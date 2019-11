Vasco da Gama x Resende, Copa do Brasil 2014

23:59 Encerramos aqui a transmissão de Vasco 1x0 Resende. Acompanhe a crônica desta partida dentro de instantes, aqui na VAVEL Brasil. Obrigado pela companhia e pela audiência, tenha uma ótima noite e até a próxima.

23:56 Com o resultado, o Vasco avança para a segunda fase da Copa do Brasil. O próximo confronto é contra o Treze-PB.

23:54 A torcida Cruzmaltina grita "É CAMPEÃO!"

48' TERMINA O JOGO!

47' CARTÃO AMARELO PARA MONTOYA! Por cera.

46' Em escanteio, Thiago Silva cabeceia para o chão e Martín Silva encaixa a bola, no chão.

44' CARTÃO AMARELO PARA GERSON!

41' Montoya tenta jogada com Marlon, pela direita do ataque, mas a defesa do Resende tira.

36' Everton Costa teve uma quedra de pressão e ficou desacordado. Aos poucos está retomando a consciencia e agora será encaminhado ao hospital Quinta D'or, para realizar exames.

31' CARTÃO AMARELO PARA GEOVANE MARANHÃO! Por parar um contra-ataque.

26' Everton Costa passa mal no banco de reservas e é retirado do estádio para o hospital mais próximo. Everton tem convulsão e fica desacordado.

25' GOOOOOOOOOOOOOOOL DO VASCO! Douglas bate no canto direito de Mauro e marca.

23' PENALTI PARA O VASCO! Thiago Sales puxa a camisa de Reginaldo.

20' CARTÃO AMARELO PARA MAURO! Por reclamação.

17' CARTÃO AMARELO PARA RAFAEL VAZ!

17' CARTÃO AMARELO PARA LUCAS JACQUES!

16' Rafael Vaz arranca para a área e, com jogada rápida, a bola cai nos pés de Montoya, que chuta forte. Mauro faz defesa com a ponta dos dedos.

12' Douglas e Montoya fazem tabelinha. O meia solta uma bomba de perna esquerda, mas a bola sobe demais.

10' Montoya tenta lançamento com cavadinha para Reginaldo, mas atacante não domina e comete falta.

7' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Everton Costa; ENTRA: Montoya

6' Douglas dá toquinho e Fellipe Bastos emenda o chute. Bola vai muito longe.

4' Fellipe Bastos insiste em chute de fora da área, mas Marcelo se antecipa e rouba bola.

1' CARTÃO AMARELO PARA FELIPE ALVES! Por falta em Aranda

0' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Pedro Ken; ENTRA: Dakson

0' BOLA ROLANDO!

22:50 "O que falar? Todo jogo é a mesma coisa, todo jogo contra o Vasco.", reclamou Luan, com relação ao gol mal anulado.

22:49 "Esse lance mal anulado não atrapalha, mas vamos tentar corrigir no intervalo e tentar a vitória no segundo tempo.", afirmou Everton Costa.

48' TERMINA O PRIMEIRO TEMPO!

47' ESTAVA LEGAL! André Rocha faz gol em posição legal, mas auxiliar marca impedimento.

47' SUBSTITUIÇÃO NO RESENDE! SAI: Bruno Gallo; ENTRA: Felipe Alves.

45' SUSTO! Em ataque do Resende, a defesa do Vasco se atrapalha, consegue se organizar e Clebson acaba fazendo falta.

42' Em escanteio, Douglas pega de voleio, mas bola desvia na defesa do Resende.

37' SUBSTITUIÇÃO NO VASCO! SAI: Diego Renan; ENTRA: Marlon.

36' Marcel recebe no ataque, mas é lançado em posição de impedimento.

34' CARTÃO AMARELO PARA BRUNO GALLO! Por falta dura em Diego Renan.

33' Everton Costa sente, cai em campo e é atendido.

32' Clebson tenta um chute no ataque do Resende, mas a bola sobe demais.

26' Em contra-ataque veloz pelo lado direito, Clebson Monga recebe cruzamento rasteiro e tenta domínio. Atacante do Resende, no entanto, comete falta.

25' Douglas toca para Reginaldo na lateral esquerda de ataque. O atacante tenta lançar para a área, mas Thiago Sales corta.

23' André Rocha chuta colocado da entrada da área e a bola passa raspando na trave do lado esquerdo.

19' Bruno Gallo consegue roubar a bola no meio-campo e tenta o ataque, mas o Vasco recupera.

16' Douglas cobra falta e Vasco ganha escanteio. Na cobrança, Douglas não encontra ninguém na área.

15' Marcel cobra falta, mas Clebson Monga cabeceia em posição de impedimento.

12' Em cobrança de falta para o Vasco, de muito longe, Fellipe Bastos chuta forte e o goleiro Mauro espalma.

10' Gerson rouba a bola em um erro da defesa do Vasco, arranca e toca para Bruno Gallo, que estava impedido.

8' Fellipe Bastos avança pelo lado direito, dá uma bela caneta no seu marcador e sofre a falta.

4' Fellipe Bastos fica com o rebote no ataque do Vasco e dá um chute forte de fora da área, mas a bola sai pela linha de fundo.

3' Marcelo toca para a entrada da area do Vasco, Marcel recebe, chuta e bola sai por cima do gol.

0' BOLA ROLANDO!

21:55 O Resende vai à campo com: Mauro, Daniel Lucini, Marcelo, Thiago Sales, Lucas Jacques, Bruno Gallo, Dudu, Léo Silva, Marcel, Gerson e Clebson Monga. No banco estarão: Lugão, Admilton, Everton, Felipe Alves, Iuri, Geovane Maranhão e Felipe Linhares.

21:42 A equipe do Vasco está confirmada com: Martín Silva, André Rocha, Luan e Rafael Vaz e Diego Renan; Aranda, Pedro Ken, Fellipe Bastos e Douglas; Everton Costa e Reginaldo. No banco, Adílson terá Diogo Silva, Jomar, Douglas Silva, Marlon, Henrique, Jhon Cley, Dakson, Montoya e Willian Barbio.

21:37 No total, são quatro atletas com passagens pelo Gigante da Colina e que hoje estarão no lado oposto. O lateral-esquerdo Gérson e o meia Bruno Gallo, ambos criados nas divisões de base da Colina, devem começar a partida como titulares. Já o volante Felipe Alves, que também deu seus primeiros passos com a camisa vascaína, iniciará no banco. Outro que conhece bem o Vasco é o atacante Geovane Maranhão, artilheiro do Resende no Campeonato Carioca. O jogador teve uma passagem pelo Cruzmaltino em 2010, mas ainda é dúvida para o duelo desta quarta-feira (16). O jogador vem negociando a sua transferência para o Macaé e pode não mais atuar pelo clube.

21:20 Cientes do momento delicado pela qual o Vasco está passando, pela perda do título do Campeonato Carioca, os jogadores Cruzmaltinos sabem que terão que contar com apoio das arquibancadas para sacudir a poeira. Na partida contra o Resende, nesta quarta-feira, pela Copa do Brasil, o elenco deve reverenciar a torcida pelo apoio dado nos últimos jogos. As camisas com o escrito "Sempre ao teu lado", usadas na entrada do time em campo, estarão autografadas e serão distribuídas aos presentes em São Januário. (Foto: Editoria de arte)

21:11 O Vasco aumentou seu número de desfalques para a partida desta quarta-feira (16), às 22h, em São Januário, pela Copa do Brasil. O apoiador Bernardo, com dores no joelho direito, o mesmo que já foi operado, também foi vetado pelo departamento médico. O Cruzmaltino já não podia contar com os lesionados Edmílson, Guiñazú e Rodrigo. O atacante Thalles e o volante Danilo foram convocados para a Seleção Brasileira sub-20 e também não jogam. O lateral-direito André Rocha, com dores no no pé direito, é dúvida assim como o lateral-esquerdo Lorran, que estava com uma entorse no tornozelo esquerdo.

21:05 Menos de mil ingressos foram vendidos antecipadamente para Vasco x Resende. O sócio do clube que comprar um ingresso pelo valor de meia-entrada, ganhará mais um, sem ônus adicional. O torcedor que comprar um ingresso de inteira, ganhará mais dois. O Vasco pediu para que todos estejam no estádio de camisa preta, em repúdio contra os erros cometidos na final do Campeonato Carioca a favor do Flamengo.

20:45 Os árbitros que irão apitar o jogo desta quarta-feira são: Rodrigo Carvalhaes de Miranda - RJ (CBF-2); árbitro assistente nº1 Silbert Faria Sisquim - RJ (CBF-1); árbitro assistente nº2 Francisco Pereira de Sousa - RJ (CBF-1); quarto árbitro Raphael Silvano Ferreira Silva - RJ (CBF-2).

20:40 Adílson está apostando em Éverton Costa como o pivô que Edmílson ou Thalles, que está com a seleção sub-20, costumam fazer: "Tenho Éverton ali, a princpio é ele. Já fez função desde tempos de Caxias, já jogou como segundo atacante, faz trabalho de pivo e não vejo problema nenhum." (Foto:Divulgação/Vasco)

20:30 Rodrigo Caetano quer o Vasco focado no Resende, adversário dessa quarta-feira, pela primeira fase da Copa do Brasil. A equipe pode ter até cinco desfalques neste confronto. Edmílson, Rodrigo e Guiñazu têm problemas musculares. Já Thalles e Danilo estão com a seleção sub-20 em um período de treinos em São Paulo. A diretoria vascaína chegou a pensar em pedir a liberação de Thalles, mas mudou de ideia: "Não vamos mais tentar. Dessa forma, Thalles e Danilo estão fora dos dois próximos jogos do Vasco. Não jogam pela Copa do Brasil na quarta e nem pela estreia da Série B no sábado."

20:27 O discurso dos atletas do Resende é de aproveitar o nervosismo dos jogadores vascaínos depois do vice-campeonato carioca, da forma como foi. O meia Bruno Gallo, por exemplo, sabe da dificuldade da partida, mas crê que o Vasco entrará pressionado: "Sabemos que vai ser um jogo muito difícil. O Vasco vem de uma perda de título para o seu maior rival. Treinamos forte essas duas semanas e podemos tirar proveito do nervosismo e da pressão que os jogadores deles estão sofrendo para dar uma resposta à torcida. Estamos preparados para surpreender."

20:25 Diante do Resende, apenas a vitória interessa ao Vasco, para avançar na Copa do Brasil. Empate com gols garante a façanha ao clube sul-fluminense. Se houver novo 0 a 0, como na Arena Amazônia, no dia 3 de abril, a disputa vai para os pênaltis.

20:20 Após poucos minutos de aquecimento no gramado para o treino desta terça-feira (15), Adílson Batista escolheu Marlon, Rafael Vaz, Aranda e Éverton Costa para o time titular. A equipe, então, formou-se da seguinte forma: Martín Silva, Diego Renan, Luan, Rafael Vaz e Marlon; Aranda, Pedro Ken, Fellipe Bastos e Douglas; Reginaldo e Éverton Costa. A atividade durou meia hora e foi interrompida diversas vezes pelo comandante para orientação. Na sequência, cruzamentos para a área fecharam o trabalho.

20:15 Com a punição do STJD, obrigando a mandar algumas partidas longe de São Januário ou com o estádio fechado, está sendo analisada uma logística para quando houver um jogo em outro estado o elenco ficar pela região, caso haja uma oferta de uma arena da Copa do Mundo, principalmente. Enquanto isso não se concretiza, o pedido de Rodrigo Caetano é para que a torcida abrace o time contra o Resende, pela Copa do Brasil: "Na Série B teremos portões fechados, será uma das poucas oportunidades de jogar no Rio . Que tenhamos a dor, a cicatriz para olharmos e lembrar, mas nesta quarta-feira precisamos de apoio."

20:10 O diretor de futebol, Rodrigo Caetano, deixou claro que uma das medidas de seu departamento, depois da perda financeira causada pelo título não conquistado, será a venda de jovens valores. Caetano aguarda a janela de transferência do meio do ano e, Thalles e Luan, são os melhores atrativos para o mercado. O atacante, aliás, estará à serviço dos treinos da seleção sub-20 e não pega o Resende nesta quarta-feira: "Acontece com todos os clubes e nós, nessa situação caótica, vamos infelizmente ter que utilizar isso. Que bom que temos jovens promessas, para a necessidade extrema." (Foto:Divulgação/Vasco)

20:05 André Rocha reclamou de dores na parte posterior da coxa direita e, depois de ressonância, foi constatado um edema. É provável que seja relacionado pelo menos para o banco de reservas, nesta quarta-feira. Caso não atue, Diego Renan assume a lateral-direita, e Marlon o substitui na esquerda, conforme o treino desta terça-feira (15). E o jovem Lorran sofreu uma entorse no tornozelo na partida de ida contra o Resende e ainda se recupera.

20:00 Quando Guiñazu avisou que sentia "dores do calcanhar à cabeça", na semana passada, poucos sabiam que a lesão que o acompanhou desde o fim do mês passado de fato era grave. O argentino sofreu uma fratura no pé direito no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, contra o Fluminense, e não cogitou ficar fora da decisão contra o Flamengo. Segundo o médico Clóvis Munhoz, a previsão para o tratamento é até um mês. Mesmo caso do zagueiro Rodrigo, cujo exame realizado apontou um estiramento de grau 2 na coxa esquerda e o deixará fora de ação até meados de maio.

19:55 Com um time construído entre o meio do ano passado e o início de 2014, o Vasco teve o mérito de se acertar durante o Campeonato Carioca e chegar sob elogios na decisão do estadual. Só que, apesar da vontade de ser campeão, provavelmente nenhum jogador tem sentido tanto a perda do título para o Flamengo do que Luan. Único titular formado nas categorias de base do clube, o zagueiro vive a rivalidade há um longo tempo e enfrentou sua primeira final como profissional. O receio é que o abatimento se estenda para a partida contra o Resende, nesta quarta-feira (16), em São Januário, quando o Cruzmaltino precisa evitar sofrer gols, senão pode complicar sua passagem à segunda fase da Copa do Brasil. Rafael Vaz recebeu a chance ao lado de Luan, mas é um jogador que ainda não se firmou com uma sequência de boas atuações.

19:53 O Vasco perdeu o título do Campeonato Carioca para o Flamengo, com gol irregular, e isso deve causar abalos por todos os lados no clube. O vice de futebol, Ercolino de Luca, vai se afastar do cargo e o diretor de futebol, Rodrigo Caetano, pode seguir o mesmo caminho, assim como Cristiano Khoeler, diretor-geral. A estimativa de prejuízos financeiros chega a R$ 20 milhões. Como não foi campeão, o clube não conseguirá concretizar o acerto com um um patrocinador por cerca de R$ 5 milhões. E o Vasco não receberá os R$ 3,5 milhões pelo título — o valor de R$ 1,7 milhão pela chegada à final ainda não foi pago. A venda de produtos e a adesão de sócios também teriam sido prejudicadas pelo erro da arbitragem.

19:50 A Comissão Disciplinar do STJD puniu o Vasco e o Resende, que foram multados em R$ 5 mil por invasão de campo por torcedor no jogo anterior da Copa do Brasil, na Arena da Amazônia, em Manaus.

19:47 No jogo anterior, na Arena da Amazônia, as equipes ficaram no empate sem gols. O Cruzmaltino jogou com seu time reserva, priorizando o Campeonato Carioca e arriscou bastante, mas o goleiro Mauro se destacou e evitou a vitória do Vasco, pela Copa do Brasil. Já o Resende apostou em contra-ataques e falhou no chute. No jogo desta quarta-feira (16), a partida acontecerá na casa do Gigante da Colina, o estádio de São Januário.

19:45 Sejam muito bem-vindos, torcedores, a mais uma transmissão nesta primeira fase da Copa do Brasil 2014. A partir das 22h estaremos transmitindo, em tempo real , todas as emoções de Vasco x Resende, aqui na VAVEL Brasil.