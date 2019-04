Série A 2014: Sport Club Corinthians Paulista

Depois de um 2013 que começou com muita expectativa e terminou com muita decepção, o Corinthians disputará a primeira divisão do Campeonato Brasileiro tentando se reerguer depois de um campeonato estadual abaixo da crítica. Então campeão da América e do Mundo, o Timão entrou no último Brasileirão como um dos favoritos ao título, mas um futebol pobre e a seca de gols fizeram com a equipe do Parque São Jorge terminasse o campeonato apenas na 10ª colocação e mudasse de treinador.

A pífia campanha no nacional fez com que a ‘Era Tite’ chegasse ao fim e Mano Menezes reassumisse o comando do Alvinegro. As constantes crises no elenco alvinegro também trouxeram mudanças no elenco corinthiano: Alexandre Pato foi trocado com o São Paulo por Jadson e Emerson Sheik rumou ao Botafogo. Além das saídas, o Corinthians também repatriou um ídolo da Fiel Torcida: o volante Elias, que estava no Sporting (POR) e disputou a última temporada pelo Flamengo. Neste guia, a VAVEL Brasil comenta em detalhes como o Corinthians está se preparando para o Brasileirão.

Memória

Quando o Campeonato Brasileiro de 1990 começou, o Corinthians estava longe de ser apontado como um dos candidatos ao título. Com um elenco modesto, o Timão contava com o craque Neto para decidir as partidas, com a raça dos jogadores com menos renome como Giba, Wilson Mano e Tupãzinho e com as defesas de Ronaldo para surpreender.

Depois de começar o campeonato com duas derrotas consecutivas, o Corinthians emendou uma sequência de onze jogos sem derrota e conquistou a vaga para a disputa do mata-mata. Logo nas quartas de final, o Timão teria pela frente o Atlético Mineiro, equipe de melhor campanha. Na primeira partida, no Pacaembu, o Galo saiu na frente, mas dois gols de Neto garantiram a virada e vitória alvinegra por 2 a 1. No Mineirão, o empate sem gols foi o suficiente para classificar a equipe paulista.

Na semifinal, o Corinthians teve que encarar a equipe do Bahia. Na partida de ida, o mesmo drama da fase anterior. Wágner Basílio abriu o placar aos dois minutos e o Timão conseguiu a virada no segundo tempo. Paulo Rodrigues marcou contra e Neto cobrou falta com perfeição para consolidar a vitória alvinegra. Na Fonte Nova, mais um empate sem gols colocou o Timão na decisão do campeonato.

Na final, o Corinthians teria pela frente um dos seus principais rivais, o São Paulo. A primeira partida, disputada no estádio do Morumbi e com mando tricolor, foi muito disputada e intensa. O placar tendia para o 0 a 0 até que Neto cobrou falta para a grande área, Wilson Mano se antecipou à zaga tricolor e tocou para o fundo da rede de Zetti, garantindo a vitória corinthiana. Na partida de volta, mais de 100 mil pessoas lotaram o mesmo Morumbi para ver Tupãzinho, de carrinho, anotar o único gol da vitória alvinegra, que garantiu o inesperado título nacional para o Corinthians.



Neto foi o maestro da improvável conquista em 90 (Foto: Arquivo Placar)

Na última edição...

O Corinthians entrou no Campeonato Brasileiro de 2013 como atual campeão da América e do Mundo e um dos favoritos ao título. Entretanto, uma eliminação precoce nas oitavas de final da Libertadores para o Boca Juniors desencadeou uma série de crises no Timão e o futebol apresentado foi muito abaixo do esperado. A solidez defensiva era a principal arma do Alvinegro, mas a seca de gols prejudicou muito a equipe e os empates sem gols foram uma constante na campanha.

Além dos empates constantes, a insistência de Tite em medalhões como Emerson Sheik, Danilo e Paulo André foi bastante contestada pelos torcedores e a falta de vontade apresentada por alguns atletas minou a relação da Fiel Torcida com alguns dos principais jogadores. Herói da Libertadores em 2012, Emerson Sheik logo se transformou em vilão e um dos principais alvos dos protestos vindos da arquibancada. Maior contratação da história do futebol brasileiro, Alexandre Pato também não rendeu o esperado e logo caiu em desgraça com a massa alvinegra.

Aos trancos e barrancos, o Timão chegou a ficar ameaçado de rebaixamento e terminou o Campeonato Brasileiro na modesta décima colocação, muito abaixo do esperado antes do início do certame. Como consequência, o técnico Tite não teve seu contrato renovado e deixou o comando alvinegro.



Depois de um 2013 decepcionante, Tite disse adeus (Foto: Agência Corinthians)

O melhor de 2013: Gil

Em uma equipe em que apenas o sistema defensivo foi digno de elogios, o destaque não poderia ser diferente. Gil comandou a defesa alvinegra e foi o grande destaque do Corinthians em um ano decepcionante, mas que poderia ter sido ainda pior não fosse a segurança do zagueiro.

O defensor foi o principal nome alvinegro nas conquistas do Campeonato Paulista e da Recopa Sul-Americana e foi o mais regular entre todos do elenco corinthiano. Mesmo quando a equipe não ia bem, Gil continuava a fazer boas apresentações. Aos poucos, Gil caiu nas graças da Fiel Torcida e se transformou no titular absoluto da defesa alvinegra. Ao lado do camisa 3, diversos jogadores foram utilizados nos últimos meses, mas ele se manteve firme na posição.



Gil foi o destaque de 2013 (Foto: Agência Corinthians)

O início de temporada

Decepcionante é a palavra que resume o reinício de Mano Menezes no comando do Corinthians. Com um começo muito ruim no Campeonato Paulista, o Timão chegou a ficar cinco partidas consecutivas sem vencer e foi eliminado ainda na primeira fase do estadual, antes mesmo do mata-mata.

Até a chegada de Jadson, na oitava rodada contra o Palmeiras, a equipe se mostrava muito perdida em campo e sofrendo demais, principalmente na defesa, destaque dos anos anteriores. O Timão começou o Campeonato Paulista com duas vitórias consecutivas – sobre Portuguesa e Paulista – mas a terceira rodada reservou muita tristeza ao torcedor corinthiano. No clássico contra o Santos, o Alvinegro foi massacrado na Vila Belmiro e voltou para São Paulo com uma goleada por 5 a 1 na bagagem.

Nas rodadas seguintes, duas novas derrotas dessa vez para a Ponte Preta, por 2 a 1, em Campinas, e por 2 a 0 para o Bragantino, em pleno Pacaembu. Dois empates em 1 a 1, contra Mogi Mirim e Palmeiras, deixaram o Timão cinco partidas sem vencer. A equipe só reencontrou a vitória contra o Oeste, quando Jadson anotou os dois gols do triunfo por 2 a 1. Daí em diante, o Corinthians até conseguiu uma boa arrancada, mas a derrota por 3 a 2 para o São Paulo e o empate sem gols diante do Penapolense eliminaram a equipe alvinegra ainda na primeira fase.

Entretanto, após a chegada do novo camisa 10, o Corinthians conseguiu se reorganizar e deu sinais de mudança. Apesar das melhoras terem sido tardias e não evitado o vexame no estadual, o torcedor alvinegro tem motivos para ter esperanças. Na Copa do Brasil, o Timão fez sua parte e venceu o Bahia de Feira de Santana por 2 a 0, fora de casa, eliminando a segunda partida e garantindo a classificação para a fase seguinte. Além disso, com a eliminação precoce no Campeonato Paulista, Mano Menezes teve mais de um mês para ajustar os problemas da equipe e promete ainda mais melhoras para o Campeonato Nacional.

Quem comanda: Mano Menezes

Para substituir Tite, o comandante da era mais vitoriosa do clube, a diretoria corinthiana apostou em um nome com experiência e identificação com a Fiel Torcida. Responsável por reerguer o Corinthians após o rebaixamento em 2007 e conquistar o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil em 2009, Mano Menezes foi o escolhido. No começo da jornada, o gaúcho teve dificuldades para ajustar a equipe, mas a chegada de Jadson deu uma nova opção ao treinador, que passou a ter um armador mais jovem que Danilo e alguém para trabalhar a posse de bola e a organização de jogadas, além de ser uma arma na bola parada.

Logo na primeira partida do seu novo camisa 10, Mano mudou o estilo de jogo da equipe. Saiu do 4-2-3-1 e armou uma equipe com três volantes em um 4-3-1-2, dando mais segurança aos defensores, aumentando a eficiência na saída de bola e liberando Jadson para armar as jogadas para Romarinho e Luciano. As mudanças fizeram com que o camisa 10 fosse o grande destaque na armação da equipe e com que Romarinho voltasse a fazer gols – o atacante foi o artilheiro do Timão no estadual.

Além da qualidade de Jadson, o Corinthians passou a contar com as chegadas dos volantes Bruno Henrique e Guilherme ao campo de ataque como elemento surpresa para quebrar as marcações adversárias. E, em julho, um reforço ajudará ainda mais nessa tarefa: o volante Elias voltou ao Parque São Jorge e é uma excelente opção para este estilo de jogo.

Depois da eliminação precoce no estadual, grande parte da Fiel Torcida pediu a cabeça do treinador, mas a cúpula alvinegra deu um voto de confiança à Mano Menezes, que teve um mês de treinamentos para continuar ajustando a equipe.

Mano foi o escolhido para substituir Tite (Foto: Agência Corinthians)

Quem decide: Jadson

Até a oitava rodada do Campeonato Paulista, o Corinthians parecia uma equipe perdida dentro de campo, vivia uma fase muito ruim e estava em desgraça com a torcida. Entretanto, uma troca com o rival São Paulo colocou Jadson Rodrigues da Silva no Parque São Jorge e trouxe uma nova esperança à massa corinthiana. Logo em sua estreia, no clássico contra o Palmeiras, o camisa 10 conduziu a equipe a um empate por 1 a 1 tendo dominado o maior rival por todo a partida.

No seu segundo jogo, contra o Oeste, em Itápolis, Jadson demonstrou todo o seu arsenal. Após ver a equipe sair perdendo com menos de cinco minutos, o camisa 10 fez dois lindos gols, o primeiro em um petardo da intermediária e o segundo em cobrança de falta perfeita da entrada da área, e recolocou o Timão no caminho das vitórias.

Desde que Jadson chegou ao Corinthians, o Alvinegro sofreu apenas uma derrota: 3 a 2 no clássico contra o São Paulo, partida que o camisa 10 não jogou por motivos de contrato. Com ele em campo, o Timão acumula cinco vitórias e dois empates em 2014.

Quem promete: Romarinho

Após cair nas graças da Fiel Torcida pelos gols marcados contra Boca Juniors e Palmeiras em 2012, Romarinho viveu um pesadelo em 2013. Apresentando um futebol muito abaixo do esperado, o atacante ganhou as manchetes muito mais pelas supostas noitadas do que por seus gols e se transformou em um dos principais alvos dos protestos da torcida, ao lado de Emerson Sheik e Alexandre Pato. Dos três, apenas Romarinho ganhou uma segunda chance no clube e isso se deve ao excelente começo de ano do atleta até aqui.

Aparentemente mais focado em jogar futebol do que na sua vida pessoal e beneficiado pelo novo esquema implantado por Mano Menezes, o atacante foi o artilheiro da equipe e um dos vice-artilheiros do Campeonato Paulista com oito gols em quinze rodadas, recuperando um pouco da confiança do torcedor corinthiano. Com um bom início de ano, Romarinho promete recuperar o bom futebol de 2012 e ser um dos destaques da equipe.

O desafio

Depois de um começo ruim no Campeonato Paulista, a diretoria alvinegra se mexeu, fez mudanças no elenco corinthiano, afastou alguns dos jogadores que eram apontados como os causadores das crises de 2013 e trouxe reforços importantes para a disputa do Campeonato Brasileiro. Jadson deu uma nova cara ao time e Elias será fundamental para a equipe assim que puder estrear, a partir de 14 de julho, quando reabre a janela de transferências europeias para o Brasil.

Apesar da eliminação precoce no estadual, a equipe alvinegra deu sinais de melhora ao longo da competição e o desafio de Mano Menezes será melhorar a equipe o suficiente para superar a decepção de 2013. Para isso, o técnico teve um mês apenas para fazer treinamentos e jogos-treino, visando ajustar o time.

Outro ponto favorável ao técnico e ao elenco corinthiano é a falta de confiança da mídia e das outras torcidas no time alvinegro. A eliminação na primeira fase do Paulistão fez com que grande parte da mídia e das torcidas adversárias passasse a considerar o Corinthians uma equipe mediana e alguns, inclusive, chegaram a dizer que a equipe brigará contra o rebaixamento. Essa desconfiança pode ser utilizada a favor do Timão, que não terá tanta atenção assim no começo do campeonato e deverá ter mais tranquilidade para, quem sabe, arrancar logo no começo da temporada.



Equipe tentará evitar novos protestos, constantes em 2013 (Foto: Gazeta Press)

Avaliação VAVEL

Mesmo tendo sido precocemente eliminado no Campeonato Paulista e não tendo a confiança de grande parte da mídia e do torcedor adversário, o Corinthians apresentou uma boa evolução durante a disputa do estadual e a chegada de Elias no meio do ano deve melhorar ainda mais o time corinthiano. Apesar de não parecer, o Timão pode sim brigar por uma vaga na Libertadores de 2015 e apagar as decepções de 2013.