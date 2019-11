Coritiba x CENE, Copa do Brasil 2014

21:32 Nós, vamos ficando por aqui. Obrigado a todos pela companhia e até a próxima!

21:30 Já o CENE, aguarda a divulgação da tabela da Série D e espera a Copa do Brasil de 2015, para a qual já está classificado.

21:30 Agora, o Coritiba foca no Campeonato Brasileiro. O Coxa estreia no sábado contra a Chapecoense, na Arena Condá.

21:28 Já o estreante Baraka, declarou: "Fui bem no jogo, protegi bem, e objetivo foi alcançado".

21:27 Vanderlei, goleiro do Coritiba, que se tornou o jogador que mais vezes vestiu a camisa do Coxa no torneio: "É uma marca importante, mas hoje o principal foi a vitória".

21:24 Agora, o Coxa aguarda por Duque de Caxias ou Caldense. Partida no Rio de Janeiro está 1 a 1 no intervalo. Duque precisa de pelo menos três gols para avançar.

Fim de jogo no Couto Pereira! Coritiba vence por 2 a 0 e está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil.

47' Julio Cesar faz boa jogada pela direita e cruza nas mãos de André Moreto.

45' Jogo vai até os 47 minutos.

43' ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA: SAI Robinho; ENTRA Norberto.

42' Público pagante no Couto Pereira é de 8563 torcedores. No total, 9945 presentes no Alto da Glória.

36' Baiano arrisca de fora da área e leva perigo ao gol de Vanderlei.

34' ÚLTIMA SUBSTITUIÇÃO NO CENE: SAI Maycon; ENTRA Vit.

30' SUBSTITUIÇÃO NO CENE: SAI Andrezinho; ENTRA Erick. CENE precisa de dois gols para forçar uma disputa por pênaltis.

28' Em jogada rápida do Coritiba, Carlinhos recebe dentro da área, pensa em cruzar, mas vê que tem espaço para o chute e solta uma bomba para marcar o segundo gol do Coxa.

27' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA!

25' MEXE DE NOVO O CORITIBA: SAI Roni; ENTRA Geraldo.

25' Bobeada de Victor Ferraz dentro da área e Jackson chuta para fora. Quase o empate do CENE.

24' Luccas Claro chega atrasado e recebe o primeiro cartão amarelo do Coritiba no jogo.

22' SUBSTITUIÇÃO NO CORITIBA: SAI Dudu; ENTRA Jajá.

21' Agora o CENE precisa fazer dois gols para se classificar.

20' E quando a torcida já começava a ficar impaciente... Julio Cesar recebeu livre de marcação na entrada da área e bateu forte, no canto, sem chances para Andre Moreto! Coritiba na frente e agora muito perto da classificação.

19' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CORITIBA!

16' Coritiba controla o jogo, mas o placar atual é perigoso. CENE precisa de apenas um gol para se classificar.

13' Julio Cesar recebe na meia-lua, arrisca e manda por cima do gol.

11' PRIMEIRA SUBSTITUIÇÃO NO CENE: SAI Marcelo Tévez; ENTRA Jackson.

8' Se não dá para entrar na área, o jeito é arriscar de longe. Foi o que Gil fez, mandando à esquerda de André Moreto.

6' Coritiba continua com dificuldades para chegar ao gol do CENE.

20:36 No Estádio Los Larios, já jogam Duque de Caxias x Caldense. Equipe mineira venceu o primeiro jogo por 2 a 0. Quem passar, encara Coxa ou CENE.

0' As duas equipes voltaram sem alterações para o segundo tempo.

BOLA ROLANDO NO SEGUNDO TEMPO! Coritiba e CENE tem 45 minutos para decidir que avança para a segunda fase.

20:33 As duas equipes já estão de volta ao gramado.

20:29 Leandro Almeida, do Coritiba: "Criamos oportunidades, mas a bola não entrou. Vamos corrigir e buscar a vitória".

20:22 O empate em 0 a 0 ainda é favorável ao Coxa, tal como um eventual 1 a 1. O CENE só avança com um empate se marcar pelo menos três gols. Igualdade em 2 a 2 leva a partida para os pênaltis. Evidentemente, o vencedor avança para a próxima fase.

20:19 Primeira etapa de poucas emoções. Coritiba melhor, embora tenha enfrentado dificuldades para furar a retranca do adversário, que pouco passou do meio-campo.

Fim do primeiro tempo no Couto Pereira!

45' Jogo irá até os 47 minutos nesse primeiro tempo.

39' Maycon chega forte em Dudu e recebe o segundo cartão amarelo do CENE na partida.

38' SEGUE O JOGO! Victor Ferraz recebe dentro da área, vai ao chão, mas o árbitro não marca nada.

36' QUE ISSO, DUDU! Camisa 11 do Coritiba deu um chapéu em um marcador do CENE, uma caneta em outro e cruzou na área. O lindo lance só não levou mais perigo porque nenhum dos dois atacantes do Coxa apareceu para cabecear.

34' Robinho, o do CENE, dá carrinho por trás em Victor Ferraz na lateral direita e recebe cartão amarelo.

30' SENSACIONAL, ANDRÉ MORETO! Boa jogada do Coritiba pela esquerda. Já na pequena área, Julio Cesar recebe cruzamento e de primeira bate pro gol. André Moreto se estica todo e consegue mandar para escanteio.

27' Marcação do CENE é muito forte na entrada da área, que chega a contar com sete defensores.

22' Jogo é morno no Alto da Glória. Coritiba tem dificuldades para entrar na área do CENE e começa a errar passes no meio-campo.

20' Primeira boa chegada do CENE. William Recife recebe cruzamento na entrada da pequena área e cabeceia nas mãos de Vanderlei.

18' Julio César arrisca direto e manda por cima da meta de André Moreto.

17' Robinho é derrubado na lateral direita e o árbitro marca falta. Boa chance para o Coxa.

14' Robinho tenta de longe, mas pega mal e a bola passa longe da meta do CENE.

12' ANDRÉ MORETO! Dentro da área, Dudu chuta pro gol e exige boa defesa do arqueiro do CENE.

10' Dudu lança para Julio Cesar que, já dentro da área, chuta forte. Rodrigo deu um carrinho e jogou para escanteio, evitando o gol do Coxa.

8' Coritiba tenta entrar na área do CENE, mas encontra uma forte marcação da zaga sul-matogrossense..

4' Coritiba não dá espaço ao CENE, que toca a bola no seu campo de defesa.

1' NA TRAVE! Em seu primeiro ataque, o Coritiba já leva muito perigo em cabeçada de Roni, que tirou do goleiro André Moreto e acertou atrave esquerda do CENE.

BOLA EM JOGO! A partir de agora, Coritiba e CENE decidem uma vaga na segunda fase da Copa do Brasil!

19:28 Termina a execução do Hino Nacional Brasileiro no Couto Pereira.

19:27 As equipes já estão no gramado.

19:21 Hoje, o Coritiba venceu o Fulham da Inglaterra por 3 a 0 e se classificou para a semifinal da Dallas Cup, importante torneio Sub-17. O Coxa tem três vitórias em três jogos.

19:09 TRIO DE ARBITRAGEM PAULISTA: o árbitro da partida de hoje é o paulista Thiago Duarte Peixoto. Os conterrâneos Fausto Augusto Vianna Moretti e Vitor Carmona Metestaine são os assistentes. O paranaense Fábio Filipus é o quarto árbitro.

19:05 CENE TAMBÉM ESCALADO: técnico Cláudio Roberto define a equipe sul-matogrossense com André Moreto; Rodrigo, Maycon e Dubinha; Cafu, Naka, Baiano, Andrezinho e Robinho; Marcelo Tévez e William Recife.

19:02 CORITIBA ESCALADO: Vanderlei; Victor Ferraz, Luccas Claro, Leandro Almeida e Carlinhos; Baraka, Gil, Robinho e Dudu; Roni e Julio César. O técnico é o estreante Celso Roth.

18:58 DE OLHO NO ADVERSÁRIO: a partir das 20h30, Duque de Caxias e Caldense começam a decidir no Estádio de Los Larios, em Duque de Caxias, região do Grande Rio, o adversário de CENE ou Coritiba na segunda fase. Na primeira partida, vitória mineira por 2 a 0.

18:56 Ao todo, 87 clubes disputam essa edição da Copa do Brasil. 80 entraram na primeira fase, um foi eliminado em um confronto preliminar e os seis representantes brasileiros na Libertadores começam a disputa nas oitavas de final. Dos 40 confrontos dessa fase inicial, 25 já estão definidos. A segunda fase será disputada por esses 40 vencedores entre os meses de abril e maio.

18:45 Hoje é um dia especial para Vanderlei, goleiro do Coritiba. Ele fará seu 26º jogo pelo Coxa Branca na história da Copa do Brasil, sendo assim o jogador que mais vezes vestiu a camisa do alviverde no torneio.

18:42 Portões do Estádio Couto Pereira já foram abertos e a torcida começa a ocupar as cadeiras do Alto da Glória.

18:15 Chegando ao CENE, William Recife também está 100%: "Minha condição física está ótima e espero poder contribuir para a classificação".

18:14 O zagueiro Cafu, do CENE, garantiu que está pronto para a partida de logo mais: "Tive uma torção leve, mas acredito que tenho condições de atuar os 90 minutos".

18:13 Recém-chegado ao time, o volante Baraka sonha alto: "O Coritiba está chegando, brigando, mas falta um título e a gente sonha com isso. Claro que precisa trabalhar, focar, pensar no jogo, e o Celso [Roth, técnico] cobra muito isso. Ele pensa positivo, acredita no que quer".

18:12 O Couto Pereira recebe a partida de hoje. Inaugurado em 1932, o estádio recebe reformas e não deve receber um grande público.

18:11 William, que se destacou pelo Sete de Dourados, deve começar jogando caso o atacante Guilherme, que se recupera de lesão, não tenha condições de jogo.

18:10 O CENE, campeão sul-matogrossense, vem para essa partida decisiva com quatro reforços: o volante Vit, o meia Jackson, o zagueiro Rodrigo e o atacante William Recife.

18:09 No próximo sábado, o Coritiba inicia sua jornada no Campeonato Brasileiro contra o Chapecoense, na Arena Condá, em Chapecó.

18:08 Celso Roth é o estreante da noite. O experiente treinador estava desempregado e foi contratado pelo Coritiba para treinar a equipe no Brasileirão.

18:07 Além de Alex, o Coritiba também não conta com Zé Love e Jajá, que também estão contundidos, além de Baraka, contratado da Ponte Preta e que ainda não teve sua situação regularizada pela CBF.

18:06 FIQUE DE OLHO: Marcelo Tévez, atacante do CENE, foi uma das surpresas do jogo de ida. Com um excelente posicionamento, o habilidoso atacante deu trabalho para a zaga curitibana.

18:05 FIQUE DE OLHO: Robinho, meio-campo do Coritiba, foi o destaque do time na partida de ida. Habilidoso e veloz, ele criou várias oportunidades para os paranaenses no Morenão.

18:04 Cláudio Roberto, técnico do CENE, citou o número de jogos feitos pela equipe nas últimas semanas: "Alguns atletas estão cansados pelo excesso de jogos, mas todos querem entrar em campo. Todos querem ajudar o CENE a conseguir a classificação para a próxima fase. Temos que aproveitar esse bom momento vivido pelo clube e sair de Curitiba com um bom resultado".

18:03 Estreante da noite, o técnico do Coritiba, Celso Roth, não poderá contar com o craque Alex, que se recupera de lesão: "A ausência de Alex sempre traz um impacto. Nós vamos tentar transformar essa ausência em algo positivo. Achamos outras alternativas e vamos decidir entre Geraldo e Dudu [para substituir o meia]".

18:02 No ano seguinte, o alviverde paranaense passou por Nacional-AM, ASA, Paysandu, Vitória e São Paulo, chegando assim mais uma vez à final. O adversário da vez foi o Palmeiras, que venceu por 2 a 0 em Barueri e garantiu o título após empatar em 1 a 1 no Couto Pereira, deixando os donos da casa mais uma vez com o vice. Em 2013, o Coxa foi eliminado precocemente na segunda fase pelo Nacional-AM. Relembre a final de 2012.

18:01 Em 2011, o Coritiba chegou à final da Copa do Brasil pela primeira vez em sua história. Depois de superar Ypiranga-RS, Atlético-GO, Caxias, Palmeiras e Ceará, o Coxa foi derrotado pelo Vasco na final pelo critério de desempate dos gols fora de casa. Os cariocas venceram por 1 a 0 no Rio e levaram a taça após perderem por 3 a 2 no Paraná. Relembre!

18:00 A partida de ida foi bastante equilibrada devido ao péssimo desempenho do time paranaense, que esteve duas vezes atrás no placar. No fim das contas, o empate em 2 a 2 no Morenão, acabou ficando barato.

17:59 Coritiba e CENE se enfrentaram apenas uma vez na história, justamente na partida de ida do confronto. O empate em 2 a 2 no jogo do Mato Grosso do Sul dá ao vencedor da partida de hoje, uma vaga na segunda fase. Um empate em 0 a 0 ou 1 a 1 classifica o Coxa, enquanto um novo 2 a 2 leva a partida para os pênaltis e igualdades a partir de 3 a 3, classificam a equipe sul-matogrossense.

17:58 No último domingo, o Clube Esportivo Nova Esperança venceu o Águia Negra por 2 a 0 e conquistou o sexto título sul-matogrossense de seus 14 anos de história.

17:57 Já o CENE, uma das principais forças do futebol do Mato Grosso do Sul no Século XXI, coleciona algumas participações na Copa do Brasil, mas nunca passou da segunda fase da competição.

17:56 A situação dos paranaenses, contudo, não é das melhores. O alviverde curitibano não fez um grande início de temporada e foi eliminado pelo Grêmio Maringá na semifinal do Campeonato Paranaense.

17:53 Um dos mais tradicionais clubes do Brasil, o Coritiba tenta conquistar mais um título a nível nacional. O Coxa Branca foi Campeão Brasileiro em 1985 e já tem dois vices na Copa do Brasil.

17:50 Muito boa tarde! A partir de agora, você leitor do VAVEL Brasil se liga em todas as emoções de Coritiba x CENE. As equipes jogam em Curitiba no Estádio Couto Pereira por uma vaga na segunda fase da competição.