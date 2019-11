Série A 2014: Clube de Regatas do Flamengo

Depois de escapar do rebaixamento nas últimas rodadas em 2013, o Flamengo inicia o Brasileiro deste ano buscando voos maiores. A campanha irregular do ano passado, a atenção dividida com a Copa do Brasil e a perda de pontos pela escalação irregular de André Santos por pouco não culminaram no primeiro rebaixamento do clube na história do campeonato e a expectativa para 2014 é de que a equipe brigue na parte de cima da tabela.

No guia que segue, a VAVEL Brasil conta detalhadamente sobre a preparação do Flamengo para o Campeonato Brasileiro, falando do desempenho no ano anterior e lembrando como foi uma participação bem sucedida na história, algo que os torcedores esperam que se repita em 2014.

Memória

Na memória dos flamenguistas o título de 1992 sempre vem à cabeça. Um campeonato onde o Flamengo passou por cima dos rivais Vasco e Botafogo durante a campanha e conseguiu o seu quarto título brasileiro. (Quarto, pois não entraremos na polêmica de 1987). Um timaço comandado pelo técnico Carlinhos, com o ídolo Júnior já em fim de carreira, mas comandando a molecada dentro de campo.

Na primeira fase, 20 times participaram da competição e oito passaram para a fase posterior, se dividindo em dois grupos com quatro equipes. O Flamengo ficou na 4ª posição no geral, ficando atrás de Vasco (1º) e Botafogo (2º), além do Bragantino (3º). Na segunda fase, o rubro-negro teria pela frente Vasco, São Paulo e Santos em seu grupo e o time foi campeão do grupo 1, ganhando o direito de enfrentar o Botafogo, vencedor do grupo 2, na final do campeonato.

No primeiro jogo da final, o Flamengo conseguiu reverter a vantagem de dois empates que tinha o Botafogo, vencendo por 3 a 0 no Maracanã, com gols de Nélio, Júnior e Gaúcho. Na volta, o Fogão de Renato Gaúcho, Márcio Santos e cia. Conseguiu um empate de 2 a 2 com o rubro-negro, mas que não foi suficiente para tirar o título do urubu.

A nota triste daquele segundo jogo da final foi a morte de três torcedores, que com a superlotação do Maracanã (público de 122.201 pessoas), acabaram caindo das arquibancadas e vieram a falecer. Depois disso, o estádio passou por uma reforma e não pode mais receber um público tão grande em suas partidas.

Na última edição...

O Flamengo entrou no Campeonato Brasileiro 2013 com expectativas modestas, em ritmo de contenção de gasto pregado pela diretoria que acabara de assumir o clube. Elias e os então badalados Marcelo Moreno e Carlos Eduardo foram as contratações que mais chamaram a atenção antes do torneio começar e o Maracanã, passando por obras para a Copa das Confederações, fez muita falta ao clube.

Nos primeiros quatro jogos, nenhuma vitória veio, o que culminou na demissão do técnico Jorginho, contestado desde a sua contratação. Na quinta e última rodada antes da pausa para a Copa das Confederações, o Flamengo teve sua primeira boa atuação no ano, vencendo o Criciúma por 3 a 0 no Heriberto Hulse e sendo comandado pelo então interino Jayme de Almeida.

Durante o torneio de seleções o Flamengo tentou se ajeitar para não passar sufoco na segunda metade do ano, mas não foi o que aconteceu. Mano Menezes chegou, trazendo a tiracolo os velhos conhecidos André Santos e Chicão para reforçar sua defesa e ainda ganhou um pacotão de reforços do interior paulista formado por Bruninho, Val, Diego Silva e Paulinho, que chegou sob muita desconfiança da torcida. Nas primeiras duas partidas com Mano, o Flamengo não perdeu, chegando inclusive a vencer o clássico contra o Vasco. Mas no decorrer do campeonato derrotas para Bahia (3 a 0), Corinthians (4 a 0) e Atlético-PR (4 a 2 em casa, depois de o time fazer 2 a 0) geraram um desgaste grande no ambiente do clube e culminaram no pedido de demissão de Mano Menezes.

Faltavam 16 rodadas e o risco de rebaixamento era eminente. A diretoria do Flamengo então resolveu dar um voto de confiança a Jayme de Almeida e o promoveu a treinador da equipe, garantido pelo menos até o fim do ano. O desconhecido e pouco badalado Jayme livrou o time da segunda divisão, manteve o rubro-negro no meio da tabela e mesmo com a perda de quatro pontos pela escalação irregular de André Santos o Fla continuou na série A.

O nome de 2013: Elias

O conjunto do Flamengo teve muita força, principalmente na reta final do ano passado, mas um jogador, em especial, chamou a atenção e se tornou fundamental para o time, se tornando ídolo da nação rubro-negra mesmo com tão pouco tempo de clube. Nenhum torcedor esquecerá tão cedo do gol decisivo de Elias contra o Cruzeiro nas quartas de finais da Copa do Brasil, que fez explodir o Maracanã e colocou o Flamengo na improvável semifinal da competição.

Além de seus gols e assistências, Elias tinha outras funções importantes no time do Flamengo, como por exemplo a de ser o motivador da equipe dentro de campo, se comunicando o tempo todo com os companheiros para acertar o posicionamento, a marcação e outras coisas. Porém, a relação de amor de Elias com o Flamengo chegou ao fim junto com o ano de 2013. Foram 56 partidas e 10 gols pelo rubro-negro.

O ano de 2014 começou e com o passar dos dias o volante ficou cada vez mais distante da Gávea. Mesmo com a vontade de permanecer no Flamengo, com o clube fazendo todo o esforço que pode, o Sporting fez jogo duro e Elias não voltou, ficando assim o rubro-negro órfão de seu principal jogador. Agora de volta ao Corinthians, Elias deixou um vazio não só dentro de campo, como também no coração dos torcedores.

O início da temporada

Da frustração na Copa Libertadores ao polêmico título do Campeonato Carioca. No estadual, o Flamengo foi muito superior às outras equipes na primeira fase. Logo na estreia, venceu o Audax por 2 a 0, mesmo atuado com time reserva e foi o único dos times considerados grandes a estrear com vitória na competição. Os titulares estrearam somente na terceira rodada e, ainda sem ritmo de jogo, empataram com o Duque de Caxias por 2 a 2. Mas, depois de perder o 100% de aproveitamento, o Flamengo conseguiu emplacar três vitórias seguidas, sendo duas com goleadas por 5 a 2 (sobre Resende e Boavista), até chegar ao clássico contra o Fluminense. Contra o tricolor, o rubro-negro teve sua pior partida no estadual, sofreu com erros defensivos e perdeu por 3 a 0.

E foi logo após a derrota no clássico, que o time estreou na Libertadores, enfrentando o León no México e sendo derrotado por 2 a 1. Na sequencia da temporada, o Flamengo venceu o clássico contra o Vasco em um jogo com erro da arbitragem a favor do rubro-negro, passou por Madureira e Resende e os bons resultados motivaram o time, que enfrentou o Emelec no Maracanã e conseguiu uma boa vitória por 3 a 1, tendo grande atuação e se recuperando na competição continental.

O carnaval passou e o Flamengo ainda teve mais cinco jogos pela Taça Guanabara, onde conseguiu quatro vitórias (uma delas contra o Botafogo), obteve o primeiro lugar e garantiu a vantagem de poder jogar por dois empates nas semifinais. Enquanto isso, na Libertadores o time somou dois tropeços seguidos contra o Bolívar, sendo um deles o empate no Maracanã em 2 a 2, que acabou tirando pontos importantes para o rubro-negro no torneio.

Nas semifinais do Carioca nenhum susto e as duas vitórias por 3 a 0 e 3 a 1 sobre a Cabofriense colocaram o Flamengo na decisão do campeonato, onde teria pela frente o rival Vasco. Na Libertadores, uma vitória improvável no Equador sobre o Emelec por 2 a 1, com Paulinho marcando o gol da vitória já no fim do jogo, manteve as chances do Flamengo na competição e o time só precisaria de uma vitória em casa na última rodada.

Antes da “final” contra o León, o primeiro jogo da decisão do Carioca contra o Vasco. O cruzmaltino foi melhor em boa parte da partida, mas o resultado final acabou sendo o 1 a 1. Antes do segundo jogo, a eliminação na Copa Libertadores veio de forma cruel, com uma derrota de 3 a 2 para o León diante de quase 60 mil torcedores no Maracanã. No dia seguinte à derrota, protestos de parte da torcida pediam a saída do treinador Jayme de Almeida, mas sereno, o comandante rubro-negro manteve seu foco e o da equipe no segundo jogo da final contra o Vasco.

O gol de Douglas aos 30 minutos dos segundo tempo deixou a torcida do Flamengo ainda mais triste, com a possibilidade de uma segunda decepção acontecer em menos de uma semana. Mas, aos 47 do segundo tempo, Márcio Araújo marcou o polêmico gol que garantiu o empate em 1 a 1 e deu o 33º título do estadual do Rio de Janeiro ao Fla, aliviando a fanática torcida rubro-negra.

Quem comanda: Jayme de Almeida

São apenas sete meses de Jayme de Almeida no Flamengo e dois títulos já foram conquistados pelo treinador. Depois do conturbado pedido de demissão de Mano Menezes em meio ao Brasileiro de 2013 após uma derrota de 4 a 2 para o Atlético-PR no Maracanã, a diretoria do clube decidiu então fazer um investimento menos caro no novo técnico e apostou no desconhecido Jayme, que já havia trabalhado como interino em outras oportunidades no rubro-negro, mas que recebeu a primeira grande chance da carreira como treinador.

O risco de rebaixamento era iminente e o Flamengo ainda dividia as atenções com a Copa do Brasil. Jayme de Almeida não mexeu muito na estrutura da equipe que jogava com Mano, mas deu uma chance para o jovem Samir, que barrou o experiente Chicão na zaga e colocou o contestado Amaral como “cão de guarda" da defesa. Assim, no fim do ano o rubro-negro não só escapou do rebaixamento, como também se sagrou campeão da Copa do Brasil.

No começo de 2014, o segundo título veio com o Campeonato Carioca, vencido com o Flamengo liderando de ponta a ponta a fase classificatória. A decepção ficou por conta da Copa Libertadores, onde mais uma vez o rubro-negro foi eliminado na primeira fase. O duro golpe fez com que parte da torcida pedisse a demissão de Jayme de Almeida, mas a diretoria vê a permanência do técnico como parte de um projeto a longo prazo e é sob seu comando que o Flamengo buscará fazer um bom Campeonato Brasileiro.

Quem decide: Alecsandro

Menos de quatro meses de Flamengo e Alecsandro já caiu nas graças da torcida rubro-negra. Depois de sair do Atlético-MG sem grande prestígio, o atacante, que tem vários títulos importantes na carreira, desembarcou na Gávea já afirmando: “Não vim para ser reserva.” No começo, com a forte concorrência do Brocador Hernane, Alecgol ficou no banco, atuando com o time B em algumas partidas do estadual, mas sempre tendo um bom rendimento.

O Campeonato Carioca passou e Alecsandro fechou o torneio com dez gols, sendo o vice-artilheiro e o jogador do Fla que fez mais gols. A lesão e o mau momento de Hernane facilitaram a vida do Alecgol, mas seu trabalho já vinha levantando dúvidas na cabeça de Jayme de Almeida de como escalar o time com dois centroavantes. Para o Brasileirão, a disputa com o Brocador continua, mas pelo menos hoje, Alecsandro é o preferido da torcida para comandar o ataque rubro-negro.

Quem promete: Samir

Com só 19 anos e um grande futuro pela frente, Samir já é realidade no Flamengo. Pouca gente sabe, mas o jovem zagueiro começou sua carreira no juvenil do Fluminense, mas por conta de problemas com seu peso foi mandado embora e ganhou nova chance no Audax Rio. O Fla viu o grande potencial do jogador e resolveu adquirir 60% de seu passe, com um contrato até 2015. Foi com Jayme de Almeida, ainda interino, que Samir teve sua primeira chance no profissional, tendo boa atuação na partida contra o Criciúma no primeiro turno do Brasileiro de 2013, quando o rubro-negro venceu por 3 a 0.

Com Mano Menezes, chegou a perder espaço no time titular, mas voltou a ter oportunidades com Jayme de Almeida no segundo turno do Brasileirão, barrando o experiente Chicão. Rápido, canhoto e muito seguro, Samir impressiona pelo seu alto nível com tão pouca idade. Neste ano, chegou a falhar em jogos da Libertadores, mas todos no clube depositam bastante confiança no jogador, que em breve deverá trilhar o mesmo caminho de seu ídolo Thiago Silva e chegar à seleção brasileira.

O desafio

O grande desafio do Flamengo no Campeonato Brasileiro deste ano é fazer uma boa campanha e conseguir voltar à Copa Libertadores em 2015, objetivo já colocado como fundamental pelos próprios jogadores. Porém, a missão do rubro-negro não será nada fácil. Com pouco dinheiro em caixa, os reforços para a competição nacional devem ser modestos novamente e a base do time campeão carioca deve ser mantida até o fim do ano.

Outra tarefa, mas esta do técnico Jayme de Almeida, é achar um substituto para Elias no meio-campo. A falta de um jogador mais criativo no time vem sendo um problema antigo no Flamengo, que na temporada passada foi compensado pela versatilidade do ex-camisa 8 rubro-negro. Agora, o sistema de jogo do Fla tem como arma principal de criação a velocidade dos pontas Éverton e Paulinho, que já foram facilmente anulados em algumas ocasiões.

Como em 2009, o Flamengo não entra como favorito no Campeonato Brasileiro. Mas naquele ano o rubro-negro surpreendeu a todos e, comandado por um técnico até então desconhecido, conquistou a competição. A esperança da torcida é que as semelhanças possam levar o Fla novamente ao titulo, mas a missão do time não será nada fácil.

Avaliação VAVEL

Sem Elias, mas com a base campeã da Copa do Brasil mantida e reforçada, o Flamengo entra no Brasileirão 2014 como uma incógnita. O elenco não é dos mais fortes e está longe de ser favorito ao título, mas as contratações feitas no início do ano supriram algumas necessidades que o time tinha em 2013 e o rebaixamento em 2014 deve passar longe. Precisando arrumar principalmente o meio-campo, o Flamengo começa o Campeonato Brasileiro como um time a brigar no meio da tabela mais uma vez.