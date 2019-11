Sport x Náutico, final do Campeonato Pernambucano 2014

00:08 Obrigado a você que nos acompanhou nesta transmissão. Em instantes, confira a crônica da partida no nosso site. Siga-nos no Twitter pelo @VAVEL_Brasil e curta nossa fanpage no facebook. Boa noite e abraço a todos!

00:02 Sequência de fogos na Ilha após o triunfo rubro-negro!

90+3' FINAL DE JOGO NA ILHA DO RETIRO! Sport derrota o Náutico por 2 a 0 e sai com a vantagem de um empate para ser campeão. Em caso de vitória alvirrubra, disputa de pênaltis!

90+1' Na Ilha do Retiro, público de 26.173, gerando uma renda de R$ 496.860,00.

90' Três minutos de acréscimo!

88' Gol mal anulado do Náutico! Zé Mário faz boa jogada e serve Marcelinho, mas, para o auxiliar, o atacante alvirrubro estava em posição de impedimento, o que não ocorreu.

85' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Após cruzamento na esquerda, Durval raspa e a bola sobra para Neto Baiano que, cara a cara com Alessandro, chuta tirando. Sport 2x0 Náutico.

84' Última substituição no Sport! SAI Ewerton Páscoa, ENTRA Rithely.

84' UHHHHHHHHHHHHHHHHH! Patric serve Ewerton Páscoa na pequena área, que chuta colocado e Alessandro faz boa defesa.

80' Falta perigosa na entrada da área a favor do Sport!

72' Última substituição no Náutico! SAI Paulo Júnior, ENTRA Geovane.

64' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SPORT! Aílton cruza, Neto Baiano faz o pivô e Patric, de primeira, manda sem chances para Alessandro! Sport 1x0 Náutico

61' Substituição no Sport! SAI Wendel, ENTRA Renan Oliveira

59' CARTÃO AMARELO PARA FERRON! Por falta sem bola, defensor leonino toma cartão.

53' Jogo nervoso no segundo tempo. Mesmo com as substituições, equipes continuam com a mesma postura da etapa inicial.

46' Bola rolando para os últimos 45 minutos da ida da finalíssima do Campeonato Pernambucano!

23:09 Enquanto isso, no Náutico, SAEM Marcos Vinícius e Leleu, ENTRAM Vinícius e Marcelinho.

23:06 Sport volta com uma mudança do intervalo! SAI Felipe Azevedo, ENTRA ANANIAS.

45 + 1' Intervalo de jogo na Ilha do Retiro para Sport 0x0 Náutico! Sport teve as melhores oportunidades, mas Náutico segue bem postado na defesa.

45' UHHHHHHHHHHHHHH! Aílton cobra falta e Alessandro espalma de forma esquisita.

43' CARTÃO AMARELO PARA FLÁVIO! Após arrancada de Felipe Azevedo, zagueiro dá carrinho fora da bola e é punido.

43' Com maior posse de bola - 63% a 37% -, Sport tenta procurar um espaço na zaga adversária para abrir o placar.

39' UHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! Wendel cruza na pequena área e Neto Baiano, no meio da zaga alvirrubra, cabeceia com perigo.

38' Partida começa a ficar nervosa para as equipes, que não conseguem armar jogadas de perigo.

36' CARTÃO AMARELO PARA PATRIC! Por carrinho em Paulo Júnior, lateral-direito rubro-negro é advertido.

31' CARTÃO AMARELO PARA EWERTON PÁSCOA! Volante leonino fez sequência de faltas e o árbitro puniu com o cartão.

26' CARTÃO AMARELO PARA ZÉ MÁRIO! Meia alvirrubro entrou solando em Felipe Azevedo.

22' UHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! Zé Mário arrisca de longe e a bola ia no ângulo, mas Magrão afastou, fazendo uma bela defesa.

20' Sport usa o fator casa para pressionar o Náutico, que segue firme na defesa e tenta sair em contra-ataque.

17' UHHHHH! Rodrigo Mancha faz jogada individual pela direita, passa por Jackson e chuta prensado na marcação ao ser desequilibrado por Dê.

14' UHHHHHHHHH! De novo Azevedo! Após cruzamento na pequena área, Neto Baiano faz o pivô para Felipe Azevedo, que chuta e, dessa vez, a bola bate na zaga alvirrubra e vai para escanteio.

11' UHHHHHHHHHHHHHHHHHHH! Renê arma contra-ataque e toca para Aílton, que domina e serve Felipe Azevedo. O atacante leonino chuta de primeira e Alessandro faz boa defesa.

10' Pressão rubro-negra! Renê, Rodrigo Mancha e Wendel trocam passes em frente à defesa adversária, que afastou o perigo com Leonardo Luiz.

7' Após bate-rebate na zaga alvirrubra, a bola sobra para Ewerton Páscoa na entrada da área, que chuta por cima do gol.

3' Partida começa pegada na Ilha. Muitas faltas no meio-campo amarram a armação de jogadas.

0' BOLA ROLANDO NA ILHA DO RETIRO PARA A PARTIDA DE IDA DA DECISÃO DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO ENTRE SPORT E NÁUTICO!

22:02 Hino de Pernambuco sendo reproduzido nesse momento!

21:56 SPORT NO GRAMADO! Com o apoio da torcida, o Leão vem para o campo de jogo para a finalíssima. Dentro de instantes, a bola rola na Ilha do Retiro!

21:54 NÁUTICO NO GRAMADO! Debaixo de vaias, equipe é liderada pelo técnico Lisca!

21:52 Arbitragem no campo de jogo! Já já é a vez das equipes!

21:45 Lembrando que na final vale o mesmo regulamento das semifinais. Ou seja, não tem saldo de gols. Em caso de uma vitória de cada uma das equipes, na próxima quarta (23), o campeão sairá após decisão por pênaltis.

21:16 Reservas do Leão! Saulo, Oswaldo, Danilo, Rithely, Renan, Ananias, Bruninho, Érico Júnior e Leonardo

21:15 Banco do Timbu! Jefferson; William Alves, João Ananias, Rodrigo Possebon, Liniker, Vinícius, Marcelinho, Geovane, Renato, Gustavo e Diego

21:11 NÁUTICO ESCALADO POR LISCA! Alessandro, Jackson, Leonardo Luiz, Flávio e Raí; Dê, Yuri, Zé Mário e Marcos Vinícius; Leleu e Paulo Júnior.

20:55 SPORT DEFINIDO PELO TÉCNICO EDUARDO BAPTISTA! Pela terceira vez seguida, o comandante escala o Leão com: Magrão; Patric, Ferron, Durval e Renê; Rodrigo Mancha, Ewerton Páscoa, Wendel e Aílton; Felipe Azevedo e Neto Baiano.

20:53 SPORT passa para o vestiário impulsionado pela torcida!

20:45 NÁUTICO chega à Ilha do Retiro!

20:30 No confronto de logo mais, o Sport resolveu homenagear os pacientes do Hospital do Câncer de Pernambuco (HCP), que estarão presentes ao estádio para acompanhar o dulo.

20:28 Até o momento, no Campeonato Pernambucano, o Sport tem seis vitórias, dois empates e quatro derrotas, com 17 gols marcados e 10 sofridos. O Náutico tem sete vitórias, dois empates e três derrotas, marcou 20 gols e sofreu 14.

20:27 "Hoje eu posso dizer que nossa defesa realmente fez a diferença. Temos o Durval, que nos últimos dez anos ganhou pelo menos um título por ano. O Ferron, que cresceu bastante e tem uma bola aérea muito boa. Os dois laterais com uma intensidade muito grande para marcar e atacar", comemora Eduardo.

20:26 Do outro lado, Eduardo Baptista espera contar com o entrosamento do sistema defensivo, dentro da Ilha do Retiro na Copa do Nordeste, também na decisão do Campeonato Pernambucano. A equipe, sob o comando de Eduardo, não sofreu gols em seus domínios na competição regional.

20:25 “Não vamos poder contar com Elicarlos, Marinho e Careca. É uma pena, pois queríamos contar com eles nesse confronto”, lamentou o treinador.

20:24 Para o duelo decisivo, o técnico Lisca contará com três desfalques certos. São eles o volante Elicarlos e dos atacantes Marinho e Rodrigo Careca, sendo os dois primeiros peças importantes para o esquema tático do comandante.

20:23 Finalizando os encontros, em jogo válido pela última rodada antes das semifinais, o placar foi igual ao do primeiro. Dessa vez, no entanto, valia a liderança da fase anterior às decisões. E mais uma vez, o Timba saiu festejando na Ilha do Retiro.

20:22 Mesmo com a eliminação, a equipe comandada pelo técnico Lisca não se abateu. Após vários adiamentos na data do Clássico dos Clássicos pelo Campeonato Pernambucano, os times se enfrentaram na véspera da abertura do Carnaval, novamente na Arena. Com uma arbitragem polêmica, novo triunfo do Timbu, sendo por 2 a 1.

20:21 No duelo de volta, ainda na primeira fase da competição regional e na Arena Pernambuco, o Náutico tinha a oportunidade de despachar o Sport. Porém, perdeu por 3 a 0, deixou o Leão vivo e acabou eliminado na rodada seguinte, enquanto o rubro-negro sagrou-se campeão.

20:20 No primeiro embate, um tabu foi quebrado pelo Timbu. Após dez anos sem derrotar o adversário na Ilha do Retiro, o Náutico venceu o Sport por 1 a 0, com gol de Zé Mário. O jogo foi válido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste.

20:19 Em toda a temporada de 2014, os rivais se encontraram por quatro vezes, sendo duas pela Copa do Nordeste e as outras pelo Campeonato Pernambucano. No regional, uma vitória para cada lado. No estadual, dois triunfos alvirrubros.

20:18 “Acho que o Náutico está com cara de campeão. Mas isso não quer dizer nada. Temos que trabalhar muito e o grupo está ciente disso. Vamos ter que trabalhar para poder conquistar o título”, falou Leonardo Luiz.

20:17 Enquanto o arqueiro ostenta dez anos de clube, o zagueiro Leonardo Luiz, recém chegado no hexacampeão pernambucano tem a mais sede de título e esbanja otimismo. Para o ele, o Náutico está com cara de campeão.

20:16 “A confiança aumenta com o título. Eduardo falou que a gente pegou o gosto pelas vitórias e concordo com ele. Já passei por grupos aqui que, por conta das derrotas, achava normal perder. Hoje, achamos normal ganhar. Esse apetite de querer vencer é importante e o grupo absorveu”, destacou Magrão.

20:15 Será mais uma chance do goleiro Magrão conquistar mais um título pernambucano pelo Leão. O ídolo do Sport já tem cinco taças do estadual, e espera conquistar mais uma diante do Náutico.

20:14 Histórico do confronto: Em toda a história, os clubes se enfrentaram em um total de 539 jogos. Desses, foram 205 vitórias do Leão, 154 empates e 179 triunfos do Timbu. Um confronto, no entanto, tem placar desconhecido.

20:13 Pelo lado Timbu, o jejum ainda é maior. Há 10 anos, os torcedores não sabem o que é título. O último foi conquistado em 2004, em cima do Santa Cruz, quando o Náutico tinha um time repleto de grandes jogadores como o zagueiro Batata, o meia Marco Antônio e os atacantes Kuki e Jorge Henrique.

20:12 O Leão, dono da casa no primeiro jogo, busca conquistar seu terceiro título da Copa do Nordeste e adicionar ao seu vasto hall de troféus. Atualmente com 39 taças, o último título dos rubro-negros foi há 4 anos, justamente contra o Náutico. Na época, o Sport tinha nomes como Ciro e Leandrão.

20:11 A última decisão entre as duas agremiações mais antigas do estado em atividade foi em 2010, no qual os rubro-negros venceram. O último triunfo alvirrubro em decisão foi em 1968, na conquista do último título da sequência que formou o hexa.

20:10 Arbitragem: Para o jogo de daqui a pouco, Wilton Pereira Sampaio será o responsável pelo apito, sendo auxiliado por Elan Vieira de Souza e Wlademir de Souza Lins. Nielson Vieira dos Santos será o quarto árbitro.

20:09 Já o Náutico, foi o líder do hexagonal final e se deu ao luxo de fugir de um clássico na semifinal. Porém, não teve vida fácil. O Salgueiro vendeu caro a eliminação, derrotou o Timbu por 2 a 0 no sertão, mas os alvirrubros venceram na Arena Pernambuco, e - nas penalidades -, a exemplo do Sport, garantiu vaga na finalíssima.

20:07 O Leão chega à reta final após eliminar o rival Santa Cruz nas semifinais. O Sport perdeu a primeira partida por 3 a 0 e venceu a segunda por 1 a 0. Como no regulamento não consta o critério de saldo de gols, a decisão foi para os pênaltis, onde os rubro-negros venceram por 5 a 3.

20:03 Vale o título! A partida de logo mais será valida pelo jogo de ida da grande final do estadual. Haja emoção. Será a 16º decisão entre e Sport e Náutico, em 100 anos de história do Clássico dos Clássicos.

20:00 Boa noite, leitores da VAVEL Brasil! Estamos dando início à transmissão de Sport e Náutico, pela final do Campeonato Pernambucano. A bola rola daqui a pouco e você confere todos os detalhes aqui conosco, !