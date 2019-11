Cruzeiro x Cerro Porteño, Copa Libertadores 2014

00:02 Encerramos aqui a transmissão de Cruzeiro 1x1 Cerro Porteño. Acompanhe a crônica desta partida dentro de instantes, aqui na VAVEL Brasil. Obrigado pela companhia e pela audiência, tenha um bom feriado e até a próxima.

VÍDEO: Samudio empata a partida no fim.



23:58 Para se classificar, o Cruzeiro vai precisar de uma vitória simples no Paraguai. O Cerro Porteño entra com vantagem para o jogo de volta, o time só precisa não tomar gols para garantir sua classificação.

FIM DE JOGO NO MINEIRÃO!!

45+4' GOOOOOOOOOOOOOOL DO CRUZEIRO!!!! Samudio pega sobra e bate com força, bola entra no fim para a festa da torcida no Mineirão. 1 a 1.

45+3' Cartão amarelo para Candia!! Jogador fez falta em Everton Ribeiro. É o primeiro cartão do jogo

45+1' Quase!! Dedé finaliza de cabeça e zaga consegue interceptar.

44' Time do Cerro faz o tempo passar.

42' LUCAS SILVA ARRISCA DE LONGE!! Fernandez falha no primeiro lance e consegue arrumar o erro. Goleiro ficou muito perto de falha grotesca.

41' Substituição no Cerro Porteño. Entra: Beltrán. Sai: Ángel Romero.

39' Everton Ribeiro aproveita sobra e marca, bandeirinha já havia sinalizado impedimento.

37' Substituição dupla no Cerro Porteño. Entram: Candia e Riveiros. Saem: Oscar Romero e Guiza.

36' Torcida tenta incentivar o time.

32' Marlone tenta cruzamento em sua primeira jogada, zaga do Cerro Porteño afasta.

30' Substituição no Cruzeiro. Entra: Marlone. Sai: Julio Baptista.

28' Cruzeiro tem dificuldades para atacar, time do Cerro Porteño muito bem posicionado.

25' JULIO BAPTISTA ARRISCA NOVAMENTE!! Desta vez o jogador finalizou forte e levou perigou.

23' Torcida do Cruzeiro vaia toque de bola do time paraguaio.

20' Everton Ribeiro cobra escanteio, Bruno Rodrigo sobe para cabecear, bola passa longe do gol.

18' Everton Ribeiro arrisca de longe, finalização saiu fraca e sem perigo.

15' Samudio sente dores e recebe atendimento no gramado.

14' Julio Baptista arrisca de longe e goleiro Fernandez defende sem dificuldades.

13' SUBTISTUIÇÃO NO CRUZEIRO. Entra: Mayke. Sai: Ceará.

12' Lucas Silva cruza para área, Julio Baptista alcança, mas não consegue finalizar com queria.

11' Ceára cruza novamente, bola fica picando na área, Julio Baptista quase alcança.

9' Julio Baptista lança Borges, Bonet consegue desarmar.

6' CERRO CHEGA NOVAMENTE!! Guiza finaliza de fora e Fábio trabalha bem novamente.

5' Willian faz boa jogada individual, mas Cardozo corta.

4' CHEGA COM PERIGO O CERRO!! Oscar finaliza com perigo e Fábio consegue defesa.

1' Ceará tenta atacar com cruzamento, mas lateral cruza com muito força.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO NO MINEIRÃO!

22:52 A jogada responsável pelo gol nasceu de um escanteio irregular, o jogador do Cerro Porteño foi o último a tocar na bola.

22:50 O Cruzeiro levou mais perigo e conseguiu levar bastante perigo na primeira etapa, o time conseguiu encaixar boa tabelas. O Cerro Porteño jogando fora de casa soube aproveitar sua chance, e converteu em gol.

VÍDEO: Gol de Ángel Romero, abrindo o placar no Mineirão.

FIM DO PRIMEIRO TEMPO, CERRO PORTEÑO SAI DA PRIMEIRA ETAPA COM 1 A 0 NO PLACAR!

43' Após tabela com Julio Baptista, Willian finaliza, mas erra o alvo.

42' Substituição no Cruzeiro. Entra: Borges. Sai: Élber.

40' Ceará cruza e bola sobra para Samudio, jogador bate de primeira e isola.

36' Cruzeiro tem dificuldades para sair jogando.

31' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO CERRO!!! Em sobra do escanteio, bola é cruzada de forma rasteira na área e Romero completa para balançar as redes. 1 a 0 para o Cerro Porteño.

30' Bruno Rodrigo saiu errado e Romerou conseguiu sair em velocidade, Samudio chegou para afastar.

25' Romero é lançado e quase consegue alcançar a bola com carrinho, time paraguaio teve grande chance.

24' Élber bateu firme no canto e Fernandez consegue fazer a defesa.

21' Élber tenta sair em velocidade, mas Ortiz aplica carrinho limpo para afastar o perigo.

18' Ceará cruzou e levou perigo, ninguém do Cruzeiro para escorar pro gol.

15' Cruzeiro fez boa triangulação, Élber tentou cruzar para área e bola passou por Julio Baptista.

14' Ceará cruza na área e Fernandez fica com ela com facilidade.

12' Começa a chuver em Belo Horizonte.

10' CRUZEIRO CHEGA FORTE!! Fernandez consegue defender chute de Everton Ribeiro na entrada da área.

6' Em cobrança de falta ensaida, Everton Ribeiro rola para Samudio manda a bomba, bola é desviada e quase confunde goleiro.

5' Cruzeiro domina a partida nos primeiros minutos, clube paraguaio tímido.

COMEÇA A PARTIDA!!

20:30 Titular da partida, Willian espera vitória em casa: "É um jogo de importância gigantesca. Temos que fazer um bom resultado, com respeito ao Cerro, mas temos que nos impor, concluir as jogadas em gols, criar e concluir. Precisamos ter uma vantagem boa para o jogo da volta”.

FIQUE DE OLHO: Everton Ribeiro foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro em 2013. O jovem meia de 25 anos continua mantendo a regularidade e sendo um destaque pela equipe celeste. O jogador se destaca por sua grande habilidade e velocidade e pode ser um fator decisivo para o triunfo do Cruzeiro. (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

FIQUE DE OLHO: Artilheiro da Libertadores, Julio Dos Santos é o destaque da equipe. O veterano jogador de 30 anos tem cinco gols em seis partidas pela Copa Libertadores. (Divulgação/EFE)

20:25 O palco da partida será o Mineirão, o gigante da pampulha é a casa da equipe celeste. É esperado um bom público para a partida, mais de 36 mil cruzeirense já garantiram o ingresso. (Foto: Divulgação/Cruzeiro)

20:24 Na volta, a partida foi interrompida aos 24 minutos do segundo tempo, quando a torcida paraguaia começou arremeçar pedras no gramado. A Cruzeiro vencia a partida por 3 a 2 no momento do apito final

20:23 Em 2008, as equipes se enfrentaram pela fase preliminar da Libertadores. Na ida, o Cruzeiro venceu com uma boa atuação de Ramires, que fez dois gols na partida, Marcelo Moreno também marcou uma vez na partida. O jogo acabou 3 a 1 para a equipe celeste, que teve boa vantagem na partida de volta.

20:22 Mesmo com desfalques na equipe, Marcelo Moreno não foi relacionado pelo técnico Marcelo Oliveira.

20:21 Lucas Silva espera concentração da equipe celeste: “Esse duelo já muda um pouco, porque são 180 minutos. O Cruzeiro não tem de mudar a postura, tem de entrar firme e forte, fazer bom placar, para jogar com cautela no Paraguai. Mas não deixar de ser o Cruzeiro”.

20:20 Marcelo Oliveira teve o desfalque de Dagoberto e Ricardo Goulart, os jogadores foram vetados e não poderão enfrentar o Cerro Porteño.

20:19 Pelo campeonato nacional. o Cerro Porteño utilizou o time reserva e empatou por 3 a 3 com o Rubio Ñú.

20:18 O Cerro Porteño venceu o Deportivo Cali em um jogo emocinante na última rodada da Copa Libertadores, o time venceu por 3 a 2 e garantiu a primeira colocação do grupo.

20:16 Após ter garantido a classificação, a equipe enfrentou o Atlético-MG pela final do Campeonato Mineiro, a partida acabou em 0 a 0 e o time conseguiu conquistar o título pelo regulamento. (Foto: Douglas Magno)

20:15 A última partida da equipe celeste pela Copa Libertadores da América foi contra o Real Garcilaso, o time venceu por 3 a 0 e garantiu a classificação.

20:13 O Cruzeiro conseguiu uma bela arrancada para se classificar na fase de grupos. Na memória do torcedor vem a conquista de 1997, onde o time perdeu os três primeiros jogos e conseguiu uma grande superação, tendo conquistado a taça na epóca. A campanha desse ano é semelhante e enche o torcedor de novas esperançãs. (Divulgação/Cruzeiro)

20:10 Boa noite! Hoje teremos mais uma transmissão da VAVEL Brasil. Vocês poderão acompanhar a partir de agora o jogo entre Cruzeiro e Cerro Porteño, pelas oitavas-de-finais da Copa Libertadores da América.