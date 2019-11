Série A 2014: Cruzeiro Esporte Clube

Após surpreender a todos vencendo de maneira muito tranquila o Campeonato Brasileiro 2013, o Cruzeiro vem para a edição de 2014 do maior torneio nacional com o mesmo objetivo: com o elenco que tem à disposição, não se espera nada além da equipe mineira lutando pelo tetracampeonato. Com um elenco ainda mais reforçado e maduro em relação a 2013, a Raposa tem ótimas perspectivas para a temporada.

Contratações chegaram para suprir as poucas carências do elenco de 2013. O Cruzeiro entra como favorito em qualquer competição que entrar. Com trabalho sério da diretoria e comissão técnica, o time celeste saiu de uma crise em 2012 para a glória no ano seguinte. Mesmo tendo a Copa Libertadores como prioridade, a torcida não deixará de lado o Brasileirão. Confira neste guia da VAVEL Brasil como a Raposa de Minas Gerais está se preparando para a competição.

Memória

Depois de vencer a Copa Sul-Minas em 2002, a torcida cruzeirense sonhou mais alto para 2003, mas não esperava que a equipe comandada por Vanderlei Luxemburgo chegasse tão longe. O Cruzeiro se tornou a primeira e única equipe brasileira a conquistar a tríplice coroa, que consiste em conquistar três titulos em apenas uma temporada. O Campeonato Mineiro, Copa do Brasil e, por fim, o Brasileirão, foram todos vencidos pela Raposa de maneira incontestável.

Na época a competição era disputada em 46 rodadas; o Cruzeiro chegou a incrível marca de 31 vitórias e 100 pontos conquistados, 13 a mais que o vice-campeão Santos. O artilheiro celeste na competição foi o camisa 10 Alex, com 23 gols - até hoje é o jogador que mais marcou gols pelo Cruzeiro em uma edição de Campeonato Brasileiro. Este titulo tirou o Cruzeiro da "fila", já que a equipe nunca tinha vencido um Brasileirão, apenas uma Taça Brasil em 1966 sobre o Santos de Pelé.

Para muitos, surpreendente. A verdade é que poucos esperavam que o Cruzeiro fosse tão forte para o Brasileirão 2013. Mesmo após passar por uma reformulação drástica, mídia e a própria torcida ainda duvidavam do elenco celeste. Mas o Cruzeiro foi lá e provou que o trabalho era sério e de maneira incontestável e tranquila, faturou o caneco de 2013.

Cruzeiro venceu todas as outras 19 equipes pelo menos uma vez

Com uma zaga muito segura, formada por Bruno Rodrigo e Dedé, a Raposa ficou atrás apenas do Corinthians na disputa pela melhor defesa. No ataque, foi avassalador: a artilharia pesada com Willian, Dagoberto, Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Borges e outros marcaram impressionantes 77 gols durante as 38 partidas. A conquista da taça veio em uma semana especial. No domingo, o Cruzeiro venceu o Grêmio por 3 a 0 no Mineirão, mas ainda não pode comemorar o campeonato de maneira oficial; na quarta-feira seguinte, o time foi até o Barradão enfrentar o Vitória e venceu por 3 a 1, conquistando de forma oficial o Brasileirão 2013, para euforia absoluta da torcida em Belo Horizonte, que virou a noite em festa.

Everton Ribeiro mostrou para o Brasil seu talento

Após temporadas e mais temporadas jogando bem pelo Coritiba, em 2013 Everton Ribeiro recebeu a chance de jogar por um grande clube no Brasil e não desperdiçou a oportunidade. Logo em sua primeira temporada, o camisa 17 se tornou ídolo no Cruzeiro e foi declarado o melhor jogador do Brasileirão 2013, superando medalhões e altos investimentos, como Seedorf, Barcos, Pato e outros.

Com dribles, gols, e principalmente assistência (foi o líder do quesito na competição), Everton encantou a todos com seu futebol arte. Às vezes com muita firula, mas sempre que necessário ele é objetivo e aparece bem para o time, assim foi de vital importância para a conquista do campeonato. Em 2014, Ribeiro começou bastante apagado, mas nas últimas partidas - as mais importantes -, o jogador apareceu muito bem. Até aqui, tem dois gols somados na temporada.

Início da temporada

Com emoção. Foi isso que o Cruzeiro escolheu para seu início de temporada. Quem esperava uma equipe ainda melhor que a de 2013, se decepcionou, mas no fim tudo deu certo. Após três temporadas, o time celeste faturou o Campeonato Mineiro de forma invicta; na Libertadores, time superou as dificuldades e conseguiu a classificação com vontade.

No Mineiro, Marcelo Oliveira escalou por diversas oportunidades um time misto, mas o ritmo foi mantido: 10 vitórias e dois empates na primeira fase. Apesar de alguns jogos ruins, os reservas - principalmente - mostraram serviço e provaram a força do elenco. Na final, o Cruzeiro tinha a vantagem de jogar por dois empates, e a soube utilizar muito bem. No Horto, empate copeiro sem gols. Na volta, no Mineirão, grande atuação e sem levar grandes sustos os rivais empataram novamente e a Raposa ficou com o caneco.

Na Libertadores, grande sonho da torcida pra temporada, o Cruzeiro começou de maneira bem inconstante. Primeiro, foi ao Peru enfrentar o Real Garcilaso e perdeu muito mais que três pontos. A torcida do time peruano cometeu racismo com Tinga, uma atitude lamentável. No jogo seguinte, goleada sobre a Universidade de Chile no Mineirão e ânimos renovados.

Aí chegaram os dois confrontos contra o Defensor do Uruguai. Primeiro, na casa do adversário, o Cruzeiro foi dominado e saiu derrotado por 2 a 0, com dois gols do brasileiro até então desconhecido Gedoz. Na volta, em BH, o time celeste chegou a abrir 2 a 0, mas cedeu o empate de forma desastrosa. Time entraria nos dois jogos seguintes com obrigação de vencer, e conseguiu. No Chile, vitória segura sobre La U e depois a revanche contra o Garcilaso: 3 a 0 com show no Mineirão.

Quem comanda: Marcelo Oliveira

Levando a equipe a um titulo importante depois de um bom tempo, Marcelo Oliveira virou unanimidade na torcida do Cruzeiro. Mesmo com seu passado atleticano, é raro achar um torcedor que não apoia e elogia sua passagem na Raposa. Gozando de total confiança do presidente Gilvan Tavares e do diretor de futebol Alexandre Mattos, Marcelo tem como objetivo permanecer por muito tempo no clube celeste.

Com um vasto elenco a disposição, o técnico cruzeirense geralmente é adepto da filosofia do "quem tá melhor joga". Em cada posição, podemos dizer que Marcelo conta com no mínimo dois jogadores de muita qualidade disputando a vaga. Por exemplo, na linha de três meias/atacantes, ele pode utilizar: Everton Ribeiro, Dagoberto, Ricardo Goulart, Willian, Marlone, Élber, Alisson e Luan, além de Júlio Baptista que ainda pode jogar mais recuado. Mais uma virtude de Marcelo é saber passar tranquilidade para seus jogadores. Nesta temporada isso será muito útil, já que dessa vez o Cruzeiro entra como favorito e terá pressão de todos os lados.

Quem decide: Dagoberto

Ícone do elenco pela experiência e com mais Brasileiros que muito time por aí, Dagoberto conta com um currículo invejável para provar que deixou os problemas extra-campo no Internacional e está focado no trabalho com o Cruzeiro. Mesmo após passar por problemas de lesões, o camisa 11 foi de grande significado para as conquistas da Raposa em 2013. Sempre aparecendo nos grandes jogos, principalmente clássicos, Dagol é a esperança da torcida em momentos difíceis.

Cobrador de pênaltis oficial do time, Dagoberto sabe quando é ele que tem que chamar a responsabilidade em certos momentos da partida. Como joga ao lado de jogadores ainda jovens como Everton Ribeiro e Goulart, muitas vezes sobra para o jogador a responsabilidade de fazer uma jogada mais efetiva. Contra a Universidad de Chile, por exemplo, o Cruzeiro encontrava dificuldades para penetrar na defesa adversária até que Dagoberto achou um lindo passe para Goulart abrir o placar e logo depois marcou o segundo, dando mais tranquilidade para a equipe.

Outros jogadores que podem e devem decidir para o Cruzeiro são Bruno Rodrigo e Ricardo Goulart. Isso mesmo, o zagueiro Bruno Rodrigo: a Raposa tem uma jogada aérea fortíssimo e, com isso, Bruno já tem cinco gols na temporada - muitas vezes em momentos cruciais. Goulart já é mais oportunista e pode aparecer em qualquer momento para tirar o time celeste do sufoco.

Quem promete: Mayke

A expectativa da torcida cruzeirense para Mayke ter uma sequência como titular é enorme. Sempre que tem oportunidade o jogador mostra muito serviço e para alguns terá um futuro brilhante, à nível de Seleção Brasileira. Ataca extremamente bem, mas não compromete tanto defesa, cruza bem. Esse é Mayke.

Apesar de todas essas qualidades, o técnico celeste ainda prefere escalar Ceará. Experiente, o lateral ex-PSG tem a confiança de Marcelo, mas não agrada tanto a torcida. Até ano passado, Ceará era bastante seguro na defesa e ainda tinha algumas boa aparições no ataque. Já em 2014, o jogador já comprometeu na defesa e ainda não soma nenhuma assistência na temporada. Assim que vacilar, vai perder a vaga.

O desafio

Elenco deve fazer diferença no começo

Como já dito acima, não se pode esperar menos do Cruzeiro do que a luta por mais um título brasileiro. Com um elenco recheado de grande jogadores, que mescla experiência e juventude, o time celeste entra como grande favorito na principal competição do país.

Um dos fatores que pode "prejudicar" o Cruzeiro na luta pela taça é a disputa da Libertadores. A Raposa, como todo time brasileiro, encara o torneio continental como prioridade e deve focar todas suas forças na competição. Apesar disso, o elenco celeste é tão forte e passa tanta tranquilidade para a torcida que, mesmo pressupondo que no ínico será usado um time alternativo, a Raposa deve lutar para permanecer no topo desde o ínicio. Enfim, no mínimo, é obrigação do time celeste ficar entre os quatro primeiros na tabela.

Avaliação VAVEL

Reforços pontuais, base campeã de 2013 mantida e recuperação de peças importantes. Apesar de estar próximo de perder Nilton, o Cruzeiro conta com excelentes partidas de Henrique, depois de um 2013 apagado. Na lateral-esquerda, Samudio parece passar a segurança que faltava. No papel, a Raposa entra como favorito em todos os torneios que disputa, basta provar em campo. O Mineiro já foi, mas a torcida não se dá por satisfeita. O Cruzeiro de Marcelo Oliveira entra no Campeonato Brasileiro 2014 como principal candidato ao título da competição.