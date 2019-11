Série A 2014: Esporte Clube Bahia

Após uma temporada de altos e baixos, o Bahia aparece em 2014 figurando novamente a elite do futebol nacional. Entretanto, em 2013, o Tricolor passou por diversos revés, entre eles a eliminação precoce na Copa do Nordeste e Copa do Brasil, além de goleadas sofridas para o rival Vitória culminaram em um ano quase desastroso para o time baiano.

Mas em meio a isso tudo, a equipe tricolor conseguiu se manter na primeira divisão, o que deu a possibilidade de um melhor planejamento por parte dos dirigentes e uma nova chance de um reviravolta na equipe. Neste guia, a VAVEL Brasil comenta a atual temporada do Tricolor da boa terra e as preparações da equipe para o Campeonato Brasileiro.

Leia mais: Humilhações, democracia e permanência na primeira divisão

Bahia: primeiro campeão brasileiro

O dia era 29 de março de 1960 e após duas partidas no ano anterior contra o forte Santos de Pelé (Santos 2x3 Bahia na Vila Belmiro e Bahia 0x2 Santos na Fonte Nova),

Esquadrão e Peixe voltavam a campo pela última vez para decidir o título do Taça Brasil de 1959. O Tricolor havia jogado 14 partidas até chegar a final daquele ano, derrotando ainda na fase regional equipes como Ceará, Sport e CSA.

Os clubes do eixo Rio-São Paulo só ingressavam nas semifinais, fase essa em que o Bahia bateu o Vasco da Gama. O vencedor de tal competição seria o primeiro representante Brasileiro na Taça Libertadores da América. Aos 27 minutos de jogo, o Santos abriu o placar com Coutinho, mas o volante Vicente empatava de falta ainda na primeira etapa. No início do segundo tempo, o atacante Léo virava o placar.

Antes do apito final, após ambas as equipes estarem com um jogador á menos, Alencar entra na grande área, dribla o goleiro e marca o terceiro gol do Bahia contra o Alvinegro Santista. Uma curiosidade desse jogo se deu por conta dos dirigentes alvinegros, que antes da partida chegaram a ligar para o presidente do San Lorenzo (ARG), para decidir quando seria o primeiro jogo das equipes pela Libertadores.

Bahia 2013: nada mais do mesmo

O Bahia chegava ao campeonato Brasileiro de 2013 com poucas pretensões. Após um primeiro semestre marcado por vexames, o Tricolor era visto como sério candidato ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Mesmo com uma equipe mediana, com uma boa base da grata surpresa de 2012 e algumas reformulações, a equipe começou o Brasileiro como se esperava, com uma derrota para o Criciúma fora de casa por 3 a 1.

A surpresa viria a partir da terceira rodada, quando o Bahia viajou até Porto Alegre para visitar o estrelado time do Internacional e de virada, conseguiu uma vitória maiúscula por 2 a 1. Logo após isso ganhou também do Botafogo por 2 a 1 e empatou com o Vasco por 1 a 1 em São Januário, e deu um salto na tabela. No primeiro Clássico do Ba-Vi do Brasileiro, no Barradão, o Bahia se impôs e empatou sem gols. Após uma vitória maiúscula contra o São Paulo no Morumbi, o Esquadrão se ascendeu ao ponto de brigar por G4, mesmo com dois jogos á mais que os demais, a torcida se encheu de entusiasmo e passou á empurrar o time dentro da competição.

A Arena Fonte Nova virou o trunfo tricolor para o restante do campeonato e apesar disso, mesmo fazendo boas atuações contra grandes equipes Brasileiras, o Bahia caiu de rendimento e voltou á brigar por permanência, terminando o Campeonato Brasileiro na 13 colocação, e viu seu rival Vitória terminar em 5º lugar e por uma diferença de dois pontos, ficar de fora da taça Libertadores de 2014.

Um Bahia democrático

No dia 9 de julho de 2013, o Tribunal de Justiça da Bahia determinou que o Bahia entrasse em processo de intervenção. Então, o ex-presidente Marcelo Guimarães Filho, além de todo o conselho deliberativo do clube, estavam automaticamente fora do Bahia. Com isto, o advogado Carlos Rátis foi nomeado interventor para investigar todas as irregularidades da gestão de MGF e, por fim, convocar os sócios para eleger um novo presidente.

Durante dois meses, Rátis e sua equipe de intervenção investigou tudo o que se passou durante a gestão de Marcelo Guimarães. Paulo Albiani, juiz responsável pela intervenção, determinou uma auditoria nas contas do clube, onde foi revelada uma dívida de mais de R$ 83 milhões, além de uma série de irregularidades nos últimos anos, como evasão fiscal, de ingressos, pagamentos sem comprovação e venda de jogadores da base.

Rátis abriu o clube a novas associações e apresentou uma proposta de estatuto. No dia 17 de agosto, mais de três mil sócios compareceram a Fonte Nova para a histórica assembleia que aprovou a mudança no estatuto do clube. As principais mudanças foram a instituição das eleições diretas para presidente, redução do número de conselheiros, de 300 para 100 e a obrigatoriedade da “ficha-limpa” para exercer cargo no Conselho do clube ou na diretoria.

Além disso, Carlos Rátis reduziu o valor da joia para associação, de R$ 300,00 para R$ 10,00, trazendo assim mais de 17 mil novos sócios em poucos dias. Tudo isto fez com que Rátis entrasse para a história do clube, sendo ovacionado pelos torcedores. Então, o advogado que era torcedor declarado do Atlético-MG, revelou que depois de tudo que viveu durante meses, transpareceu o sentimento tricolor no seu coração.

“Hoje eu sou um torcedor apaixonado do Esporte Clube Bahia exatamente por estar próximo da torcida, que é o seu maior patrimônio. Em relação ao crescimento pessoal em todos os níveis claro que a pressão é diuturno. Sofremos restrição em relação à saúde porque a estafe também acontece porque muitas vezes não tivemos tempo nem para almoçar, mas independentemente disso, é um experiência única estar aqui colaborando com o Esporte Clube Bahia”, disse Rátis.

Porém, antes da intervenção, MGF trouxe Anderson Barros pra ser gestor de futebol. Cristovão Borges, então treinador do Bahia, afirmou que uma das pessoas que contribuiu para o grupo estar fechado em relação à intervenção foi o próprio Anderson, e que a saída precoce de Cristovão foi em relação a demissão de Anderson Barros, pois a nova gestão do Bahia não queria pessoas contratadas da antiga gestão.



Nome de 2013: Marcelo Lomba

Um dos melhores goleiros da competição, Marcelo Lomba foi o destaque da equipe Tricolor no campeonato Brasileiro, fato esse que não vem ocorrendo desde a atual temporada. No Bahia desde 2011, o arqueiro caiu nas graças da torcida devido as inúmeras vezes em que evitou os gols adversários. Com isso, Lomba foi o maior responsável pela manutenção da equipe na elite do futebol nacional.

Início de temporada

O Bahia iniciou 2014 disposto á mudanças radicais na postura da equipe em relação á 2013. Como uma das principais contratações para a atual temporada, o argentino Maxi Bianchucchi veio do rival Vitória com status de jogador que decidiria para a equipe tricolor, mas o atacante sofreu com várias contusões e ainda não teve a oportunidade de engrenar na equipe.

Porém, no primeiro jogo do Tricolor na temporada, a torcida viu um Dejavu de 2013 e o time saiu goleado por 4 a 1 para o CSA na estreia da Copa do Nordeste, somado á isso, novamente não conseguiu passar da primeira fase da competição. Voltando agora suas atenções para o Campeonato Estadual, fez boa campanha e espantou o a freguesia do ano anterior, não perdendo nenhum clássico para o arquirrival. No último, empatou por 2 a 2 em Pituaçu, resultado esse que o sagrou Campeão Baiano de 2014.

Já na Copa do Brasil, o Bahia empatou o primeiro jogo com o Villa Nova-MG por 1 a 1 e decidirá a vaga na Fonte Nova. No Brasileiro, o Esquadrão estreia em casa diante da sua torcida no próximo domingo (20) contra o atual campeão Cruzeiro, afim de apagar a má impressão das últimas edições e sonhar com voos mais altos. Somado com a boa fase do time e o apoio da torcida, a equipe tem tudo para chegar longe na competição e deixar a briga por permanência no passado.

Quem comanda: Marquinhos Santos

Após mais uma campanha dramática no Brasileirão 2013, Cristóvão Borges deixou o comando do Bahia. Pro seu cargo, o Tricolor trouxe Marquinhos Santos, técnico que estava no Coritiba e com passagem pelas seleções sub-15 e sub-17 da Seleção Brasileira.

Novo no meio futebolístico mas com um belo esquema de jogo, conquistou o afeto do torcedor tricolor, já que conseguiu encaixar muito bem o elenco inclusive se sagrando campeão estadual sobre o rival Vitória. Com Marquinhos, o Bahia tem mais de 70% de aproveitamento e a torcida se baseia nisso para acreditar que o time fará uma boa campanha no Campeonato Brasileiro de 2014.

Quem decide: Lincoln

Por indicação do técnico Marquinhos Santos, o meia Lincoln chegou pouco badalado á equipe, porém, vem se destacando com bons jogos e gols importantes, inclusive em clássicos contra o rival Vitória, um deles na final do Campeonato Baiano. Com bom passe, ótima colaboração com o grupo e com faro de gol, é uma das apostas do torcedor Tricolor para o Campeonato Brasileiro.

Quem promete: Anderson Talisca

Prata da casa, Anderson Talisca é o talismã da equipe na temporada. Com belas partidas e gols, vem fazendo uma ótima temporada com a camisa Tricolor e sendo decisivo em vários jogos, usando da sua principal característica que são as cobranças de bola parada. Especulado por grandes equipes brasileiras como Flamengo, Fluminense e Corinthians, espera se firmar na equipe titular e ser um dos destaques da temporada.

O desafio

O desafio do Bahia nessa temporada é a mesma das anteriores, almejar um pouco mais do que somente a permanência. Apesar de participar algumas vezes da Copa Sul-Americana, os torcedores tricolores desejam um pouco mais da equipe. Com boas e decisivas peças no elenco, o Esquadrão espera fazer uma boa campanha no Campeonato Brasileiro de 2014 e alcançar as suas metas.

Avaliação VAVEL

Com grandes mudanças no elenco da temporada passada, o Bahia pinta no Brasileirão 2014 buscando surpreender, diferente dos anos anteriores onde o Tricolor não almejou mais do que uma briga pra não ser rebaixado. A conquista do Campeonato Baiano sobre o maior rival foi um aperitivo com relação ao que a própria equipe pode mostrar. Mesclando experiência e juventude, o Esquadrão espera voltar aos anos de glórias, assim como aconteceu no passado.