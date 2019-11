Série A 2014: Figueirense Futebol Clube

O Figueirense, atual campeão catarinense, um dos times de maior reconhecimento no estado, dono de 16 títulos estaduais e representante da capital na Série A volta à elite do futebol brasileiro após amargar um ano na segunda divisão.O excelente começo de ano da equipe deve ser o pontapé inicial que motivará a equipe para a disputa do certame, onde sempre se destacou dentre os catarinenses.

Neste guia preparado pela VAVEL Brasil, você fica por dentro de todos os preparativos da equipe para o início de campeonato. Apesar de faltar menos de uma semana para o início da competição, o Figueirense continua correndo atrás de reforços, e foi veiculada a possibilidade de Richarlyson, além de Marco Antônio e Everaldo, que têm contrato com o Grêmio aparecerem no Figueira para a disputa da Série A.

Memória

A última campanha de destaque do Figueirense aconteceu em 2011, mas o principal ano da equipe da capital catarinense na elite aconteceu algumas temporadas antes, em 2006. Comandada por Adilson Batista, a equipe alcançou a sétima colocação no certame, até então a melhor colocação de uma equipe catarinense no Campeonato Brasileiro.

Naquela que foi a melhor temporada do Figueira na Série A, até a atuação da torcida nas arquibancadas merece ser destacada. A equipe terminou o campeonato com a décima segunda maior média de público, à frente de equipes como o Santos e o Palmeiras. O estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, provou-se uma arma importante na trajetória da equipe durante o campeonato.

Naquele ano, a equipe catarinense, que ainda buscava seu espaço e tentava se consolidar na primeira divisão, acabou se mostrando uma verdadeira pedra no sapato da maioria das grandes equipes, já conhecidas em todo o Brasil e com destaque nacional. O exemplo mais claro da força do subestimado Figueirense: vitória elástica sobre o Palmeiras por 6 a 1 na segunda rodada, no Orlando Scarpelli.

O Figueira vinha embalado após a conquista do Campeonato Catarinense daquele ano, e Adilson Batista comandou uma equipe motivada que com menos de vinte minutos de jogo já vencia a partida por três a zero. Schwenck e Soares, destaques do ataque do Furacão alvinegro comandaram a vitória, com dois gols cada. Carlos Alberto e Vinícius Fininho foram os autores dos dois tentos que fecharam a goleada, que até hoje é a maior de uma equipe catarinense em uma equipe tradicional da primeira divisão.

E esta goleada não foi o único triunfo diante de um grande. Durante toda a competição, o Figueira conseguiu bater esquadrões tradicionais do futebol brasileiro, como o Botafogo, que venceu duas vezes o Santos, o Grêmio, o Fluminense e o Internacional, que também goleou: 4 a 2, no Rio Grande do Sul. Se Adilson Batista se tornou um favorito da torcida após a conquista do Campeonato Catarinense daquele ano, a campanha de 2006 apenas confirmou a estima pelo treinador.

A equipe ainda chegou a se qualificar para a Copa do Brasil de 2007, e alcançou destaque nacional ao chegar às finais da competição. Durante sua trajetória, o Figueira deixou para trás as equipes do Madureira, Noroeste, Gama, Náutico e Botafogo. A final foi disputada contra o Fluminense. O primeiro jogo foi disputado no Rio de Janeiro, e terminou em empate de 1 a 1. Sob grande expectativa, o Figueirense trouxe a decisão para casa, mas acabou sendo derrotado por 1 a 0.

Alguns dos principais jogadores destas duas campanhas históricas foram Chicão, Marquinhos Paraná, Henrique, Cleiton Xavier e o trio de ataque Schwenck, Cícero e Soares, além do próprio Adilson Batista, que montou a prodigiosa equipe. Souza, do Goiás, foi o artilheiro do Brasileirão de 2006, mas foi seguido pelos três atacantes alvinegros.

Na última edição...

Quem começou no comando técnico do Figueirense na Série B foi o experiente Adilson Batista, que chegou com a obrigação de garantir o acesso. Entretanto, apesar da grande rodagem do treinador em grandes equipes brasileiras, o começo foi irregular e desagradou os torcedores, que protestaram contra o treinador no Scarpelli. Assim, na 16ª rodada, após derrota por 3 a 2 para o lanterna ABC, Adilson deixou o comando da equipe.

Vinícius Eutrópio foi escolhido como substituto, e o início de sua trajetória no Figueira trouxe um clima de desconfiança. Apesar dos reforços que chegaram no meio de ano, a equipe continuou a apresentar futebol irregular, permanecendo entre 7ª e 11ª colocação por mais algumas rodadas, até o confronto com o Avaí, pelo segundo turno.

O maior clássico catarinense foi um divisor de águas na campanha do Furacão. Terminou em uma goleada por 4 a 0 na casa do rival, em partida em que o Figueirense atropelou o rival azul e branco e iniciou sua arrancada rumo à série A. A equipe ocupava a 10ª posição e tinha 46 pontos conquistados.

Mesmo com a vitória, a classificação era difícil, e o Figueirense precisava conquistar todos os pontos possíveis. Ainda assim, motivados, conseguiram cumprir o objetivo: a equipe arrancou e não parou de crescer, subindo posições a cada rodada. Faltando duas rodadas para o fim da competição, o Figueira estava na sexta colocação e tinha 56 pontos. Para vencer, precisava de duas vitórias.

E, pela primeira vez no campeonato, o Figueirense chegou à zona de classificação, devido a tropeços de Icasa e Ceará. Nas duas últimas rodadas, foram uma vitória e um empate, que garantiram a quarta colocação e o suado acesso à Série A.

O nome de 2013: Rafael Costa

A escolha do nome de 2013 do Figueirense é simples e fácil: Rafael Costa, homem-gol da equipe em 2013, foi o grande destaque da campanha do acesso. Em um elenco que não contava com nenhum atleta de grande renome, Rafael Costa conseguiu encontrar seu espaço como principal jogador da equipe e dar continuidade ao bom momento na carreira.

Rafael Costa chegou à Florianópolis após destacar-se pelo também catarinense Metropolitano, ao marcar 13 gols no campeonato catarinense. Foi sua segunda passagem por Florianópolis: na primeira, havia defendido o Avaí. Superou as desconfianças da torcida e conseguiu anotar 27 gols na temporada – 14 deles na Série B – ficando entre os dez maiores artilheiros do Brasil.

As boas atuações rapidamente despertaram o interesse de grandes equipes, e o Figueirense não foi capaz de manter o jogador para a disputa da Série A, e Rafael foi vendido para o FC Seoul, da Coreia do Sul. Antes de se despedir, declarou amor à camisa alvinegra e informou que a decisão havia sido tomada por ser financeiramente agradável para si e para a equipe.

O início de temporada

Os primeiros meses do Figueirense em 2014 não poderiam ter sido melhores. A equipe se classificou sem dificuldades na Copa do Brasil e conquistou o décimo sexto Campeonato Catarinense de sua história com uma campanha impecável.

Na primeira fase, a equipe começou ‘devagar’. Classificou-se na quarta colocação, com o mesmo número de pontos que a Chapecoense e com apenas um ponto a mais que o Brusque, mas valeu-se de uma defesa eficiente – terminou com a melhor defesa, sofrendo apenas 7 gols – para conseguir a classificação.

No quadrangular semifinal sofreu apenas uma derrota e não deu chance aos rivais, terminando aquela fase na liderança, com a melhor campanha dentre os outros postulantes a finalistas. Apesar da boa campanha, garantiu a vaga na final apenas na última rodada: venceu o Criciúma por 3 a 2 diante da torcida Carvoeira, no estádio Heriberto Hülse.

As finais foram disputadas contra o Joinville, e no primeiro jogo, a equipe do Norte catarinense levou a melhor, vencendo por 2 a 1. No jogo de volta, no estádio Orlando Scarpelli, o torcedor empurrou e o Figueirense abriu dois de vantagem logo no primeiro tempo, garantindo o título. Na segunda etapa, viu o Joinville crescer e quase levar o título, mas um inspirado Tiago Volpi garantiu a taça, que iguala o alvinegro da capital ao Avaí como maior vencedor estadual de Santa Catarina.

A primeira fase da Copa do Brasil foi ‘deixada de lado’ pela comissão técnica alvinegra, já que o foco primário era o estadual, mas ainda assim o Figueira despachou o Plácido de Castro com facilidade. No primeiro jogo, no Acre, o placar foi 0 a 0. No jogo de volta, a equipe acreana visitou Florianópolis e o Scarpelli foi mais uma vez o palco da classificação alvinegra: vitória por 3 a 1, que coloca o Furacão do Estreito na próxima fase da competição.

Quem comanda: Vinícius Eutrópio

O atual treinador assumiu a equipe no meio da série B, após a demissão de Adilson Batista. Sob as mãos do antigo treinador, a equipe amargava a oitava posição do certame e se afastava cada vez mais do G4. Vinícius assumiu em um momento turbulento, e o retrospecto era de uma torcida furiosa e de um time inconstante.

Vinícius Eutrópio mostrou-se capaz de reverter o quadro, e sob suas mãos, a equipe alcançou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O ponto alto de sua trajetória na equipe foi a goleada sobre o Avaí, em clássico que terminou em 4 a 0 para o Furacão.

Antes do Figueirense, o mineiro treinou a equipe do ASA (AL), e ainda acumula passagens por América-MG, Grêmio Barueri e Fluminense. Teve uma passagem breve pelo Fucarão ainda como jogador, e foi um dos destaques na conquista da Copa SC de 1996.

Quem decide: Marcos Assunção

A bola parada tornou-se característica marcante do Figueirense, e um dos principais responsáveis é Marcos Assunção, principal contratação do ano. O volante se tornou nacionalmente conhecido pela eficiência na bola parada após excelente passagem pelo Palmeiras em 2012, onde se destacou em meio à equipe rebaixada.

Em 2013, trocou o manto verde pelo alvinegro do Santos, mas não repetiu as boas atuações. Uma séria lesão o tirou dos gramados durante boa parte da temporada, e a passagem na equipe praiana foi bastante apagada. Chegou ao Figueirense em janeiro para realçar a carreira, e destacou-se rapidamente dentre os comandados de Vinícius Eutrópio.

O departamento médico do Furacão foi cuidadoso com o atleta, e ele começou o campeonato na reserva. Depois de começar a jogar, não demorou a se tornar referência dentro de campo, terminando o campeonato estadual de 2014 como o maior garçom da equipe, liderando no quesito assistências - incluindo uma na grande final diante do Joinville -, sobretudo em lances de bola parada, como faltas ou escanteios.

Quem promete: Everton Santos

Sem poder contar com Rafael Costa, o principal atacante da equipe em 2013, o Figueira aposta em outro jogador bastante promissor, e que já deu sinais de que costuma aparecer nos jogos decisivos: foi o herói da classificação para a segunda fase da Copa do Brasil, e foi um dos principais jogadores do Figueirense na final do Campeonato Catarinense de 2014.

Everton Santos chegou por empréstimo no meio do ano passado, num período em que a equipe passava por um período de turbulência e enfrentava uma série de resultados negativos. E Everton não demorou a se tornar decisivo: o camisa 11 não demorou a se tornar titular e presenteou o torcedor com o gol do acesso à Série A, na última rodada.

Além da qualidade dentro de campo, outro fator faz diferença: o amor e a vontade de jogar pelo clube. No final do ano passado, recusou uma proposta milionária do futebol asiático para continuar jogando pelo Figueirense. No início do ano, se reapresentou na Ponte Preta, clube com o qual tem contrato, com o desejo de voltar à Florianópolis, e assim o fez.

E em sua volta, em 2014, mostrou-se peça fundamental do esquema de Vinícius Eutrópio e tomou o lugar de Ricardo Bueno como principal referência ofensiva. Tornou-se um dos destaques da equipe do Estreito no estadual, e ao que tudo indica, será também essencial para uma boa campanha na Série A.

O desafio

Apesar da emocionante campanha na Série B do ano passado e do título estadual de 2014, o ano do Figueirense na Série A não promete ser tão tranquilo. A equipe chega à primeira divisão com pouco investimento, se comparada a outras equipes brasileiras, e o principal reforço do ano é um jogador de 37 anos de idade.

Para a diretoria, a palavra chave para o ano é a manutenção, considerando o estatuto da equipe e a competitividade do certame. Entretanto, a torcida espera muito mais da equipe. Em 2011, a equipe terminou na sétima colocação e igualou-se ao seu melhor desempenho na história, e a torcida quer mais.

Quer relembrar a temporada de 2006, quando a equipe goleou os grandes e deu trabalho para as equipes tradicionais do estado. Assim, o Figueirense terá de suar a camisa para agradar sua exigente torcida e fazer um bom papel na primeira divisão brasileira.

Avaliação VAVEL

Apesar dos desejos da torcida, o papel do Figueirense na primeira divisão é a de luta contra o rebaixamento, para evitar a volta à Sèrie B no ano seguinte à subida. Vinícius Eutrópio tem jogadores promissores em seu plantel, como Giovanni Augusto e Marquinhos Pedroso, que se destacaram no estadual, mas é difícil prever o rendimento dos atletas à nível nacional.

Colaboração: André Felipe Schlindwein