realizou um treino fechado na tarde desta terça-feira (15) no CT Wilson Campos. Apesar de revelar que não contaria com os três jogadores, Lisca fez mistério quanto ao time que começa jogando nos primeiros 90 minutos da decisão.

“Não vamos poder contar com Elicarlos, Marinho e Careca. É uma pena, pois queríamos contar com eles nesse confronto”, lamentou o comandante.

Lisca também disse que o volante Elicarlos fez uma reavaliação na manhã desta terça-feira (15) e o departamento médico do clube informou que ele não tem condições de jogar. Já Marinho ainda não está 100%.

“Elicarlos veio no centro de treinamento, no período da manhã desta terça-feira (15), para fazer uma reavaliação e acabou sendo vetado. O médico Henrique Marques falou que ele não teria condições de jogar”, explicou Lisca.

Com relação ao volante Dê, que pode substituir Elicarlos, e ao meia Marcos Vinícius, Lisca revelou que deverá contar com ambos. No entanto, ele preferiu não confirmar nada, pois antes do último treino para o jogo contra o Salgueiro, Marcos Vinícius foi confirmado, acabou se lesionando durante a movimentação e ficou fora do duelo.

“Existe uma possibilidade de contar com Marcos Vinícius e Dê. No entanto, não vou confirmar nada, pois da última vez Marcos Vinícius se machucou durante o treino fechado”, encerrou.

